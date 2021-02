Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ac36c9e-9bc1-4304-97d6-d1ff930ccd76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egymás után halkította le az ünnepeinket a koronavírus, de talán egyiknél sem volt olyan szembetűnő a hatása, mint az idei karneválnál. Bele kellett törődnünk abba is, hogy maszkot nem azért hordunk, mert farsang van, hanem azért, mert kell. A járvány keresztülhúzta az önfeledt ünneplést, de a jó kedv azért néhol utat tört magának. Elvégre ezt a telet is el kell temetni valahogy. ","shortLead":"Egymás után halkította le az ünnepeinket a koronavírus, de talán egyiknél sem volt olyan szembetűnő a hatása, mint...","id":"20210216_koronavirus_karneval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ac36c9e-9bc1-4304-97d6-d1ff930ccd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be946ed-0f62-4bc3-a197-5979c4ebf783","keywords":null,"link":"/elet/20210216_koronavirus_karneval","timestamp":"2021. február. 16. 13:16","title":"Ma úgy ér véget a farsang, mintha nem is lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központi tantervtől és a „hagyományos” pedagógiai módszerektől eltávolodva szervezik a tanítási napokat és az oktatást a fővárosi magán- és alapítványi iskolák. ","shortLead":"A központi tantervtől és a „hagyományos” pedagógiai módszerektől eltávolodva szervezik a tanítási napokat és...","id":"20210218_Tandij_Budapest_maganiskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff78cc96-aea9-454c-adbe-3825ac63e82c","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Tandij_Budapest_maganiskola","timestamp":"2021. február. 18. 07:07","title":"Hiába van tandíj, egyre többen jelentkeznek a budapesti magániskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyben a volt elnök ügyvédje is érintett.","shortLead":"Az ügyben a volt elnök ügyvédje is érintett.","id":"20210216_donald_trump_per_capitolium_ku_klux_klan_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f0cf8-eaaa-4499-9a79-2cdd0110ca01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce068ebb-f090-408e-9c80-6e6e3e603aa1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_donald_trump_per_capitolium_ku_klux_klan_torveny","timestamp":"2021. február. 16. 21:23","title":"Pert indítottak Trump ellen, mert a vád szerint megsértett egy Ku Klux Klan-ellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor lelki vezetőjéből lett miniszter, mától ő vezeti a magyar református egyházat.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor lelki vezetőjéből lett miniszter, mától ő vezeti a magyar református egyházat.\r

\r

","id":"20210217_Balog_Zoltan_lett_a_reformatus_zsinat_lelkeszi_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e07475-50a2-4dfa-b1a3-791df5169664","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Balog_Zoltan_lett_a_reformatus_zsinat_lelkeszi_elnoke","timestamp":"2021. február. 17. 14:44","title":"Kétharmaddal lett Balog Zoltán a református zsinat lelkészi elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus Iohannis emberének tartanak.","shortLead":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus...","id":"202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468ecca-8806-4a22-86ba-43a566af3a15","keywords":null,"link":"/360/202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","timestamp":"2021. február. 16. 17:00","title":"Az államfő árnyékából lépett ki az új román miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","shortLead":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","id":"20210216_etna_vulkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d752435-1997-4641-bea4-a8bd0e8e60c1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_etna_vulkan","timestamp":"2021. február. 16. 20:50","title":"Újra kitört az Etna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"elet","description":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult. Egy kint tanuló magyar egyetemista mesélte el, hogyan élik meg a váratlan helyzetet. ","shortLead":"Hóviharokkal tarkított hidegfront érte el hétfőn az Egyesült Államok déli részét, Texas szinte teljesen megbénult...","id":"20210217_USA_Texas_hovihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cdce1cf-93f7-4b90-a8f9-2e2780243176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe76d802-0e43-4ab6-8cd6-ee27ab97a5db","keywords":null,"link":"/elet/20210217_USA_Texas_hovihar","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Se tömegközlekedés, se áram – Texas fővárosából meséltek nekünk a hirtelen lecsapó hóvihar következményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","shortLead":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","id":"20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040be2aa-14c2-4512-b97e-524df1a8ad5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","timestamp":"2021. február. 17. 18:02","title":"Megelégelte a várakozást Brüsszel, újabb eljárást indíthat a civiltörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]