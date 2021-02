Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégvezető szerint már a kormány is beszállt a potenciális üzleti partnerekkel folytatott tárgyalásokba.","shortLead":"A cégvezető szerint már a kormány is beszállt a potenciális üzleti partnerekkel folytatott tárgyalásokba.","id":"20210209_Megint_baj_van_a_fizetesekkel_a_Dunaferrnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2f154f-d7fd-4a0e-97e2-6083389369b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_Megint_baj_van_a_fizetesekkel_a_Dunaferrnel","timestamp":"2021. február. 09. 16:32","title":"Megint baj van a fizetésekkel a Dunaferrnél, már a kormány is beszállt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6a8ae7-3a11-4c57-ab5f-c869fc792ec8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz X-osztály alig három évet élt, mielőtt leállították volna a gyártását.","shortLead":"A Mercedes-Benz X-osztály alig három évet élt, mielőtt leállították volna a gyártását.","id":"20210210_Amerikai_tipusu_pickupot_faragtak_a_Mercedes_nem_tul_sikeres_autojabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6a8ae7-3a11-4c57-ab5f-c869fc792ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32d3ab2-d61c-4203-beb8-2e9a5bd110e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Amerikai_tipusu_pickupot_faragtak_a_Mercedes_nem_tul_sikeres_autojabol","timestamp":"2021. február. 11. 04:27","title":"Amerikai típusú pickupot faragtak a Mercedes nem éppen sikeres autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95779f43-dc0d-4c7e-a36a-1744f95c0568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy éven át készült 3D-nyomtatással az a 130 négyzetméteres ház, amit most átszámítva közel 90 millió forintért árulnak New Yorkban.","shortLead":"Egy éven át készült 3D-nyomtatással az a 130 négyzetméteres ház, amit most átszámítva közel 90 millió forintért árulnak...","id":"20210209_3d_nyomtatas_haz_ingatlan_new_york","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95779f43-dc0d-4c7e-a36a-1744f95c0568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b83fb-26a9-4620-aa6a-9cc860d364d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_3d_nyomtatas_haz_ingatlan_new_york","timestamp":"2021. február. 09. 12:03","title":"90 millióért árulják New Yorkban azt a házat, amit egy év alatt nyomtattak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére megpróbált áthaladni az érkező vonat előtt.","shortLead":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére...","id":"20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd0df75-357d-40e5-94f3-d45777821739","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","timestamp":"2021. február. 09. 11:05","title":"Vádat emeltek a nagymama ellen, aki az érkező vonat ellenére a sínekre hajtott, emiatt két unokája is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7d3958-2b0e-49f2-b6a1-2af0fe9ecb35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rossz manőverek miatti balesetek, illetve a sofőröket érintő atrocitások számának csökkenését várja legújabb műszereitől az Amazon. Más kérdés, hogy ehhez folyamatosan ellenőrizni kell a vezetőt.","shortLead":"A rossz manőverek miatti balesetek, illetve a sofőröket érintő atrocitások számának csökkenését várja legújabb...","id":"20210209_mesterseges_intelligencia_menetrogzito_kamera_amazon_driveri_netradyne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7d3958-2b0e-49f2-b6a1-2af0fe9ecb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb35a60-3b73-4ff1-92fa-7b2cf93c8cca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_mesterseges_intelligencia_menetrogzito_kamera_amazon_driveri_netradyne","timestamp":"2021. február. 09. 11:03","title":"Autónként négy MI-kamerával figyeli majd az Amazon, mit csinálnak a futárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A soha véget nem érő történet újabb epizódja van kibontakozóban. ","shortLead":"A soha véget nem érő történet újabb epizódja van kibontakozóban. ","id":"20210209_London_mar_modositani_a_Brexitmegallapodason_Brusszel_nem_vevo_erre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b395131-f856-4d25-b190-d9219c359e56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_London_mar_modositani_a_Brexitmegallapodason_Brusszel_nem_vevo_erre","timestamp":"2021. február. 09. 16:18","title":"London már módosítana a Brexit-megállapodáson, Brüsszel nem vevő erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deeb1da3-b619-44d9-b14c-6c5682757b04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező nem nevezné szexuális zaklatásnak, ami történt, de elismeri, hogy valószínűleg pontosan az történt, amiről Molnár Áron beszélt egy interjúban.","shortLead":"A színész-rendező nem nevezné szexuális zaklatásnak, ami történt, de elismeri, hogy valószínűleg pontosan az történt...","id":"20210209_Frenko_Zsolt_a_zaklatasi_vadrol_Ha_Molnar_Aron_ugy_erzi_akkor_bocsanatot_kerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deeb1da3-b619-44d9-b14c-6c5682757b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ec1217-4e7c-4316-a503-375b7fa10d3d","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Frenko_Zsolt_a_zaklatasi_vadrol_Ha_Molnar_Aron_ugy_erzi_akkor_bocsanatot_kerek","timestamp":"2021. február. 09. 07:44","title":"Frenkó Zsolt a zaklatási vádról: Ha Molnár Áron úgy érzi, akkor bocsánatot kérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a30c9b-3021-4ae9-8d21-f6d7cf6022e3","keywords":null,"link":"/360/20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","timestamp":"2021. február. 10. 07:59","title":"Radar360: Sokaknak nem ajánlott az orosz vakcina, megkezdődött Trump pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]