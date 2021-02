Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e975fba7-32f7-41b9-a1f0-bf720d6812c2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Nógrád megyei Szirákon, dédszülei patinás házában alakította ki biotechnológiai laboratóriumát az mRNS-alapú vakcinák minőség-ellenőrzésében szerepet játszó ellenanyag felfedezője. Lukács Noémi biológus családi vállalkozásban működő cége világméretű szállítója az antitesteknek, melyekkel a vakcinagyártók kizárhatják az oltóanyag dsRNS-szennyezettségét.","shortLead":"A Nógrád megyei Szirákon, dédszülei patinás házában alakította ki biotechnológiai laboratóriumát az mRNS-alapú vakcinák...","id":"202106__lukacs_noemi__vakcinak_tisztasagarol_oltasi_kedvrol__ez_aszerelem_amai_napig_oromot_szerez_nekem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e975fba7-32f7-41b9-a1f0-bf720d6812c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ead242-a5bd-4fe3-9b86-f2ad43cd0d5d","keywords":null,"link":"/360/202106__lukacs_noemi__vakcinak_tisztasagarol_oltasi_kedvrol__ez_aszerelem_amai_napig_oromot_szerez_nekem","timestamp":"2021. február. 14. 08:15","title":"Lukács Noémi a vakcinákról: Nem a szerek jelentik a fő halálozási okot, hanem a fertőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Sokan nem is tudnak róla, hogy nincs kifizetve a tb-járulékuk, de van, akinek a főnöke egyszerűen megtagadja ezt. Az orvosoknak pont a potyautastörvénynek is nevezett új szabályozás betartásával járó adminisztráció nem hiányzott most. Van, aki már üzent: ő mindenkit el fog látni. ","shortLead":"Sokan nem is tudnak róla, hogy nincs kifizetve a tb-járulékuk, de van, akinek a főnöke egyszerűen megtagadja ezt...","id":"20210213_taj_tb_potyautastorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5082dcb7-fce6-4c10-a3bc-a34d728d3cac","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_taj_tb_potyautastorveny","timestamp":"2021. február. 13. 07:00","title":"Potyautastörvény: “Orvos vagyok, nem végrehajtó!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Újraindítási akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség; azt kérik a kormánytól , hogy az újraindítási gyorskölcsönt terjesszék ki a fürdőkre.","shortLead":"Újraindítási akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség; azt kérik a kormánytól , hogy az újraindítási gyorskölcsönt...","id":"20210213_A_magyar_furdok_elhasznaltak_utolso_tartalekaikat_a_kormanyhoz_fordulnak_a_nyitas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a71129-3c01-412e-ae29-9f9077429fb8","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_A_magyar_furdok_elhasznaltak_utolso_tartalekaikat_a_kormanyhoz_fordulnak_a_nyitas_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 10:21","title":"A magyar fürdők elhasználták utolsó tartalékaikat, a kormányhoz fordulnak a nyitás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59","c_author":"","category":"elet","description":"Elvitték Ancelotti merseyside-i lakásából a széfjét.","shortLead":"Elvitték Ancelotti merseyside-i lakásából a széfjét.","id":"20210213_Kiraboltak_Carlo_Ancellotti_lakasat_mikozben_a_lanya_otthon_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda73a00-a41c-4f48-a457-c8d2a936fca6","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Kiraboltak_Carlo_Ancellotti_lakasat_mikozben_a_lanya_otthon_volt","timestamp":"2021. február. 13. 10:46","title":"Kirabolták Carlo Ancellotti lakását, miközben a lánya otthon volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A táplálkozásterápia csökkenti a kórházi betegek halálozási kockázatát - derült ki egy svájci kutatásból.","shortLead":"A táplálkozásterápia csökkenti a kórházi betegek halálozási kockázatát - derült ki egy svájci kutatásból.","id":"20210213_taplalkozasterapia_korhazi_betegek_halalozasi_kockazata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3217f1a0-caa8-4e22-b1fa-a7dc3ebbcdfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_taplalkozasterapia_korhazi_betegek_halalozasi_kockazata","timestamp":"2021. február. 13. 12:03","title":"Komolyabban kellene venni a kórházakban az étkezést, táplálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a430f601-5c88-4438-90ef-cadebf7e0e95","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem gond, ha a szülő olykor feszült, ideges, és emiatt rosszul reagál a gyerek hisztijére. A lényeg, hogy rendszeresen töltse fel érzelmi tankját. Ezt ajánlotta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Balogh Fruzsina, aki a Kapcsolódó Nevelés viszonylag új módszeréről beszélt. Az est során szó esett az amerikai módszer öt eszközéről, a limbikus rendszer egyensúlyának visszabillentéséről és arról, hogyan lehet tudatosan nevelni nevetéssel.","shortLead":"Nem gond, ha a szülő olykor feszült, ideges, és emiatt rosszul reagál a gyerek hisztijére. A lényeg, hogy rendszeresen...","id":"20210214_Hallgasd_meg_a_gyermeked_ajanlja_a_Kapcsolodo_Neveles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a430f601-5c88-4438-90ef-cadebf7e0e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf73bbb0-7254-4f6c-91a9-87ad1eaad13b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210214_Hallgasd_meg_a_gyermeked_ajanlja_a_Kapcsolodo_Neveles","timestamp":"2021. február. 14. 20:15","title":"Hallgasd meg a gyermeked, ajánlja a Kapcsolódó Nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Inkább oltassunk, mert a gyógyult betegek olykor hónapokig panaszkodnak gyengeségre, fejfájásra, alvászavarokra, mellkasi nyomásra.","shortLead":"Inkább oltassunk, mert a gyógyult betegek olykor hónapokig panaszkodnak gyengeségre, fejfájásra, alvászavarokra...","id":"20210213_Szlavik_A_mutans_virusok_ellen_is_vedenek_az_oltasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb7c0ce-92cf-4271-8565-6832d6046689","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Szlavik_A_mutans_virusok_ellen_is_vedenek_az_oltasok","timestamp":"2021. február. 13. 15:52","title":"Szlávik: A mutáns vírusok ellen is védenek az oltások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","shortLead":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","id":"20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9ff729-05cd-454c-baa7-57cf48b2ea8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","timestamp":"2021. február. 14. 12:44","title":"Új energiacímkéket kap idén márciustól sok háztartási gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]