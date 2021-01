Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Magyar gyógyszer is készül a koronavírus ellen, beindul az antivirális gyógykészítmények hazai gyártása, az oltásellenesek miatt maradhat még sokáig velünk a járvány – derült ki a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának hírleveléből. 2021. január. 18. 17:42 Boldogkói Zsolt: A járvány az oltásellenesek miatt még évekig velünk maradhat Olyan vizsgák eredményeit is törölték, amelyekre nem is a mostani félév végén, hanem már korábban került sor. 2021. január. 19. 07:55 Elkezdték törölni az SZFE-hallgatók korábbi jegyeit és gyakorlati eredményeit Az autó csúnyán összetört. 2021. január. 18. 10:24 Lehajtott az M6-osról egy Mazda, fa állította meg Készítettünk jó néhány felvételt, hogy kiderítsük, hogyan teljesít egymás ellenében a Huawei Mate 40 Pro és az Apple iPhone 12 Pro Max képalkotó rendszere. 2021. január. 17. 20:00 Fotópárbaj rengeteg képpel: a Huawei legjobb telefonját küldtük a legütősebb iPhone ellen A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát. 2021. január. 18. 14:30 Csaknem 30 százalékkal csökkent tavaly a nyelvvizsgázók száma ütközik az általa is elfogadott alapelvekbe. Általában nem válaszoltak, legutóbb viszont mégis megtették. 2021. január. 18. 07:28 Venezuelától szokott olyan levelet kapni az ENSZ, mint amilyet Magyarországtól kapott A világszerte legismertebb kínai milliárdos, Jack Ma eltűnése a nyilvánosság elől, és a cégbirodalma elleni vizsgálatok jelzik, hogy Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő a techcégeket és azok vezetőit is figyelmezteti: a kommunista párt hatalmát tilos megkérdőjelezni. 2021. január. 17. 16:00 A kommunista párt leckézteti a legismertebb kínai milliárdost

Szélsebesen kell döntenie a modellváltásról a szenátusnak, és amennyiben mellette voksolnak, akkor az átalakítást is feszített tempóban kell végigvinni. Korlátozottan ugyan, de az egyetemi oktatók és diákok is követhették a hétfőre összehívott szenátusi ülést a Szegedi Tudományegyetemen. 2021. január. 18. 20:59 Január 29-én dönthetnek a Szegedi Tudományegyetem átalakításáról