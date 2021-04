Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az Egyesült Államok egykori vezetői hasonlítanak egymásra.","shortLead":"Az Egyesült Államok egykori vezetői hasonlítanak egymásra.","id":"20210406_Ijesztoen_hangzik_hogy_mi_a_kozos_az_elnokokben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2290f915-3c83-4c56-838d-d4b0edfadcbb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210406_Ijesztoen_hangzik_hogy_mi_a_kozos_az_elnokokben","timestamp":"2021. április. 06. 13:30","title":"Ijesztően hangzik, hogy mi a közös az elnökökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács szerint betartották a protokollt, a törökök azt mondták, nem akartak ártani senkinek.","shortLead":"Az Európai Tanács szerint betartották a protokollt, a törökök azt mondták, nem akartak ártani senkinek.","id":"20210407_Von_der_Leyen_Michel_Erdogan_Torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a5a626-2334-4e35-b502-1ef18631e76b","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Von_der_Leyen_Michel_Erdogan_Torokorszag","timestamp":"2021. április. 07. 12:03","title":"Csak egy kanapén jutott hely Von der Leyennek az EU és Törökország isztambuli találkozóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","id":"20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6ff68-75b1-430a-ba68-cd71ca5139be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","timestamp":"2021. április. 07. 11:40","title":"Távozik a Google MI-ügyi menedzsere, miután váratlanul két csúcstudóst is kirúgtak a csapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42736d0-dc37-4fa4-b326-cf9b65da0f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 4000 éves alkotás hosszú időn át egy várárokban hevert, mire a kutatók újból rátaláltak. A rajta lévő jelölések komoly térképészeti tudásról árulkodnak.","shortLead":"A 4000 éves alkotás hosszú időn át egy várárokban hevert, mire a kutatók újból rátaláltak. A rajta lévő jelölések...","id":"20210407_terkep_kotabla_europa_bronzkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f42736d0-dc37-4fa4-b326-cf9b65da0f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e4568c-2041-48fb-bd5d-ecfe402dc6d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_terkep_kotabla_europa_bronzkor","timestamp":"2021. április. 07. 10:33","title":"Ez a hatalmas kőtábla lehet Európa legrégibb 3D-s térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640","c_author":"Joó Hajnalka - Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – derült ki a szerződésből, amelyet az MKIK költéseiről írt februári cikkünk után kaptunk meg a Parragh László vezette szervezettől. Az országos központ után megnéztük a területi iparkamarák költéseit is, ahol szintén akadtak nagyvonalúságra utaló tételek, és még Rogán Antal apósának üzlettársa is felbukkant. ","shortLead":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara...","id":"20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1992cb1d-fbd8-4412-bbe0-03ff52fd2ea9","keywords":null,"link":"/360/20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","timestamp":"2021. április. 06. 13:00","title":"Kávézó 41 millióért, elnökségi ülés Franciaországban – a területi iparkamarák költései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaef007f-df95-483b-8a0b-4d4a7019361c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még nem bizonyított, hogy az oltások a vírus terjesztését is megakadályozzák. Az viszont biztos, hogy az utazás ilyen korlátozása méltánytalan azokkal szemben, akik valamiért még nem kaphattak védőoltást.","shortLead":"Még nem bizonyított, hogy az oltások a vírus terjesztését is megakadályozzák. Az viszont biztos, hogy az utazás ilyen...","id":"20210406_who_nem_tamogatja_a_vakcinautlevelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaef007f-df95-483b-8a0b-4d4a7019361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0480a04-90da-4d00-98ec-886a491cab16","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_who_nem_tamogatja_a_vakcinautlevelet","timestamp":"2021. április. 06. 17:10","title":"Egyelőre ellenzi a WHO a vakcinaútlevél bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27a4d84-4a7a-4df4-9f6b-253a8b1935b4","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan, mintha a köztévé kivágta volna az LMBTQ-jeleneteket a sorozat első részéből, de az is elképzelhető, hogy már eleve egy vágott kópiát kaptak kézhez. ","shortLead":"Olyan, mintha a köztévé kivágta volna az LMBTQ-jeleneteket a sorozat első részéből, de az is elképzelhető, hogy már...","id":"20210407_Jessica_Jones_leszbikus_jelenet_kozmedia_petofi_tv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e27a4d84-4a7a-4df4-9f6b-253a8b1935b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0b2451-3e9c-48ec-9e48-f52fe16cdb2e","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Jessica_Jones_leszbikus_jelenet_kozmedia_petofi_tv","timestamp":"2021. április. 07. 17:38","title":"Eltűnt néhány leszbikus csókváltás a Petőfi TV-n leadott Jessica Jonesból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 9-18. között, online zajlik majd az idei fesztivál, amely a szervezők szándéka szerint méltó módon emléket állít majd az elmúlt negyven évnek, de beszél a jövőről, és nyit a jelen közönsége felé is.","shortLead":"Április 9-18. között, online zajlik majd az idei fesztivál, amely a szervezők szándéka szerint méltó módon emléket...","id":"20210406_Budapesti_Tavaszi_Fesztival_programok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb0a68e-d2f6-4bd5-a346-4f49325bc85b","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Budapesti_Tavaszi_Fesztival_programok","timestamp":"2021. április. 06. 12:40","title":"Pénteken indul a Budapesti Tavaszi Fesztivál, Bodó Viktor egyik rendezését is láthatja a közönség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]