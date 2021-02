Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","shortLead":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","id":"20210208_nav_online_szamlak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757eb600-66f5-41ea-b0e4-7d35a0f2398b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_nav_online_szamlak_szama","timestamp":"2021. február. 08. 06:36","title":"Megduplázódott a NAV-hoz beérkező számlák száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fiatal amerikai férfi “tréfából” eljátszotta, hogy rabolni készül. Azzal már nem számolt, hogy a kinézett csoportban olyan is akad, akinél fegyver van.","shortLead":"Egy fiatal amerikai férfi “tréfából” eljátszotta, hogy rabolni készül. Azzal már nem számolt, hogy a kinézett...","id":"20210208_youtube_atveres_rablas_agyonlottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c11917c-1e1a-4b27-ac34-888e2a999b08","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_youtube_atveres_rablas_agyonlottek","timestamp":"2021. február. 08. 08:33","title":"YouTube-os átverésnek indult, agyonlőtték a fiatal videóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622f8f6f-f812-4e5f-ad19-a26bf68c90c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándort kérdezte Vadai Ágnes három ügyről is. Két esetben eljárás indult.","shortLead":"Pintér Sándort kérdezte Vadai Ágnes három ügyről is. Két esetben eljárás indult.","id":"20210208_villamos_lamborghini_denever_mento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=622f8f6f-f812-4e5f-ad19-a26bf68c90c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cb0dc9-d1ea-471b-9b45-1de65fb05a05","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_villamos_lamborghini_denever_mento","timestamp":"2021. február. 08. 19:57","title":"Eljárás indult a nagykörúti villamossíneken száguldó lamborghinis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c90a3-6438-47dc-bac0-7c1e9a735665","keywords":null,"link":"/360/20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. február. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és mindent beterítő ködtenger ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","shortLead":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","id":"20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e051d5-f832-480e-9317-8c2fbee86052","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 09. 07:38","title":"A magyar kajakosok egyetlen oltás után repültek Dél-Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f56aab-a662-4ad8-ae79-6ae80249933e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, február 10-én állhat majd pályára a Mars körül az a kínai űrszonda, amely bő fél évvel ezelőtt indult útnak a vörös bolygóhoz.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, február 10-én állhat majd pályára a Mars körül az a kínai űrszonda, amely bő fél...","id":"20210208_kinai_marszonda_fenykep_tienven_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4f56aab-a662-4ad8-ae79-6ae80249933e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4115e15d-6af5-44e6-ba8b-9685a6d7bd2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_kinai_marszonda_fenykep_tienven_1","timestamp":"2021. február. 08. 16:03","title":"Már a Marsnál jár a kínaiak szondája, fényképet küldött a bolygóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andrée nővér a beszámolók szerint egyáltalán nem félt a fertőzéstől, csütörtökön lesz 117 éves.","shortLead":"Andrée nővér a beszámolók szerint egyáltalán nem félt a fertőzéstől, csütörtökön lesz 117 éves.","id":"20210208_koronavirus_andree_nover_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec7ff50-a26f-43e2-b0d2-b0cff0815de0","keywords":null,"link":"/elet/20210208_koronavirus_andree_nover_franciaorszag","timestamp":"2021. február. 08. 18:54","title":"Egy 116 éves nővér győzte le a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b822d751-16ae-4127-8b4a-a34b3c01da94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi modellváltásért felelős Stumpf István szerint az egész életpályáját teszi kockára azzal, hogy elvállalta a kormánybiztosságot. A Telexnek adott interjúban a miniszterelnök internetezési szokásairól is beszélt.","shortLead":"Az egyetemi modellváltásért felelős Stumpf István szerint az egész életpályáját teszi kockára azzal, hogy elvállalta...","id":"20210209_stumpf_istvan_orban_viktor_egyetemi_modellvaltas_felsooktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b822d751-16ae-4127-8b4a-a34b3c01da94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb56b05-97ba-441f-b2b2-fda2e1974ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_stumpf_istvan_orban_viktor_egyetemi_modellvaltas_felsooktatas","timestamp":"2021. február. 09. 08:47","title":"Stumpf István: Orbán szerintem most próbálja újraformálni a környezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]