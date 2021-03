Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is másra fog koncentrálni.","shortLead":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is...","id":"20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f344556-8628-4ea6-96a1-3ac1862b32c9","keywords":null,"link":"/elet/20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","timestamp":"2021. március. 29. 13:42","title":"A Trónok harca írója ötéves szerződést írt alá az HBO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00540ca4-742a-4302-8151-bbd97210794b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az országhatártól 30 kilométerre pattant ki a rengés.","shortLead":"Az országhatártól 30 kilométerre pattant ki a rengés.","id":"20210330_foldrenges_becs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00540ca4-742a-4302-8151-bbd97210794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a03d38f-5d49-4a63-a894-0f7c2ef46086","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_foldrenges_becs","timestamp":"2021. március. 30. 20:08","title":"4,3-as Földrengés volt Bécs közelében, Magyarországon is lehetett érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is, ha azokat nem számítjuk közéjük, akik nyomtalanul eltűntek.","shortLead":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is...","id":"20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fdc379-1917-424e-8c1e-05e58f0eb508","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","timestamp":"2021. március. 30. 05:59","title":"Ötszáznál is több civilt ölhettek meg a mianmari tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af084366-06ce-4f97-803c-07f60a806fa4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hatalmas tűz tombol Dél-Dakotában, több autópályát és a Mount Rushmore-t is lezárták.","shortLead":"Hatalmas tűz tombol Dél-Dakotában, több autópályát és a Mount Rushmore-t is lezárták.","id":"20210330_Tuzvesz_Mount_Rushmore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af084366-06ce-4f97-803c-07f60a806fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7065af8a-4c9d-42a7-9b7c-212ab9eaebfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_Tuzvesz_Mount_Rushmore","timestamp":"2021. március. 30. 06:19","title":"Tűzvész miatt lezárták a Mount Rushmore környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45844438-f3d1-49d3-b19c-8f729e206b3b","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Egy forgalmas celebüzlet és a kormánynak a vidéki üzletek megmentését célzó gazdasági csomagja révén is szó esett a kisboltokról az elmúlt hetekben. A sokszor néhány alkalmazottal működő kereskedések történetének máig ható fejezete a hatvanas évek végén kezdődött. Retróvilág, retrókereskedelem, első rész.","shortLead":"Egy forgalmas celebüzlet és a kormánynak a vidéki üzletek megmentését célzó gazdasági csomagja révén is szó esett...","id":"20210330_videki_kisboltok_uzlet_retro_hatvanas_evek_szovetkezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45844438-f3d1-49d3-b19c-8f729e206b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2341f3a-5754-4eec-9e64-351840438c1d","keywords":null,"link":"/360/20210330_videki_kisboltok_uzlet_retro_hatvanas_evek_szovetkezetek","timestamp":"2021. március. 30. 07:00","title":"„Húsz dekával több lett, maradhat?” A vidéki kisboltok nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b9296c-81fd-45d4-967d-b457d75db438","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy év kormányzás után mondott le a szlovák miniszterelnök, a Szputnyik V vakcina beszerzése körüli koalíciós botrányba bukott bele.","shortLead":"Egy év kormányzás után mondott le a szlovák miniszterelnök, a Szputnyik V vakcina beszerzése körüli koalíciós botrányba...","id":"20210330__Igor_Matovic_lemondas_Eduard_Heger_kormanyalakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b9296c-81fd-45d4-967d-b457d75db438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120a772e-3198-46f8-b4c5-ce6d5e927798","keywords":null,"link":"/vilag/20210330__Igor_Matovic_lemondas_Eduard_Heger_kormanyalakitas","timestamp":"2021. március. 30. 18:38","title":"Elfogadta Igor Matovic lemondását és Eduard Hegert bízta meg kormányalakítással a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72802ec-4f3a-4c15-8bf9-a7f44d0bcb82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mesebeli bakot (nyitóképünkön nem az látható) egy természetjárónak sikerült megörökítenie.","shortLead":"A mesebeli bakot (nyitóképünkön nem az látható) egy természetjárónak sikerült megörökítenie.","id":"20210329_feher_ozbak_oz_termeszetfotos_tokaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f72802ec-4f3a-4c15-8bf9-a7f44d0bcb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d174514-63fb-43cf-be66-8609a0e51bb3","keywords":null,"link":"/elet/20210329_feher_ozbak_oz_termeszetfotos_tokaj","timestamp":"2021. március. 29. 17:23","title":"Nem trükkfelvétel: teljesen fehér őzet fotóztak Tokajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815fa57-c947-4942-a917-f8050864176e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó legkisebb szabadidő-autójából egy minden korábbinál terepesebb változat érkezett.","shortLead":"A japán gyártó legkisebb szabadidő-autójából egy minden korábbinál terepesebb változat érkezett.","id":"20210330_terepes_hangulatban_itt_a_hibrid_toyota_yaris_cross_adventure","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d815fa57-c947-4942-a917-f8050864176e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5902127-4e9b-4f2a-ab0a-2d1b7e2e6313","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_terepes_hangulatban_itt_a_hibrid_toyota_yaris_cross_adventure","timestamp":"2021. március. 30. 07:59","title":"Terepes hangulatban: itt a hibrid Toyota Yaris Cross Adventure","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]