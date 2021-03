Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is ad már egy alapvédettséget.","shortLead":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is...","id":"20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4638b719-9a87-44f9-8a0d-398ae82cf2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 28. 14:54","title":"Változik az oltási terv, később adják a második Pfizert és AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","shortLead":"A pakisztáni étteremtulajdonos megfélemlítte a szakácsokat. ","id":"20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1200d3-7f02-4c99-8c57-05099770716e","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Idecsalta_majd_ehberert_dolgoztatta_pakisztani_szakacsait_egy_vendeglos","timestamp":"2021. február. 28. 17:19","title":"Idecsalta, majd éhbérért dolgoztatta pakisztáni szakácsait egy vendéglős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országban szinte mindenhol emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben.\r

","shortLead":"Az országban szinte mindenhol emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben.\r

","id":"20210301_szennyviz_koronavirus_jarvany_harmadik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7f6b4e-2517-48d5-8303-72444328cb37","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_szennyviz_koronavirus_jarvany_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 01. 15:38","title":"A járvány újabb belobbanására figyelmeztetnek a szennyvízminták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A fiatalok soká kapnak oltást, a franciák szerint ez így lenne igazságos. ","shortLead":"A fiatalok soká kapnak oltást, a franciák szerint ez így lenne igazságos. ","id":"20210228_A_francia_vedettsegi_igazolvanyban_a_PCRteszt_is_benne_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0980f9e4-c171-41b7-8190-43b3c5ce6b1d","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_A_francia_vedettsegi_igazolvanyban_a_PCRteszt_is_benne_lesz","timestamp":"2021. február. 28. 21:55","title":"A francia védettségi igazolványnál a PCR-teszt is számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef8b5cd-485e-494c-b53e-50ee99ba8a1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csúcstechnológiás autóalkatrészeket készít a Vitesco Technologies.","shortLead":"Csúcstechnológiás autóalkatrészeket készít a Vitesco Technologies.","id":"20210301_vitesco_debreceni_uzem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef8b5cd-485e-494c-b53e-50ee99ba8a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2a43b2-b133-4fcc-bd05-b54b442a9fa9","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_vitesco_debreceni_uzem","timestamp":"2021. március. 01. 11:50","title":"Új autóalkatrészgyár nyílt Debrecenben, 450 ember kap munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sikerült meglepnie az adóhatóságnak az autósokat a csekkekkel.","shortLead":"Sikerült meglepnie az adóhatóságnak az autósokat a csekkekkel.","id":"20210228_gepjarmuado_csek_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2209fadb-3567-47bc-aa17-38c69c52901d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_gepjarmuado_csek_autos","timestamp":"2021. február. 28. 12:25","title":"Egy sajátos szabály miatt küldtek ki magasabb összegű gépjárműadó-csekket az autósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021f341-e77d-46d3-bcfa-c0794bbd2233","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kalocsán is egy fideszes által irányított cég, a Kalocsai Innovációs Központ vette át a vezető szerepet a helyi kulturális életben a művelődési központ mellett.","shortLead":"Kalocsán is egy fideszes által irányított cég, a Kalocsai Innovációs Központ vette át a vezető szerepet a helyi...","id":"202108_kalocsai_innovacios_kozpont_terfoglalas_akulturaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0021f341-e77d-46d3-bcfa-c0794bbd2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aec5351-8fbd-47a6-97b3-a80e5e29f0fc","keywords":null,"link":"/360/202108_kalocsai_innovacios_kozpont_terfoglalas_akulturaban","timestamp":"2021. február. 28. 16:15","title":"Újabb vidéki településen próbálkoznak a kulturális élet átszabásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész, rendező is reagált a nemrég megjelent, örökbefogadással kapcsolatos kormányrendeletre.","shortLead":"A színész, rendező is reagált a nemrég megjelent, örökbefogadással kapcsolatos kormányrendeletre.","id":"20210228_Alfoldi_Robert_az_uj_kormanyrendeletrol_acsaladazcsalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf781d4-1b59-471f-b0b5-3b0a191ee8f1","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Alfoldi_Robert_az_uj_kormanyrendeletrol_acsaladazcsalad","timestamp":"2021. február. 28. 15:05","title":"Alföldi Róbert az új kormányrendeletről: Tényleg, ez egy keresztény kormány! Most már igazán látszik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]