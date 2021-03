Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogják az NMHH Médiatanácsának határozatát a frekvencia pályázatról.","shortLead":"Valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogják az NMHH Médiatanácsának határozatát...","id":"20210312_klubradio_mediatanacs_palyazat_megtamadjak_a_dontest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf8ec0-df0f-42b8-85a0-e59bc3550690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_klubradio_mediatanacs_palyazat_megtamadjak_a_dontest","timestamp":"2021. március. 12. 17:18","title":"Hadat üzent a Klubrádió a Médiatanácsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ee7607-9f70-4815-850a-112466724a4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lengyel kulturális miniszter, Piotr Gliński egy nappal a kezdése előtt felfüggesztett egy filmfesztivált és elbocsátotta állásából a Nemzeti Filmarchívum – Audiovizuális Intézet igazgatóját. Két rövidfilm volt ennek az oka: a magyar film mellett nem tetszett a nők elleni erőszakról szóló film sem a miniszternek.\r

\r

","shortLead":"A lengyel kulturális miniszter, Piotr Gliński egy nappal a kezdése előtt felfüggesztett egy filmfesztivált és...","id":"20210313_A_kis_magyar_vibratorgyarat_bemutato_film_miatt_rugtak_ki_egy_fesztivalszervezot_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ee7607-9f70-4815-850a-112466724a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b37fe4-0dec-4dc3-a5fe-2b135f24128a","keywords":null,"link":"/elet/20210313_A_kis_magyar_vibratorgyarat_bemutato_film_miatt_rugtak_ki_egy_fesztivalszervezot_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. március. 13. 09:31","title":"Botrányt okozott a kis magyar vibrátorgyárat bemutató film Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság után az Egészségügyi Világszervezet is engedélyezte az oltóanyag vészhelyzeti alkalmazását. Franciaországban is kezdhetnek oltani a vakcinával.","shortLead":"Az Európai Bizottság után az Egészségügyi Világszervezet is engedélyezte az oltóanyag vészhelyzeti alkalmazását...","id":"20210312_WHO_engedely_Johnson_and_Johnson_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3abc699-dc69-4b87-86a0-a53003e7415a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_WHO_engedely_Johnson_and_Johnson_vakcina","timestamp":"2021. március. 12. 19:41","title":"A WHO is engedélyezte a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"HVG/MTI","category":"360","description":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol a legsúlyosabb helyzet, írja az ismert közgazdász a Project Syndicate-ben.","shortLead":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol...","id":"20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7763a04d-34f2-4ac5-89ea-ced1809f1295","keywords":null,"link":"/360/20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","timestamp":"2021. március. 12. 07:30","title":"Daron Acemoglu közgazdász: Őrültség a vakcinanacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24150207-ea41-426d-8fae-59ec15f4971c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","timestamp":"2021. március. 12. 15:23","title":"Az autópályák mentén már 500 forint körüli áron adják az üzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati összefüggés a vérrögképződéses halálesetek és az AstraZeneca oltása között, több európai ország mégis felfüggesztette az alkalmazását. Szakértők szerint a trombózisos esetek aránya nem magasabb, mint általában a társadalomban, és van, aki túlzott elővigyázatosságnak tartja, hogy a jelenlegi helyzetben felfüggesztik az egyébként életeket mentő oltásokat. ","shortLead":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati...","id":"20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8c8aaf-1816-4d87-af89-a0bfe7bd4a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","timestamp":"2021. március. 12. 20:00","title":"Felfüggesztett oltások: Mi az igazság az AstraZeneca vakcinájáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az operatív törzs kezdeményezte, hogy fújják le az akciót.","shortLead":"Az operatív törzs kezdeményezte, hogy fújják le az akciót.","id":"20210312_rakpart_Lanchid_megnyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ac1367-1ab0-4008-8c9d-1d657b48ea69","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_rakpart_Lanchid_megnyitas","timestamp":"2021. március. 12. 17:06","title":"Mégsem lehet majd sétálni a rakparton és a Lánchídon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internetes hazugsággyárak új témát, illetve személyt néztek ki maguknak: a Tesla-főnök Elon Muskot. ","shortLead":"Az internetes hazugsággyárak új témát, illetve személyt néztek ki maguknak: a Tesla-főnök Elon Muskot. ","id":"20210312_alhir_halalhir_elon_musk_tesla_reszveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e10cc7-0fe1-4282-80f1-b4e30f81472c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_alhir_halalhir_elon_musk_tesla_reszveny","timestamp":"2021. március. 12. 08:03","title":"Terjed az álhír, miszerint Elon Muskot halálos baleset érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]