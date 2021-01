25-30 millió dolláros befektetéssel 295 millió dolláros bevételt elérni nem tűnik túl rossz üzletnek. A Ghostbusters című amerikai sci-fi vígjáték pedig pontosan ilyen produkcióra volt képes 1984-ben: a három parapszichológus tudós kalandjai bemutató filmet csak úgy habzsolták a nézők. Magyarországon csak 1989-ben szinkronizálták a Szellemirtókat, amikor az USA-ban már kijött a második rész.

2016-ban ugyan elkészült egy női főszereplőkkel forgatott harmadik epizód is, ezt azonban közel sem övezte olyan pezsgés, mint a valódi harmadik résznek tekinthető Szellemirtók: Örökség című részt, ami a koronavírus miatt 2020 helyett csak 2021 nyarán debütál a mozikban.

Az eredeti film idén 75 éves rendezőjének fia által rendezett új mozifilm napjainkban játszódik, és természetesen nem hiányozhat belőle a jól ismert járgány, az Ecto-1 sem, melynek új Lego változatát mi magunk is összeszereltük.

Honnan érkezett?

A Dan Aykroyd által alakított tudós, Dr. Raymond Stantz a 84-es filmben 4800 dollárért, mai értékén mintegy 3,7 millió forintért vásárolta meg a szellemirtó vállalkozás járgányát, ami egy alaposan lelakott kocsi volt és komoly átalakítás után lett belőle Ecto-1. A film készítői eredetileg egy 1975-ös autót szerettek volna használni, ám végül egy sokkal régebbi, 1959-es kocsi lett a befutó.

Érdekesség, hogy az autó eredetileg fekete lett volna, ám hollywoodi produkció magyar származású operatőre, Kovács László tanácsára a sötét jelenetekben sokkal jobban mutató fehér fényezésre váltottak.

A filmesek két autót vásároltak és a sziréna egyedi vinnyogását egy leopárd hangjának visszafelé történő lejátszásával alkották meg.

A négykerekű főszereplő alapját a Cadillac által 1940 és 1962 között gyártott Series 62 modell egy 1959-ben gyártott hatodik generációs példánya adja. Ebből a 2-4 ajtós, kupé és kabrió változatban is gyártott, elektromos ablakemelős, szervókormányos, légrugós és automata távolsági fényszórós autóból a Miller-Meteor nevezetű ohiói cég készített kis sorozatban mentőautókat, illetve halottas kocsikat.

Az eredetileg sem kicsi, 5,7 méteres Cadillac az átalakítás során közel 6,4 méter hosszúra nyúlt, a tömege pedig 2,3-ről 3,5 tonnára növekedett. A meghajtásról egy 6,4 literes V8-as benzinmotor gondoskodik, mely egy négyfokozatú automataváltón keresztül juttatja el mintegy 360 lóerős teljesítményét a kerekekre.

© Columbia Pictures

És akkor jött a Lego

A Lego nem most először készített Ecto-1-et, azonban a korábban kijött 21108-as, illetve 75828-as szettek a maguk körülbelül 500 építőelemével messze nem számítottak olyan grandiózus alkotásnak, mint az új mozfilm előszeleként kiadott 10274-es új csomag.

Az újdonság a Creator Expert sorozatba tartozik, és a dobozon elhelyezett 18+ jelzés egyértelművé teszi, hogy a Lego ezúttal nem a gyermekkorú, hanem inkább a magukat örökre gyermeknek érző felnőtteket veszi célkeresztbe.

© László Ferenc

A méretes doboz felnyitását követően tizenkét számozott zacskóra és összesen 23 kisebb-nagyobb tasakra lehetünk figyelmesek, ami mellé egy 312 oldalas összeszerelési leírás jár. Utóbbin ott figyel a General Motors logója, ha esetleg nem lenne magától értetődő, hogy ezúttal egy hivatalosan licencelt termékhez van szerencsénk.

A dokumentációban többek közt Stephen Dane főtervező első 1983-as skicceit is megtekinthetjük, aztán pedig azonnal belevághatunk a 2012 óta a Legónál dolgozó Mike Psiaki legújabb művének összeszerelésébe.

© László Ferenc

Van vele munka

A szett 2 352 darabból áll, ami nem kevés, azonban megjegyzendő, hogy léteznek ennél jelentősen több alkatrészből álló Lego autók is. A Porsche 911 GT3 RS 2 704, a Bugatti Chiron 3 599, a Lamborghini Sián pedig egész pontosan 3 696 kisebb-nagyobb építőelemből áll.

