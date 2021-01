Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfcba61a-b8e8-41ba-abee-e9eab3c9aa9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha minden a tervek szerint megy 100 ezer ilyen sikolyhangú furgon járja majd az utcákat Amerikában. ","shortLead":"Ha minden a tervek szerint megy 100 ezer ilyen sikolyhangú furgon járja majd az utcákat Amerikában. ","id":"20210118_Horror_film_hangja_van_az_Amazon_elektromos_furgonjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcba61a-b8e8-41ba-abee-e9eab3c9aa9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e19666-b7de-41cc-b444-8363af8175e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_Horror_film_hangja_van_az_Amazon_elektromos_furgonjanak","timestamp":"2021. január. 18. 13:23","title":"Horrorfilmbe illő hangot ad az Amazon elektromos furgonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","shortLead":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","id":"20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30c28-b2e7-45ab-b548-be67d8be737f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","timestamp":"2021. január. 18. 14:30","title":"Csaknem 30 százalékkal csökkent tavaly a nyelvvizsgázók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2299f17-5e1d-4933-9a96-483f6514f8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A törmelékek egy furgont találtak el Egyházasfalunál. ","shortLead":"A törmelékek egy furgont találtak el Egyházasfalunál. ","id":"20210117_lomok_szorodtak_egy_autos_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2299f17-5e1d-4933-9a96-483f6514f8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7ecf74-18be-4b56-9b1e-082ad3b45f49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_lomok_szorodtak_egy_autos_ele","timestamp":"2021. január. 18. 05:42","title":"Kisteherautóról leszóródó lomok törtek össze egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megint megtiltották amerikai cégeknek, hogy kereskedjenek a kínaiakkal.","shortLead":"Megint megtiltották amerikai cégeknek, hogy kereskedjenek a kínaiakkal.","id":"20210117_Trump_meg_egy_utolsot_rug_a_Huaweibe_es_partnereibe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2c87d6-0b2a-4a90-995d-2dd0fdd1fd5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Trump_meg_egy_utolsot_rug_a_Huaweibe_es_partnereibe","timestamp":"2021. január. 17. 21:27","title":"Trump még egy utolsót rúg a Huaweibe és partnereibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél évvel az után tért haza Berlinből, hogy tavaly augusztus 20-án a szibériai Tomszkban vélhetően az orosz titkosszolgálat emberei megmérgezték őt a novicsok nevű idegméreggel.","shortLead":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél...","id":"20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbaa2e0-2e30-465e-b7a7-255a8078cbe0","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","timestamp":"2021. január. 17. 19:12","title":"Hazaérkezése után egyből őrizetbe vették Navalnijt az orosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be...","id":"20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29acb487-6d24-40f8-84d4-da7909c6d6e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","timestamp":"2021. január. 18. 11:06","title":"Balin utcai fekvőtámasszal büntetik azt, aki nem hord maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec379b9-2f21-4bfb-99b2-0771f0d505a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók a korábbi elképzeléseket is magába foglaló környezetoptikai magyarázatot találtak arra, hogy a Nap égi mozgását már nem követő érett napraforgóvirágzat miért néz állandóan kelet felé.","shortLead":"Magyar kutatók a korábbi elképzeléseket is magába foglaló környezetoptikai magyarázatot találtak arra, hogy a Nap égi...","id":"20210118_napraforgo_miert_fordul_kelet_fele_magyarazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec379b9-2f21-4bfb-99b2-0771f0d505a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca71a-a697-4de8-9e77-84f388375c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_napraforgo_miert_fordul_kelet_fele_magyarazat","timestamp":"2021. január. 18. 07:03","title":"Végre megfejtették, miért fordul kelet felé a napraforgóvirág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f068178e-36f3-428f-8170-ddc16f591ce1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába az ingyenesség, úgy tűnik, az Nemzeti Népegészségügyi Központ nem számított arra, hogy tömött sorokban állnának majd sorban az emberek az influenzaoltásokért.","shortLead":"Hiába az ingyenesség, úgy tűnik, az Nemzeti Népegészségügyi Központ nem számított arra, hogy tömött sorokban állnának...","id":"20210118_nnk_influenza_elleni_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f068178e-36f3-428f-8170-ddc16f591ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d5df6-030f-4ae8-931b-7bf05759c366","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nnk_influenza_elleni_oltas","timestamp":"2021. január. 18. 17:01","title":"Nem vett tavaly a korábbinál sokkal több influenzaoltást az NNK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]