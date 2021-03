Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik sofőrje viszont úgy döntött, inkább lelép az utasával és továbbhajtott. A rendőrök elfogták.","shortLead":"Négyen is megsérültek - köztük egy hároméves kislány -, amikor a IV. kerületben két autó összeütközött. Az egyik...","id":"20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f2671-8fec-4e62-ba0b-49925c052517","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Haromeves_kislany_is_megserult_a_karambolban__az_ittas_sofor_tovabbhajtott","timestamp":"2021. március. 28. 13:05","title":"Hároméves kislány is megsérült a karambolban - az ittas sofőr továbbhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f63a9e-fae5-46e2-a266-335edbb793e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt mondta, rendkívül leterhelt az egészségügy.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt...","id":"20210329_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30f63a9e-fae5-46e2-a266-335edbb793e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cfc890-b1c2-4bcb-b9aa-52df68f45e22","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 29. 12:57","title":"Müller Cecília: Senki nincs biztonságban, aki védettnek hiszi magát, az téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3636ec-8b5d-46b6-8150-b1f6e733af5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","shortLead":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","id":"20210329_770_millio_forintot_fizettek_az_uj_elektromos_gmc_hummer_ev_elso_peldanyaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d3636ec-8b5d-46b6-8150-b1f6e733af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc54e040-72dd-4884-aa2c-9f3848558a3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_770_millio_forintot_fizettek_az_uj_elektromos_gmc_hummer_ev_elso_peldanyaert","timestamp":"2021. március. 29. 11:21","title":"770 millió forintot fizettek az új elektromos Hummer első példányáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0559958c-124e-4916-965c-8efa331fac11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A palackot dobó mercedeses bemutatott egy jobbról előzést is az eset után.","shortLead":"A palackot dobó mercedeses bemutatott egy jobbról előzést is az eset után.","id":"20210329_buntetofekezes_palack_M3_as_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0559958c-124e-4916-965c-8efa331fac11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1872f03-a467-4ece-9e4e-320e49c73920","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_buntetofekezes_palack_M3_as_autopalya","timestamp":"2021. március. 29. 20:10","title":"Büntetőfékezés után röpült egy palack az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d79b03-eab5-4722-80dd-a73602930fa6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Klim Sipenko rendezi az űrutazást népszerűsítő és az űrhajósok hősiességét bemutató orosz játékfilmet, amelynek egyes jeleneteit a világűrben forgatják.","shortLead":"Klim Sipenko rendezi az űrutazást népszerűsítő és az űrhajósok hősiességét bemutató orosz játékfilmet, amelynek egyes...","id":"20210329_klim_sipenko_rendezo_orosz_film_a_vilagurben_kihivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d79b03-eab5-4722-80dd-a73602930fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4498bf2-97f7-438f-9dc9-a14a0e9becdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_klim_sipenko_rendezo_orosz_film_a_vilagurben_kihivas","timestamp":"2021. március. 29. 05:03","title":"Az egy dolog, hogy az űrben játszódik a film, de ott is fogják forgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Nagy változások zajlanak a kecskeméti Neumann János Egyetemen, ahol nemcsak a campus építését folytatják, hanem a képzésekben is több változásról döntöttek. ","shortLead":"Nagy változások zajlanak a kecskeméti Neumann János Egyetemen, ahol nemcsak a campus építését folytatják, hanem...","id":"20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb9547b-8d85-4e1a-b01d-4ef044e44f31","keywords":null,"link":"/kkv/20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem","timestamp":"2021. március. 28. 11:00","title":"Felpörögtek az események Matolcsy György kecskeméti álma körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügy körülményeit","shortLead":"A rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügy körülményeit","id":"20210328_Ket_holttestet_talaltak_egy_kiegett_hazban_Ajkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33360050-b9c9-4def-943a-2e9f15ca96f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Ket_holttestet_talaltak_egy_kiegett_hazban_Ajkan","timestamp":"2021. március. 28. 11:51","title":"Két holttestet találtak egy kiégett házban Ajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","shortLead":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","id":"20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d598c-e33c-469c-b5d2-fccb4be8a782","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","timestamp":"2021. március. 29. 11:59","title":"Harminc százalékkal több áramot töltenek az elektromos autókba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]