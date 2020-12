Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e207976-cd08-4fcd-9316-96f05ffccc2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mérnökként dolgozó Ben Carter gondolt egyet, és összehozta azt, amit még előtte senki: ray tracing technológiát adott egy SNES-hez, hogy felturbózza a konzolra elérhető játékok kinézetét.","shortLead":"A mérnökként dolgozó Ben Carter gondolt egyet, és összehozta azt, amit még előtte senki: ray tracing technológiát adott...","id":"20201221_snes_ray_tracing_konzol_ben_carter_suprerrt_chip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e207976-cd08-4fcd-9316-96f05ffccc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d19246c-4e09-41b0-aec7-947b8bf34efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_snes_ray_tracing_konzol_ben_carter_suprerrt_chip","timestamp":"2020. december. 21. 09:38","title":"Videó: 30 éves Nintendóba is beletették a funkciót, ami a PlayStation 5-ben is újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alekszandr Kaganszkij testén szúrt sebek is voltak.","shortLead":"Alekszandr Kaganszkij testén szúrt sebek is voltak.","id":"20201221_alekszandr_kaganszkij_vakcinakutato_kiesett_az_ablakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e77cbb-9a83-49e4-9470-56e04b6df949","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_alekszandr_kaganszkij_vakcinakutato_kiesett_az_ablakon","timestamp":"2020. december. 21. 10:05","title":"Kiesett a 14. emeletről és meghalt egy, az orosz vakcinán is dolgozó biológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már 452 oktatási intézményben vannak iskolaőrök.","shortLead":"Ma már 452 oktatási intézményben vannak iskolaőrök.","id":"20201221_iskolaor_iskolaorseg_iskola_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5b13aa-d91a-401c-b662-1a57e546e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9f0880-77f8-443b-924c-5b69532306df","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_iskolaor_iskolaorseg_iskola_oktatas","timestamp":"2020. december. 21. 08:50","title":"Még több helyre kértek iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is azután engedi vissza az irodai dolgozókat az otthoni munkavégzésből, ha azok beoltották magukat a koronavírus ellen. A Facebooknál nincs ilyen elvárás.","shortLead":"Több vállalat is azután engedi vissza az irodai dolgozókat az otthoni munkavégzésből, ha azok beoltották magukat...","id":"20201221_facebook_covid_vakcina_koronavirus_irodai_munka_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d266535-de1d-4d7e-8180-c8d352b4e43a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_facebook_covid_vakcina_koronavirus_irodai_munka_home_office","timestamp":"2020. december. 21. 15:33","title":"A Facebooknál nem teszik kötelezővé a vakcinát, oltás nélkül is lehet dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky az éves Security Bulletin sorozatának keretében közzétette az egyes iparágakat veszélyeztető fenyegetéseket, köztük azokat is, amelyekkel a jövő évben is számolniuk kell a szakembereknek.","shortLead":"A Kaspersky az éves Security Bulletin sorozatának keretében közzétette az egyes iparágakat veszélyeztető...","id":"20201221_koronavirus_vakcina_zsarolovirus_hackerek_kibertamadas_elorejelzes_kaspersky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0054c94e-926f-4499-8b41-0dd7701f2c94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_koronavirus_vakcina_zsarolovirus_hackerek_kibertamadas_elorejelzes_kaspersky","timestamp":"2020. december. 21. 11:38","title":"Vakcinahackelés, még veszélyesebb zsarolóvírusok – ezt hozhatja 2021 a Kaspersky szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","shortLead":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","id":"20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6ca392-13a3-4362-b1bc-3f16d6dd6576","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","timestamp":"2020. december. 21. 16:47","title":"Közel 500 milliárd ment el négysávos utak építésére idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják az eddigi allergiás reakciókat. ","shortLead":"A hatóságok vizsgálják az eddigi allergiás reakciókat. ","id":"20201220_Aki_mas_vakcinara_allergias_nem_kaphat_koronavirus_elleni_oltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd83b37-000e-4150-9444-384ade061e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Aki_mas_vakcinara_allergias_nem_kaphat_koronavirus_elleni_oltast","timestamp":"2020. december. 20. 13:25","title":"Aki más vakcinára allergiás, nem kaphat koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz akkor kommunikál jól, amikor kézben tudja tartani az ügyet, amiről szó van, a járvány kommunikációját nem gondolták ki jól, nagy kérdés, hogy a gazdasági válságért a kormányt vagy a járványt hibáztatják majd többen – véli Török Gábor.","shortLead":"A Fidesz akkor kommunikál jól, amikor kézben tudja tartani az ügyet, amiről szó van, a járvány kommunikációját nem...","id":"20201221_Torok_Gabor_orban_jarvany_gyurcsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0032837e-def9-4cc7-9601-03bcf36ef3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Torok_Gabor_orban_jarvany_gyurcsany","timestamp":"2020. december. 21. 07:38","title":"Török Gábor: Az finom kifejezés, hogy Orbán kezdhet aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]