[{"available":true,"c_guid":"8519ef33-57fd-4387-a72f-127fe023481a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. Több részben mutatjuk be \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210109_Kasas_Tamas_eletutja_5resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8519ef33-57fd-4387-a72f-127fe023481a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9e0af1-9dcc-4883-83ff-2f71f8811328","keywords":null,"link":"/360/20210109_Kasas_Tamas_eletutja_5resz","timestamp":"2021. január. 09. 19:00","title":"Csoda az autópályán és hét perc csoda Athénban – Kásás Tamás életútja, 5.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli értékekre is számítani kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli...","id":"20210110_Hoszallingozas_napsutes_homerseklet_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60033e55-48f5-4ba8-bcd7-fbeadf1894ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Hoszallingozas_napsutes_homerseklet_idojaras","timestamp":"2021. január. 10. 15:53","title":"Hószállingózás várható a jövő héten, de azért a nap is kisüthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a1b55-c304-48f0-8041-76d8cd132dbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltozott világunkban már nem is meglepő, hogy egy monitor készítésének egyik fontos szempontja, hogy az eszközzel azonnal kapcsolódni lehessen a Microsoft videokonferencia alkalmazásaihoz. A monitorok közül először a Dell megjelenítői kaptak ilyen tanúsítványt.","shortLead":"Megváltozott világunkban már nem is meglepő, hogy egy monitor készítésének egyik fontos szempontja, hogy az eszközzel...","id":"20210109_dell_ms_teams_tanusitvanyu_monitorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a1b55-c304-48f0-8041-76d8cd132dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5651104-da32-450a-9e52-f40987dfee7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_dell_ms_teams_tanusitvanyu_monitorok","timestamp":"2021. január. 09. 12:03","title":"Különleges gomb kerül a Dell új képernyőire, azonnal indítja a Teams-hívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d9b17-184d-40a8-9d5e-bf8678580d21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ismeretlen férfi és nő megtalálásában kér segítséget a rendőrség.","shortLead":"Egy ismeretlen férfi és nő megtalálásában kér segítséget a rendőrség.","id":"20210109_Lazan_letortek_a_Margit_hidon_a_Szent_Korona_kokeresztjet_most_keresi_oket_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d38d9b17-184d-40a8-9d5e-bf8678580d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48109773-b0be-49eb-80c8-4b50c3b427c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Lazan_letortek_a_Margit_hidon_a_Szent_Korona_kokeresztjet_most_keresi_oket_a_rendorseg","timestamp":"2021. január. 09. 14:27","title":"Lazán letörték a Margit hídon a Szent Korona kőkeresztjét, most keresi őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0bbeed-0145-4de1-8385-a477d83a91e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túlélőket még mindig nem találtak a mentésben résztvevők, emberi testrészeket viszont már igen.","shortLead":"Túlélőket még mindig nem találtak a mentésben résztvevők, emberi testrészeket viszont már igen.","id":"20210111_lezuhant_indonez_repulo_feketedoboz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d0bbeed-0145-4de1-8385-a477d83a91e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d55609-3d3e-41cb-af83-994ef7cdb024","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_lezuhant_indonez_repulo_feketedoboz","timestamp":"2021. január. 11. 07:39","title":"Megtalálták a lezuhant indonéziai utasszállító feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök hősnek nevezte az ötszörös olimpiai bajnokot.","shortLead":"A miniszterelnök hősnek nevezte az ötszörös olimpiai bajnokot.","id":"20210109_Orban_Viktor_foldrajzi_anomaliaba_bonyolodva_koszontotte_a_100_eves_Keleti_Agnest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61332105-84f3-4865-ba05-6de84081ded9","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Orban_Viktor_foldrajzi_anomaliaba_bonyolodva_koszontotte_a_100_eves_Keleti_Agnest","timestamp":"2021. január. 09. 12:04","title":"Orbán Viktor földrajzi anomáliába bonyolódva köszöntötte a 100 éves Keleti Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jöhet a Honfoglalás kora című ismeretterjesztő sorozat.","shortLead":"Jöhet a Honfoglalás kora című ismeretterjesztő sorozat.","id":"20210109_Kasler_Miklos_30_millio_forintot_ad_a_Pozsonyi_csatafilm_keszitoinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496fc4ca-f5c8-42d5-b687-43fa150d3087","keywords":null,"link":"/kultura/20210109_Kasler_Miklos_30_millio_forintot_ad_a_Pozsonyi_csatafilm_keszitoinek","timestamp":"2021. január. 09. 13:43","title":"Kásler Miklós 30 millió forintot ad a Pozsonyi csata-film készítőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen, akkor ez a cikk önnek íródott.","shortLead":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen...","id":"20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22d0ab-85f1-4505-9225-90caa51bc147","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","timestamp":"2021. január. 10. 20:15","title":"Ez az én démonom, az pedig a tied","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]