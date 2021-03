Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","shortLead":"Ahány ház, annyiféle szokás – ez a home office esetében sincs másképp.","id":"20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76735c4-6069-400e-8a09-34928fed51d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_home_office_tamogatas_kulfoldi_munka_adozas_rezsikoltseg","timestamp":"2021. március. 08. 11:47","title":"Megnézték, a régióban hol támogatják leginkább a home office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester ma lett volna vendég az ATV-ben.","shortLead":"A főpolgármester ma lett volna vendég az ATV-ben.","id":"20210308_Karacsony_Gergely_karantenba_vonult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e28fba-07c6-47ea-8e98-25b9c2ef8c17","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Karacsony_Gergely_karantenba_vonult","timestamp":"2021. március. 08. 20:53","title":"Karácsony Gergely önkéntes karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek.

","shortLead":"Szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek.

","id":"20210308_bkk_tanszunet_menetrend_valtozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc7766e-2954-4cac-864c-3bef78d5bec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_bkk_tanszunet_menetrend_valtozas","timestamp":"2021. március. 08. 12:01","title":"Megint változik a BKK-járatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"Buzási Attila","category":"gazdasag.zhvg","description":"A század végére teljes egészében mediterrán körülmények várnak a magyar bortermelőkre. Aggodalomra ugyan lehet és van is ok, de még ne temessük a borászatot. Míg egyes borszőlők termelése sokkal bizonytalanabbá válik, a vörösborok esetében a minőség és a versenyképesség javulásával is lehet akár számolni. De ehhez is biztosan szükség lesz alkalmazkodásra, egyebek között új fajták bevonására, különböző klónok használatára, új dűlők kialakítására. A fogyasztóknak pedig azt kell megszokniuk, hogy nem várhatunk el konstans minőséget, ízélményt és mennyiséget a hazai borászoktól, miközben folyamatosan a fejük felett lebegnek az időjárási szélsőségekből adódó veszélyek és befolyásoló tényezők.","shortLead":"A század végére teljes egészében mediterrán körülmények várnak a magyar bortermelőkre. Aggodalomra ugyan lehet és van...","id":"20210310_Egyetlen_nagy_mediterran_borvidek_lesz_Magyarorszagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dddee9-0ce1-4d77-b02a-4f2c070f07b6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210310_Egyetlen_nagy_mediterran_borvidek_lesz_Magyarorszagbol","timestamp":"2021. március. 10. 08:15","title":"Egyetlen nagy mediterrán borvidék lesz Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","shortLead":"Mint minden relikvia, úgy a Twittert kitaláló Jack Dorsey első bejegyzései is aranyat érhetnek.","id":"20210308_twitter_jack_dorsey_licit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a576f-58ce-4b55-8be1-1cf5899ce8f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_twitter_jack_dorsey_licit","timestamp":"2021. március. 08. 12:03","title":"770 millió forintnál tart a licit: megvennék a Twitter-főnök első szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5374661f-a5d9-4a0a-80e0-46788c18bba7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz versenycsapat a mintát adó kocsival állt rajthoz ezredik alkalommal Forma-1-es futamon. ","shortLead":"Az olasz versenycsapat a mintát adó kocsival állt rajthoz ezredik alkalommal Forma-1-es futamon. ","id":"20210308_Makettkent_is_28_millio_forint_egy_ilyen_Ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5374661f-a5d9-4a0a-80e0-46788c18bba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1354272-8cbf-432c-af85-ab9d4af555e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Makettkent_is_28_millio_forint_egy_ilyen_Ferrari","timestamp":"2021. március. 08. 16:45","title":"Makettként is 2,8 millió forint egy ilyen Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Ahogy egy családnak az anya a szíve és a lelke, úgy az egész társadalomnak, a nemzetnek is” – írta a tárcavezető nőnapi köszöntőjében.","shortLead":"“Ahogy egy családnak az anya a szíve és a lelke, úgy az egész társadalomnak, a nemzetnek is” – írta a tárcavezető...","id":"20210308_kasler_miklos_nonap_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e33f8e-6f91-457c-b78d-5f3d9d87836c","keywords":null,"link":"/elet/20210308_kasler_miklos_nonap_nok","timestamp":"2021. március. 08. 10:01","title":"Kásler Miklós elmondta, hogyan látja a nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7ed1a0-5b8e-4ee5-a6ed-64e03658ac58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A debreceni klinika orvosi rehabilitációs épületében is koronavírusos betegeket fognak kezelni, a sürgősségi klinikán szigorították az előszűrést, a halasztható műtéteket törlik.","shortLead":"A debreceni klinika orvosi rehabilitációs épületében is koronavírusos betegeket fognak kezelni, a sürgősségi klinikán...","id":"20210309_Olyan_sok_a_koronavirusos_beteg_Debrecenben_hogy_ujabb_epuletet_kell_megnyitni_nekik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f7ed1a0-5b8e-4ee5-a6ed-64e03658ac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bacc202-d717-4a70-8a43-67ebed8d04da","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Olyan_sok_a_koronavirusos_beteg_Debrecenben_hogy_ujabb_epuletet_kell_megnyitni_nekik","timestamp":"2021. március. 09. 20:35","title":"Olyan sok a koronavírusos beteg Debrecenben, hogy újabb épületet kell megnyitni nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]