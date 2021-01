Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A diktatórikus állam, Észak-Korea által fenntartott hackergárda most nem a felhasználókat, hanem az adatvédelemmel foglalkozó szakembereket próbálja behálózni.","shortLead":"A diktatórikus állam, Észak-Korea által fenntartott hackergárda most nem a felhasználókat, hanem az adatvédelemmel...","id":"20210127_eszak_korea_hackerek_kiberbiztonsag_adatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608c70e6-7794-423e-b5d5-0872bc679549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_eszak_korea_hackerek_kiberbiztonsag_adatvedelem","timestamp":"2021. január. 27. 11:05","title":"Észak-Korea hackerei már nem is a felhasználókat támadják, taktikát váltottak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Szobról érkező S70-es járat ütött el egy férfit.","shortLead":"A Szobról érkező S70-es járat ütött el egy férfit.","id":"20210127_rakosrendezo_vonat_vasut_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa21f7cc-2576-477f-8d61-49cf5c8ca05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_rakosrendezo_vonat_vasut_gazolas","timestamp":"2021. január. 27. 07:43","title":"Halálos gázolás Rákosrendezőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45681a56-07a5-4f10-aab1-5f5417320f0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évtizedek óta tudták, hogy az épület süllyed, de olyan sok pénzbe került volna a felújítás, hogy sokáig halogatták.","shortLead":"Évtizedek óta tudták, hogy az épület süllyed, de olyan sok pénzbe került volna a felújítás, hogy sokáig halogatták.","id":"20210127_mosoly_utca_angyalfold_tarsashaz_eletveszely_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45681a56-07a5-4f10-aab1-5f5417320f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace80514-2254-4675-838a-21b5639d66cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_mosoly_utca_angyalfold_tarsashaz_eletveszely_kormanyhivatal","timestamp":"2021. január. 27. 13:44","title":"Életveszélyessé vált egy társasház Angyalföldön, egy napjuk volt kiköltözni a lakóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","shortLead":"A videó készítője szerint több mint ötvennel mentek. ","id":"20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788e280b-fd22-4abf-9d83-a317777fd486","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_Anyja_oleben_ulve_vezetett_egy_gyerek_a_Ferihegyi_uton__video","timestamp":"2021. január. 26. 07:41","title":"Anyja ölében ülve vezetett egy gyerek a Ferihegyi úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71013cbc-63de-4b0f-a5f9-9f9ece701aef","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Vlagyimir Putyin ellen korábban nem látott egységben tüntettek az oroszok Vlagyivosztoktól Kalinyingrádig. A Kreml egyelőre nem hajlandó kompromisszumra, ahogy a megmozdulásokat kezdeményező Alekszej Navalnij sem.","shortLead":"Vlagyimir Putyin ellen korábban nem látott egységben tüntettek az oroszok Vlagyivosztoktól Kalinyingrádig. A Kreml...","id":"20210127_Kard_ki_kard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71013cbc-63de-4b0f-a5f9-9f9ece701aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954d571b-1b5a-4cf4-b709-9e9a622f16d6","keywords":null,"link":"/360/20210127_Kard_ki_kard","timestamp":"2021. január. 27. 13:00","title":"Országlása legsúlyosabb válságát éli át Putyin, Navalnij igazi fenyegetést jelent rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint a kormány segítségnyújtása nemzetközi szinten is egyedülálló. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a kormány segítségnyújtása nemzetközi szinten is egyedülálló. ","id":"20210126_tallai_andras_torlesztesi_moratorium_magyar_csaladok_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a4c1c1-a0fe-4f35-bcb2-412cba9b1e1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_tallai_andras_torlesztesi_moratorium_magyar_csaladok_cegek","timestamp":"2021. január. 26. 07:54","title":"Tállai: 1,6 millió család és félmillió cég kérte a törlesztési moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf14b6f-9696-4ff0-ad74-05b2e50c799c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kaliforniai Spencer Lisenby egy rekordot döntött meg azzal, hogy távirányítós repülőjével kihasznált egy különleges természeti jelenséget.","shortLead":"A kaliforniai Spencer Lisenby egy rekordot döntött meg azzal, hogy távirányítós repülőjével kihasznált egy különleges...","id":"20210126_vilagrekord_modell_makett_dinamikus_vitorlazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf14b6f-9696-4ff0-ad74-05b2e50c799c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e3dd54-d017-49aa-a2d8-26769c2ffe65","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_vilagrekord_modell_makett_dinamikus_vitorlazas","timestamp":"2021. január. 26. 08:03","title":"881,9 km/h-val repült a távirányítós repülő, pedig hajtómű sem volt rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2021. január. 26. 12:30","title":"Krízis és kilábalás: Kína mindenben élen jár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]