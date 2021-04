Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás módjáról.","shortLead":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás...","id":"20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40940da-6ca4-445b-9e86-2193fec6cc95","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","timestamp":"2021. április. 01. 13:09","title":"A Momentum kitart az online előválasztás mellett, a DK határozottan ellenzi azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Hajszálnyit engedett a kormány a modellváltó egyetemek és új alapítványi fenntartóik sokat vitatott viszonyában. Kicsit több teret enged a szenátusoknak, és rugalmasabbnak mutatkozik az alapítványok kuratóriumi tagjainak kijelölésében, de várhatóan így is lesz mindegyikben politikus, és továbbra is elvárják a tudománnyal nehezen összegyeztethető üzleti szemléletet.","shortLead":"Hajszálnyit engedett a kormány a modellváltó egyetemek és új alapítványi fenntartóik sokat vitatott viszonyában. Kicsit...","id":"20210402_corvinus_modellvaltas_tapasztalatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea0a34c-70ea-4a0b-bd48-5a6172b11560","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_corvinus_modellvaltas_tapasztalatok","timestamp":"2021. április. 02. 07:00","title":"Egyetemi puding: megnéztük, mi a tapasztalat az elsőként modellt váltott Corvinusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy nappal az után, hogy Oszaka vezetői azt mondták, a járvány miatt elképzelhető, hogy azt kérik, ne haladjon ott át az olimpiai láng, a szervezők arról beszéltek, dolgoznak, hogy ne kelljen változtatni az útvonalon.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Oszaka vezetői azt mondták, a járvány miatt elképzelhető, hogy azt kérik, ne haladjon ott át...","id":"20210402_olimpiai_lang_japan_oszaka_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2159ac-994f-4a0f-9571-18b659944969","keywords":null,"link":"/sport/20210402_olimpiai_lang_japan_oszaka_virus","timestamp":"2021. április. 02. 16:55","title":"Eljuthat-e az olimpiai láng a harmadik legnagyobb japán városba, ha a városvezetés szerint is veszélyes lenne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d077f6b-bc42-461f-8006-491b6f5497a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Barents-tengerből származott a 2018-as nagy havazás csapadéka.","shortLead":"A Barents-tengerből származott a 2018-as nagy havazás csapadéka.","id":"20210401_eszaki_sark_olvadas_havazas_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d077f6b-bc42-461f-8006-491b6f5497a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f574512-7f12-4738-8386-17d190d218d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_eszaki_sark_olvadas_havazas_europa","timestamp":"2021. április. 01. 21:49","title":"Ahogy olvad a jég az északi sarkon, úgy okoz egyre durvább havazásokat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a691115a-f96e-473d-b482-ce5d3855b3e6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Átírhatja a szoptatásról szóló nézeteket, hogy készül a biotechnológiával gyártott, a valódihoz közel álló anyatej.","shortLead":"Átírhatja a szoptatásról szóló nézeteket, hogy készül a biotechnológiával gyártott, a valódihoz közel álló anyatej.","id":"202113__mesterseges_anyatej__tapszerpotlas__vissza_amunkahelyre__bimbozo_iparag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a691115a-f96e-473d-b482-ce5d3855b3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb8bfd0-f2a6-4b1b-a0e2-01dd27a7f783","keywords":null,"link":"/360/202113__mesterseges_anyatej__tapszerpotlas__vissza_amunkahelyre__bimbozo_iparag","timestamp":"2021. április. 01. 17:00","title":"Már készül a mesterséges anyatej, felnőtteknek is adnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Minden félvezetőket gyártó világcég ilyen jelentős összegre számíthat, ha létrehoz Indiában egy gyárat – mondta el két magas rangú kormányzati tisztviselő a Reuters tudósítójának.","shortLead":"Minden félvezetőket gyártó világcég ilyen jelentős összegre számíthat, ha létrehoz Indiában egy gyárat – mondta el két...","id":"20210401_India_egymilliard_dollarral_csabitja_a_chipgyartokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5996a57b-6cba-4a89-881e-a7dee7be058b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_India_egymilliard_dollarral_csabitja_a_chipgyartokat","timestamp":"2021. április. 01. 16:55","title":"India egymilliárd dollárral csábítja a chipgyártókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Higiéniai tippeket adott a fitneszguru az interneten terjedő tévedésre hivatkozva.","shortLead":"Higiéniai tippeket adott a fitneszguru az interneten terjedő tévedésre hivatkozva.","id":"20210402_schobert_maszk_fergek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f3cffd-606e-46e8-9e20-66f4ed5139b2","keywords":null,"link":"/elet/20210402_schobert_maszk_fergek","timestamp":"2021. április. 02. 12:41","title":"Schobert Norbertet is megvezették a maszkokban fonálférget látó videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tökéletesen működik a Pfizer vakcinája a kamaszoknál, mától szigorít a NAV. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tökéletesen működik a Pfizer vakcinája a kamaszoknál, mától szigorít a NAV. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210401_Radar360_Nagyot_igert_Orban_Viktor_de_a_szoptatos_anyak_hoppon_maradtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ec1b40-abe3-4c1e-a8b0-a8987170450f","keywords":null,"link":"/360/20210401_Radar360_Nagyot_igert_Orban_Viktor_de_a_szoptatos_anyak_hoppon_maradtak","timestamp":"2021. április. 01. 08:01","title":"Radar360: Nagyot ígért Orbán Viktor, de a szoptatós anyák hoppon maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]