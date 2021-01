Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozás októberben indult, még nincs gyanúsítottja az ügynek.","shortLead":"A nyomozás októberben indult, még nincs gyanúsítottja az ügynek.","id":"20210107_nyomozas_nav_jaroka_livia_tehetsegmento_egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2529bfe-f858-4399-9b4f-824bbf7f39e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_nyomozas_nav_jaroka_livia_tehetsegmento_egyesulet","timestamp":"2021. január. 07. 17:26","title":"Nyomoz az adóhatóság a Járóka Lívia Tehetségmentő Egyesület ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter szerint az ő munkássága alatt sokat tettek a magyar demokráciáért.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter szerint az ő munkássága alatt sokat tettek a magyar demokráciáért.","id":"20210106_Pompeo_Obama_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b54b07e-0f3e-4dcd-996e-15e3dd936e45","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Pompeo_Obama_Magyarorszag","timestamp":"2021. január. 06. 12:55","title":"Pompeo: Obamáék úgy kezelték Magyarországot, mint Észak-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét az olajkitermelők előtt. A lépést egy évtizede vita tartó vita és pereskedés előzte meg - írja a BBC.","shortLead":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét...","id":"20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b992e-c1e8-4346-b84b-436dceeb2c45","keywords":null,"link":"/zhvg/20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","timestamp":"2021. január. 07. 14:44","title":"Trump megnyitotta az alaszkai vadont az olajcégek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bc17b1-d0f1-4162-849e-09f15724c3a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi a lábát törte túrázás közben, a rendőrök egy kilométeren át cipelték.","shortLead":"Egy férfi a lábát törte túrázás közben, a rendőrök egy kilométeren át cipelték.","id":"20210106_pilisvorosvar_rendor_labtores_turazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02bc17b1-d0f1-4162-849e-09f15724c3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19dfcea-e4dc-4b18-8ab5-282ac8a6305a","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_pilisvorosvar_rendor_labtores_turazas","timestamp":"2021. január. 06. 08:19","title":"Videó: A hátukon hoztak le egy túrázót a rendőrök a hegyoldalról Pilisvörösváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b82f1f-5c29-41ec-a3fb-62e4e357f6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a kormány dönt. ","shortLead":"Az ügyben a kormány dönt. ","id":"20210106_Muller_A_korlatozo_intezkedesek_fenntartasa_indokolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50b82f1f-5c29-41ec-a3fb-62e4e357f6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf6f987-ec34-42ee-890b-a632ceca8182","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Muller_A_korlatozo_intezkedesek_fenntartasa_indokolt","timestamp":"2021. január. 06. 12:11","title":"Müller: A korlátozó intézkedések fenntartása indokolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A vakcinákat az egészségügyi dolgozók és veszélyeztetett kategóriába tartozók kapják meg.

","shortLead":"A vakcinákat az egészségügyi dolgozók és veszélyeztetett kategóriába tartozók kapják meg.

","id":"20210105_Koronavirus_oltas_Romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5831e6-2c7d-4025-9695-17d8c5886846","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Koronavirus_oltas_Romania","timestamp":"2021. január. 05. 19:45","title":"Január végéig 600 ezer adag oltás érkezhet Romániába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban már elfogatóparancsot is kiadtak az amerikai elnök ellen. Irak is együttműködik Iránnal.","shortLead":"Korábban már elfogatóparancsot is kiadtak az amerikai elnök ellen. Irak is együttműködik Iránnal.","id":"20210105_Donald_Trump_Iran_Interpol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b09d47-eaed-4e77-a35e-900a7420feb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Donald_Trump_Iran_Interpol","timestamp":"2021. január. 05. 21:44","title":"Donald Trump letartóztatását kéri Irán az Interpoltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel annak a szakértőkből álló csoportnak a beutazásáról, amely a koronavírus-járvány eredetét kutatná – közölte szerdán a kínai külügyminisztérium.","shortLead":"Még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel annak a szakértőkből álló csoportnak a beutazásáról, amely...","id":"20210106_who_kina_kutatocsoport_koronavirus_vuhan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565e106e-1d43-4cc6-8c90-3307a3e3a486","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_who_kina_kutatocsoport_koronavirus_vuhan","timestamp":"2021. január. 06. 14:17","title":"Semmitmondó magyarázatot adott Peking arra, miért nem engedik be a WHO kutatócsoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]