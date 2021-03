A Volkswagen tavaly februárban mutatta be a hazánkban minden további nélkül zöld rendszámozható Golf GTE-t, mely plugin hibrid hajtásláncú kompaktnak most a hazai árára is fény derült.

A Volkswagen Golf GTE magyarországi alapára 14 583 410 forint.

Összehasonlításképp, a hasonló teljesítményű de nagyon más hangulatú Golf GTI már 11 543 880 forint kifizetését követően hazavezethető, sőt, a sokkal erősebb és sportosabb GTI Clubsport sem kerül többe 13 466 660 forintnál.

Az 1,1 literes szabványfogyasztású és kilométerenként 26 gramm CO2-t kibocsátó új Golf GTE "szíve" egy 1,4 literes 4 hengeres turbós benzinmotor, melynek 150 lóerős teljesítményéhez hozzájön még a villanymotor 113 lóereje.

A hatfokozatú duplakuplungos DSG automataváltóval szerelt GTE ugyanúgy 245 lóerős összteljesítményű, mint a hétfokozatú DSG-vel és 2 literes motorral felvértezett GTI, sőt, a 400 Nm-es nyomatéka 30 Nm-rel meghaladja a GTI hasonló értékét. Így aztán nem is csoda, hogy a 0-100-as sprintet alig 6,7 másodperc alatt tudja le, a végsebessége pedig 225 km/h.

Az akkumulátor 13 kWh kapacitású és mintegy 60 kilométeres elektromos hatótávot tesz lehetővé. Összehasonlításképp, a 204 lóerős és 350 Nm nyomatékú elődmodell e-hatótávja nem érte el az 50 kilométert.

Az általunk is alaposan letesztelt nyolcas Golfból létezik egy olcsóbb hibrid kivitel is: a 205 lóerős és 80 kilométeres e-hatótávú eHybrid változat itthon még nem kapható.