A gyártó figyelmeztetése ellenére az összeszerelést egy 10 éves kisfiúra bíztuk, aki 5 éves öccsének alkatrész-keresést, -előkészítést jelentő segédletével mintegy 8-10 óra alatt birkozótt meg a feladattal – minimális felnőtt segítség mellett. Tapasztalt fiatal építőkről van szó, hiszen a közelmúltban már összeszerelték James Bond legendás régi Aston Martinjának működő katapultüléses Lego változatát is.

© László Ferenc

Ismerve a Lego több évtizedre visszatekintő profizmusát, egyetlen alkatrész sem hiányzott, sorjás vagy nehezen illeszthető alkatrésszel nem találkoztunk, a leírás ábráit pedig könnyen lehetett értelmezni. Akkor sincs nagy baj, ha esetleg elkavarodik valahova a dokumentáció, melynek 136 MB-os PDF változatát bármikor letölthetjük a világhálóról.

Könnyen kikövetkeztethető módon az összeszerelés az alvázzal kezdődik, melyre elöl a kormánymű, középen pedig a mozgatható ülés kerül fel viszonylag hamar. Ezt követően jönnek a hatalmas és piros hátsó fecskeszárnyak, valamint az ajtók. Utóbbiakra matricával kerülnek fel a patinát imitáló kis grafikák, az ikonikus szellemirtó logó viszont már gyárilag fel van applikálva a megfelelő alkatrészekre.

© László Ferenc

Kihívások, extra funkciók

A főtervezőnek elmondása szerint az alapvetően kerekded formai megoldások kockákból történő megalkotása jelentette a legnagyobb kihívást, ezenkívül a hűtőrács kiötlése sem volt egyszerű feladat. Érdekesség, hogy utóbbi végül negyvennégy darab apró ezüst görkorcsolyából jött létre, az oldalsó tetőlétra pedig két nagy ablakkeretből tevődik össze.

A motorháztető felnyitását követően a V8-as Cadillac motor élethű másának látványa tárul elénk, mozgó dugattyúkra és egyéb hasonló trükkökre azonban ne számítsunk ettől a nem Technic, hanem Creator Expert besorolású autótól. A kormányzás viszont működik, és az autó nemcsak a belső kormány, hanem a tetőn lévő kis alkalmatosság tekerésével is kormányozható.

© László Ferenc

© László Ferenc

Ha már a kerekek forgása nem kelti életre a dugattyúkat, legalább a tetőn lévő speciális eszközök kettőt is szakadatlanul pörget. Az első ajtók könnyen nyithatók, a hátsó oldalajtók közül a jobb oldali nyílik, és mögüle egy különleges forgószék húzható ki, ami sokat segít a szellemek elleni üldözéses csatákban.

Az utastérben műszerekből abszolút nincs hiány, és az oldalra nyíló hátsó ajtótól balra lévő kis pöcök hátrahúzásával leengedhető, az "útra" kigurítható egy négykerekű kis mobil szellemcsapda. A karosszérián rengeteg a villogó és a sziréna, ezek azonban nem működnek, villanymotor és akkumulátor sincs a kocsiban. Ezek azonban nem is hiányoznak.

© László Ferenc

© László Ferenc

A Lego autó 47 centiméter hosszú, 22,5 centiméter magas és 16,5 centiméter széles, vagyis körülbelül 13,5-szoros kicsinyítése az eredeti járműnek. Bőven kell neki a hely a vitrinben. Füstölve lerobbanni viszont egész biztosan nem fog, nem úgy, mint a filmben használt eredeti változat, ami egyszer a leállósáv nélküli Brooklyn hídon adta meg magát és okozott komoly dugót. És emiatt a filmesek komoly bírságot is kaptak.

Arról nem is beszélve, hogy New Yorkban a bámészkodók miatt több kisebb balesetet is okozott a helyi utakon többször feltűnt és a városképbe nehezen beleolvadó Ecto-1.

© László Ferenc

A kis főépítő és alkotása © László Ferenc

Konklúzió

A teljesen nevén Cadillac Series 62 Miller-Meteor Futura Duplex jegyzett 50-es évek végi járgányból nagyságrendileg mindössze 400 példány készült, a rá épülő Ecto-1-ből pedig csak néhány eredeti és replika. Ezzel szemben a Lego 10274-es szettje olyan jól sikerült, hogy vélhetően jelentősen komolyabb mennyiségben talál majd gazdára.

A 73 ezer forintos ár első hangzásra magasnak tűnhet, azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezúttal nem egy egyszerű gyerekjátékhoz, hanem egy elsősorban felnőtteknek szánt építőkészlethez van szerencsénk, melyből idővel akár gyűjtői modell is válhat. És amely mégsem 150-200 ezer forintba kerül, mint egyes más komolyabb Lego autók.

