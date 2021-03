Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d3b30ab-09ab-4546-9709-906184a53995","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak a fogyasztókat tévesztik meg azzal, hogy olcsóbb halfaj húsát adják el drágábbként, de akár veszélyeztetett, korlátozottan halászható tengeri fajok is a tányérunkra kerülnek – figyelmeztet egy új kutatás. ","shortLead":"Nemcsak a fogyasztókat tévesztik meg azzal, hogy olcsóbb halfaj húsát adják el drágábbként, de akár veszélyeztetett...","id":"20210316_A_tengeri_termekek_egy_resze_nem_is_az_aminek_nevezik_a_csomagolason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3b30ab-09ab-4546-9709-906184a53995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f6f8b5-1310-4ea5-bcd2-857b089b1ffa","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_A_tengeri_termekek_egy_resze_nem_is_az_aminek_nevezik_a_csomagolason","timestamp":"2021. március. 16. 12:20","title":"A tengeri termékek nagy része nem is az, aminek a csomagolásán nevezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662fc38c-ff06-4f71-8466-b58df684c8d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az alkotó 1973-ban Munkácsy Mihály-díjat, 2004-ben pedig Kossuth-díjat kapott.

","shortLead":"Az alkotó 1973-ban Munkácsy Mihály-díjat, 2004-ben pedig Kossuth-díjat kapott.

","id":"20210316_Gyulai_Liviusz_grafikusmuvesz_nemzet_muvesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662fc38c-ff06-4f71-8466-b58df684c8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac48af3-1a6b-40d5-8727-72a12081f8cf","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_Gyulai_Liviusz_grafikusmuvesz_nemzet_muvesze","timestamp":"2021. március. 16. 13:56","title":"Elhunyt Gyulai Líviusz grafikusművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","shortLead":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","id":"20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f219d2-6281-4c68-a748-47a3dc54bca9","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 16. 11:57","title":"Fülöp herceg egy hónap után elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglistán 15. helyen álló spanyol Carreno Bustát győzte le a nyíregyházi teniszező, ezzel a legjobb 16 között van.","shortLead":"A világranglistán 15. helyen álló spanyol Carreno Bustát győzte le a nyíregyházi teniszező, ezzel a legjobb 16 között...","id":"20210316_fucsovics_marton_dubaji_tenisztorna_carreno_busta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900cad54-e03e-4222-9b1e-fa8aa6f90bb3","keywords":null,"link":"/sport/20210316_fucsovics_marton_dubaji_tenisztorna_carreno_busta","timestamp":"2021. március. 16. 18:31","title":"Nyolcaddöntős Fucsovics a dubaji tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 egyik márciusi javítócsomagja nem várt problémát okoz egyes számítógépeken: a rendszer összeomolhat, ha a felhasználó nyomtatni akarna. A Microsoft egy újabb frissítéssel orvosolja a gondot – már letölthető.","shortLead":"A Windows 10 egyik márciusi javítócsomagja nem várt problémát okoz egyes számítógépeken: a rendszer összeomolhat, ha...","id":"20210316_microsoft_windows_10_frissites_nyomtatas_kek_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81bbc5-aab9-474d-867f-aa04ece462cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_microsoft_windows_10_frissites_nyomtatas_kek_halal","timestamp":"2021. március. 16. 15:03","title":"Fontos frissítés érkezett a számítógépéhez, jobb, ha mielőbb telepíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8ad3fd-24c3-4c1f-8a46-51a3b0dfb88b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Margócsy István Színes tinták című tanulmánygyűjteménye a magyar irodalom különböző arcairól és nézeteiről szól.","shortLead":"Margócsy István Színes tinták című tanulmánygyűjteménye a magyar irodalom különböző arcairól és nézeteiről szól.","id":"202110_konyv__kotelezo_irodalomtortenet_margocsy_istvan_szines_tintak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8ad3fd-24c3-4c1f-8a46-51a3b0dfb88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f16b3d-0313-43db-bcfc-bfdf93a3fc58","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__kotelezo_irodalomtortenet_margocsy_istvan_szines_tintak","timestamp":"2021. március. 16. 14:00","title":"Megvilágító és provokatív a hazai Petőfi-kutatás apostolának új kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933ca7bf-1ba9-4c0e-8253-187080444b97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok többsége ázsiai származású nő volt.","shortLead":"Az áldozatok többsége ázsiai származású nő volt.","id":"20210317_Masszazsszalon_lovoldozes_Georgia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=933ca7bf-1ba9-4c0e-8253-187080444b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea47004-eb84-41b2-b470-689468a8a683","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Masszazsszalon_lovoldozes_Georgia","timestamp":"2021. március. 17. 05:41","title":"Legalább nyolc embert agyonlőttek három amerikai masszázsszalonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába írunk 2021-et, a digitális szakadékok a legtöbb helyen egy cseppet sem lettek kisebbek – véli Tim Berners-Lee, a world wide web (www) kitalálója. A szakember szerint az internetre való csatlakozásnak alapvető jognak kellene lennie.","shortLead":"Hiába írunk 2021-et, a digitális szakadékok a legtöbb helyen egy cseppet sem lettek kisebbek – véli Tim Berners-Lee...","id":"20210316_internet_vilaghalo_www_tim_berners_lee","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1b775e-fe9d-49fd-a30e-2133132e47a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_internet_vilaghalo_www_tim_berners_lee","timestamp":"2021. március. 16. 09:03","title":"A világháló atyjának van egy nagy gondja: túl sokan vannak, akiknek csak álom az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]