[{"available":true,"c_guid":"22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt az orosz vakcinánál sem lehet tudni, hogy a fertőzéstől is véd-e, vagy csak a megbetegedéstől – írja Kemenesi Gábor.","shortLead":"Azt az orosz vakcinánál sem lehet tudni, hogy a fertőzéstől is véd-e, vagy csak a megbetegedéstől – írja Kemenesi Gábor.","id":"20210202_kemenesi_gabor_virologus_szputnyik_orosz_vakcina_hatekonysaga_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ee959c-b0ae-441c-a607-5069b4973414","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_kemenesi_gabor_virologus_szputnyik_orosz_vakcina_hatekonysaga_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 17:13","title":"Pécsi virológus a Szputnyikról: Megnyugtató, hogy a vakcinák palettája egy újabb taggal bővült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 2-án van Gyertyaszentelő napja, amikor a népi hiedelem szerint kiderül, jön-e a tavasz.\r

","id":"20210202_Ma_van_a_napja_hogy_a_medve_megmutassa_jone_a_tavasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ff7387-120a-40a3-9972-06ec6a4f4aac","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Ma_van_a_napja_hogy_a_medve_megmutassa_jone_a_tavasz","timestamp":"2021. február. 02. 09:04","title":"Ma van a napja, hogy a medve megmutassa, jön-e a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f40c42-6251-423c-87a8-8a25c0a47c3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség fogta el azt a hat különösen elszánt embert, akik a felirat módosításával akartak valamit üzenni a világnak.","shortLead":"A rendőrség fogta el azt a hat különösen elszánt embert, akik a felirat módosításával akartak valamit üzenni a világnak.","id":"20210202_hollywood_hollyboob_los_angeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f40c42-6251-423c-87a8-8a25c0a47c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db4600f-ae3a-4509-bcc0-0c811dd914f9","keywords":null,"link":"/elet/20210202_hollywood_hollyboob_los_angeles","timestamp":"2021. február. 02. 08:36","title":"Hollymellet csináltak a Hollywood feliratból Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a járványkezelés állami feladat, így a költségeket az államnak kell állnia.","shortLead":"Az államtitkár szerint a járványkezelés állami feladat, így a költségeket az államnak kell állnia.","id":"20210201_taj_szam_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba9305-2e2f-463a-b32a-c946f3a3ab46","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_taj_szam_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 01. 21:05","title":"Rétvári: Azok is ingyen kapják az oltást, akiknek nem érvényes a TAJ-száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ad4396-7f28-4dac-b06f-fee6c31ab379","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden öröme és bánata, élete minden teljesítménye látszerész üzletének pultja mellől származik – eleveníti fel Emmi néni csaknem 80 éves pályafutását. Elmeséli, hogyan ismerte meg ott a férjét, de az is kiderül, hogy miért nem vállalt családot. Emmi néni csodálatos élete, második rész. ","shortLead":"Minden öröme és bánata, élete minden teljesítménye látszerész üzletének pultja mellől származik – eleveníti fel Emmi...","id":"20210202_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0ad4396-7f28-4dac-b06f-fee6c31ab379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0bd7be-6e40-41f5-a7f9-a7ca4f738fde","keywords":null,"link":"/360/20210202_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 02. 19:00","title":"Doku360: Sok miniszternek és főpapnak csináltam szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elárulta a Külgazdasági és Külügyminisztérium, kitől vették a karácsonyi ajándékkrumplit, a név pedig ugyanaz, mint az agrárkamara egyik megyei elnökéé. Ő nem tagadta, hogy valóban tőle vásárolt a tárca.","shortLead":"Elárulta a Külgazdasági és Külügyminisztérium, kitől vették a karácsonyi ajándékkrumplit, a név pedig ugyanaz, mint...","id":"20210202_kkm_kulugy_krumpli_agrarkamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8955c95-75cc-4380-8583-8902da31d449","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_kkm_kulugy_krumpli_agrarkamara","timestamp":"2021. február. 02. 12:21","title":"Átlátszó: Az agrárkamara megyei elnökétől vette a Külügyminisztérium az ajándék krumplit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BrightWhite-ot reklámozó influenszereknek helyreigazítást kell közzétenniük.","shortLead":"A BrightWhite-ot reklámozó influenszereknek helyreigazítást kell közzétenniük.","id":"20210202_gvh_fogfeherito_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd5de2b-73c7-4ec4-affb-0ca025ee6f70","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_gvh_fogfeherito_reklam","timestamp":"2021. február. 02. 14:35","title":"Megtiltotta a GVH egy fogfehérítő eszköz reklámozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3,6 milliárd forintért dolgoznak a 4iG és társai a Magyar Nemzeti Banknak.","shortLead":"3,6 milliárd forintért dolgoznak a 4iG és társai a Magyar Nemzeti Banknak.","id":"20210202_4ig_mnb_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69d1dbe-9df4-4bb4-8fe2-d67af5fa1f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf4f542-5ad2-43fb-937d-8695869102e4","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_4ig_mnb_kozbeszerzes","timestamp":"2021. február. 02. 15:10","title":"A teljes magyar készpénzforgalom mögötti logisztikai rendszert a 4iG építheti ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]