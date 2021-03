Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"651e2a64-03df-4df7-bf80-bd345ca4ffcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új kameratechnológiáját elsőként a hétfőn debütáló új Mi Mix telefon kapja majd meg.","shortLead":"A Xiaomi új kameratechnológiáját elsőként a hétfőn debütáló új Mi Mix telefon kapja majd meg.","id":"20210326_folyekony_lencse_xiaomi_mi_mix_bionic_photography","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651e2a64-03df-4df7-bf80-bd345ca4ffcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecd44e7-6571-413a-8128-0f53beeb9158","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_folyekony_lencse_xiaomi_mi_mix_bionic_photography","timestamp":"2021. március. 26. 14:03","title":"Folyékony lencse lesz a Xiaomi új telefonjában, forradalmasíthatja a mobilos fotózást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Több településen tovább nőtt a szálló por miatti légszennyezettség.","shortLead":" Több településen tovább nőtt a szálló por miatti légszennyezettség.","id":"20210327_Het_magyar_telepulesen_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfe4fc1-b13e-4a35-9815-aae77b7d3f67","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Het_magyar_telepulesen_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2021. március. 27. 11:57","title":"Hét magyar településen egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai szövetségi bíróság több mint 300 millió dolláros (nagyjából 90 milliárd forintos) büntetést rótt ki az Apple-re. A vád: szabadalomsértés, az érintett a Personalized Media Communications.","shortLead":"Egy amerikai szövetségi bíróság több mint 300 millió dolláros (nagyjából 90 milliárd forintos) büntetést rótt ki...","id":"20210326_personalized_media_communications_szabadalomsertes_titkositas_drm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da16d630-fd3b-4db5-b093-d3bf40f808e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_personalized_media_communications_szabadalomsertes_titkositas_drm","timestamp":"2021. március. 26. 10:03","title":"Milliárdokat fizethet az Apple szabadalomsértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A most létrejött lapkiadó többségi tulajdonosa a Corvinus Egyetem rektora, Lánczi András. Övé az az elhíresült mondat, hogy \"amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája\".","shortLead":"A most létrejött lapkiadó többségi tulajdonosa a Corvinus Egyetem rektora, Lánczi András. Övé az az elhíresült mondat...","id":"202112_european_conservative_a_mathias_corvinus_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83856de3-8a67-409c-baed-68e780405272","keywords":null,"link":"/360/202112_european_conservative_a_mathias_corvinus_kozeleben","timestamp":"2021. március. 27. 11:15","title":"Új folyóirat jelezheti a Fidesz helyezkedését az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfcc5c-0573-4171-be43-1116e3d39252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt annyira meggondolatlan, hogy kiposztolta a száguldást.","shortLead":"Volt annyira meggondolatlan, hogy kiposztolta a száguldást.","id":"20210326_300zal_autozott_a_Forma3_versenyzoje_csak_az_a_problema_hogy_kozuton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfcc5c-0573-4171-be43-1116e3d39252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb83e5bd-34c4-4eec-848e-a2b8eadb7f09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_300zal_autozott_a_Forma3_versenyzoje_csak_az_a_problema_hogy_kozuton","timestamp":"2021. március. 26. 15:10","title":"300-zal autózott a Forma–3-as versenyző, csak az a probléma, hogy közúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 70 színház és szervezet csatlakozott a Csiky Gergely Színház \"Köszönjük nektek, veletek vagyunk!\" elnevezésű kampányához, amelynek célja, hogy növelje az oltakozási hajlandóságot.","shortLead":"Több mint 70 színház és szervezet csatlakozott a Csiky Gergely Színház \"Köszönjük nektek, veletek vagyunk!\" elnevezésű...","id":"20210327_Szinhazak_az_oltakozasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef922b45-c848-4ef7-94ab-0051c4aa0bd6","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Szinhazak_az_oltakozasert","timestamp":"2021. március. 27. 21:33","title":"Színházak kampányolnak az oltakozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált a Szuezi-csatorna, egyre több globális ellátási lánc szakad meg. Többek között az IKEA svéd lakberendezési cég is figyelmeztetett, a baleset hatással lehet az áruellátásra. De több helyen fogytán van a WC-papír is. ","shortLead":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált...","id":"20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382d9613-c6e0-420e-8559-bc1d15336552","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","timestamp":"2021. március. 27. 16:46","title":"Az IKEA is megszenvedi a Szuezi-csatorna bedugulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte jövő beleszaladt.","shortLead":"Két személyvonat ütközött össze az ország középső részén. Az egyik szerelvényben meghúzták a vészféket, mire a mögötte...","id":"20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f0766cb-020f-46db-a7bd-a7b316cd8a7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ee45fe-0e6b-4aaf-8124-739c6bf775e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_halaos_vasuti_baleset_tomegszerencsetlenseg_egyiptom","timestamp":"2021. március. 26. 14:34","title":"Több tucat halottja van egy vonatbalesetnek Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]