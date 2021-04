Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6472e536-a098-4ff0-85c1-b21efd1379b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új jelentés külön kitér a járvány miatt veszélyhelyzet során meghozott, a médiát érintő kormányzati döntésekre.","shortLead":"Az új jelentés külön kitér a járvány miatt veszélyhelyzet során meghozott, a médiát érintő kormányzati döntésekre.","id":"20210330_europa_tanacs_jelentes_mediahelyzet_sajtoszabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6472e536-a098-4ff0-85c1-b21efd1379b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99123ac1-dc89-4457-a185-39656b4ffc2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_europa_tanacs_jelentes_mediahelyzet_sajtoszabadsag","timestamp":"2021. március. 30. 08:58","title":"14 oldalon keresztül sorolja a magyar médiahelyzettel kapcsolatos aggályait az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed23aca2-974e-4a29-a34f-53ef6f222026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Csillaghajójának prototípusa, az SN11 gond nélkül érte el a 10 kilométeres magasságot, utána viszont beütött a baj.","shortLead":"A SpaceX Csillaghajójának prototípusa, az SN11 gond nélkül érte el a 10 kilométeres magasságot, utána viszont beütött...","id":"20210330_spacex_starship_sn11_prototipus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed23aca2-974e-4a29-a34f-53ef6f222026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aabc02-da67-47b9-b7e2-f2e4fc352bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_spacex_starship_sn11_prototipus_teszt","timestamp":"2021. március. 30. 20:33","title":"Megsemmisült a SpaceX negyedik Csillaghajója is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00540ca4-742a-4302-8151-bbd97210794b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az országhatártól 30 kilométerre pattant ki a rengés.","shortLead":"Az országhatártól 30 kilométerre pattant ki a rengés.","id":"20210330_foldrenges_becs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00540ca4-742a-4302-8151-bbd97210794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a03d38f-5d49-4a63-a894-0f7c2ef46086","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_foldrenges_becs","timestamp":"2021. március. 30. 20:08","title":"4,3-as Földrengés volt Bécs közelében, Magyarországon is lehetett érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78134d8-62d9-4558-9334-a1170b0603c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazdaság újraindítását a demográfiai következményekre figyelemmel kellene megtervezni, ám erre nem mutatkozik hajlandóság – mondta a HVG-nek adott interjúban Benda József demográfus, a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Alkotó Műhely vezetője.","shortLead":"A gazdaság újraindítását a demográfiai következményekre figyelemmel kellene megtervezni, ám erre nem mutatkozik...","id":"20210331_benda_jozsef_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78134d8-62d9-4558-9334-a1170b0603c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c300c679-c3b5-4602-a034-bb9c2d848732","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_benda_jozsef_interju","timestamp":"2021. március. 31. 16:49","title":"Benda József: Vezessék be a \"hivatásos szülők\" életpályamodellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","shortLead":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","id":"20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8da0f6c-5288-4f51-9a26-2a75706fca85","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","timestamp":"2021. március. 31. 21:20","title":"Országos korlátozásokat jelentettek be Franciaországban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt amerikai nagykövetnek egészségipari múltja is van.","shortLead":"A volt amerikai nagykövetnek egészségipari múltja is van.","id":"20210331_szabo_laszlo_mediaworks_richter_gedeon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117ed5d6-78e4-40ad-9db8-845dc676c293","keywords":null,"link":"/kkv/20210331_szabo_laszlo_mediaworks_richter_gedeon","timestamp":"2021. március. 31. 05:54","title":"Az állam a Mediaworks elnökét ültetné be a Richter igazgatóságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz repülők, köztük stratégiai bombázók, kikapcsolt radar-válaszjeladóval repültek.","shortLead":"Az orosz repülők, köztük stratégiai bombázók, kikapcsolt radar-válaszjeladóval repültek.","id":"20210331_nato_riasztasok_orosz_bombazok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4922744-c323-46d2-8404-d6c9102b4a67","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_nato_riasztasok_orosz_bombazok_miatt","timestamp":"2021. március. 31. 15:47","title":"10 orosz repülő miatt is riasztották a NATO gépeit hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d46f0d9-39d6-4eab-ad26-0a0af1e8b58c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezen a nyáron 31 ezer hektár égett le, szemben a tavalyi 5,5 millió hektárral.","shortLead":"Ezen a nyáron 31 ezer hektár égett le, szemben a tavalyi 5,5 millió hektárral.","id":"20210331_ausztralia_bozottuz_keves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d46f0d9-39d6-4eab-ad26-0a0af1e8b58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9021d22-4b7d-4628-a61d-ed4ae124f58a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210331_ausztralia_bozottuz_keves","timestamp":"2021. március. 31. 21:08","title":"Tíz éve nem volt olyan kevés bozóttűz Ausztráliában, mint ebben a szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]