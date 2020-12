Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hrutka János több követőt is elveszített, miután posztolt egy Grecsó-idézetet.","shortLead":"Hrutka János több követőt is elveszített, miután posztolt egy Grecsó-idézetet.","id":"20201217_hrutka_janos_grecso_krisztian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a5966c-9193-4875-949e-b4edd5f39b58","keywords":null,"link":"/elet/20201217_hrutka_janos_grecso_krisztian","timestamp":"2020. december. 17. 10:08","title":"Egykori magyar válogatott focista állt ki a melegek jogai mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadcee9f-b089-49cd-b19b-999563beec5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Véletlenül találták meg Skóciában azokat a különleges leleteket, amelyek a gízai nagy piramis építésénél használt munkaeszközökből származnak.","shortLead":"Véletlenül találták meg Skóciában azokat a különleges leleteket, amelyek a gízai nagy piramis építésénél használt...","id":"20201216_szivardoboz_regeszet_lelet_egyiptom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eadcee9f-b089-49cd-b19b-999563beec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c41808-a26e-434a-88b0-fd712b2b2323","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_szivardoboz_regeszet_lelet_egyiptom","timestamp":"2020. december. 16. 14:03","title":"Szivardobozban találtak meg egy ötezer éves egyiptomi fadarabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"44 év után újra kőzet- és talajminta került a Földre a Holdról, miután pekingi idő szerint csütörtök hajnalban landolt a Csang'o-5 űrszonda kapszulája Belső-Mongólia Autonóm Területen.","shortLead":"44 év után újra kőzet- és talajminta került a Földre a Holdról, miután pekingi idő szerint csütörtök hajnalban landolt...","id":"20201217_kina_urkutatas_hold_holdminta_csango_5_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ec5751-c82d-4d57-9f06-ea6f3f399930","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_kina_urkutatas_hold_holdminta_csango_5_urszonda","timestamp":"2020. december. 17. 08:33","title":"Sikerült a kínai küldetés, holdmintával landolt a Földön a Csang'o-5 űrszonda kapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ddb32f7-ff18-40f0-8398-1a8d65d304ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyarországon gyártott és az import Suzukik ára is emelkedik az új modellévben.","shortLead":"A Magyarországon gyártott és az import Suzukik ára is emelkedik az új modellévben.","id":"20201217_dragulnak_a_suzukik_9_millio_forint_felett_a_csucs_vitara_listaara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ddb32f7-ff18-40f0-8398-1a8d65d304ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31564ebc-05e4-4101-b970-9362eae16f3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_dragulnak_a_suzukik_9_millio_forint_felett_a_csucs_vitara_listaara","timestamp":"2020. december. 17. 07:59","title":"Drágulnak a Suzukik: 9 millió forint felett a csúcs Vitara listaára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ec1faa-f945-4c9e-adc8-f5c669f46842","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke szerint a népesség 70 százalékát be kell oltani, úgyhogy jobb minél hamarabb elkezdeni.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke szerint a népesség 70 százalékát be kell oltani, úgyhogy jobb minél hamarabb elkezdeni.","id":"20201216_Von_der_Leyen_oltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03ec1faa-f945-4c9e-adc8-f5c669f46842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1e36d9-c914-4bc6-b9d3-bd72a0aa4c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_Von_der_Leyen_oltas_vakcina","timestamp":"2020. december. 16. 11:02","title":"Von der Leyen azt akarja, egyszerre kezdjék oltani az embereket az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","shortLead":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","id":"20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557076a4-bd9e-474c-aef9-4dc982281e94","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:39","title":"Ezrek tüntettek Kijevben adócsökkentésért, összecsaptak a rendőrökkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea89c4a-1524-4698-9ae4-fd51fa332bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedden több törvényt is elfogadtak a kormánypártok: újabb egyetemek kerülnek alapítványi tulajdonba, de változnak a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályok is.","shortLead":"Kedden több törvényt is elfogadtak a kormánypártok: újabb egyetemek kerülnek alapítványi tulajdonba, de változnak...","id":"20201215_parlament_torvenyek_december","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea89c4a-1524-4698-9ae4-fd51fa332bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88c77a6-5936-4c39-baa4-5d1f0c994ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_parlament_torvenyek_december","timestamp":"2020. december. 15. 14:58","title":"Az egyedülállók örökbefogadását megnehezítő törvényt is elfogadta a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","shortLead":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","id":"20201215_ausztria_jarvany_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a68c87-e1e8-4598-a484-4421f50286d0","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_ausztria_jarvany_karanten","timestamp":"2020. december. 15. 18:30","title":"A külföldről érkezők karanténba küldésére és hosszabb téli szünetre készülnek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]