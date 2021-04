Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lélegeztetőgéppel kezelt betegek több mint 80 százaléka meghal, továbbra is vitatott a jövő heti iskolanyitás, a rendőrök elől menekülő magyarok haltak meg Németországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A lélegeztetőgéppel kezelt betegek több mint 80 százaléka meghal, továbbra is vitatott a jövő heti iskolanyitás...","id":"20210413_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca6a41d-1d49-4c17-afe7-293d8b142305","keywords":null,"link":"/360/20210413_Radar360","timestamp":"2021. április. 13. 08:00","title":"Radar360: Orbán üzen a nyugdíjasoknak, Karácsony meg neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Főként a koronavírusról szólt az Országgyűlés hétfői ülésnapja is: az ellenzék a kormányt teszi felelőssé a járványadatokért, a kormánypárti képviselők viszont az ellenzék „oltásellenességére” mutogattak a parlamentben.","shortLead":"Főként a koronavírusról szólt az Országgyűlés hétfői ülésnapja is: az ellenzék a kormányt teszi felelőssé...","id":"20210412_parlament_04_12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3d71d4-0182-4773-89ce-3e01ef07af38","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_parlament_04_12","timestamp":"2021. április. 12. 17:05","title":"Tordai megkérdezte, miért időszerű a nyitás, mire megkapta, hogy az orosz vakcina ellen kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználói jelzések alapján az ország több részén akadozik a Vodafone mobilhálózata.","shortLead":"Felhasználói jelzések alapján az ország több részén akadozik a Vodafone mobilhálózata.","id":"20210412_vodafone_nincs_mobilhalozat_hiba_telefonalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8e7a51-77d3-40a4-869a-051aab174248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_vodafone_nincs_mobilhalozat_hiba_telefonalas","timestamp":"2021. április. 12. 10:53","title":"Valami gond van a Vodafone-nál, sokan nem tudnak telefonálni [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c03bd75-870e-4a1e-ba35-206cac6d7126","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi, mit pakoltak fel a Ford F-150-esre.","shortLead":"Nem semmi, mit pakoltak fel a Ford F-150-esre.","id":"20210412_Azert_Amerikaban_is_vannak_horrorkaravanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c03bd75-870e-4a1e-ba35-206cac6d7126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ce829-a6f0-4722-871b-cb2e396b76c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Azert_Amerikaban_is_vannak_horrorkaravanok","timestamp":"2021. április. 12. 12:47","title":"Amerikában is vannak mesterfokozatú horrorkaravánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gy. Németh Erzsébet szerint próbáltak egyeztetni a Magyar Labdarúgó-szövetséggel.","shortLead":"Gy. Németh Erzsébet szerint próbáltak egyeztetni a Magyar Labdarúgó-szövetséggel.","id":"20210412_Budapest_uefa_foci_europa_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5227819f-892e-4ab0-9425-d7b99fcba49b","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Budapest_uefa_foci_europa_bajnoksag","timestamp":"2021. április. 12. 16:41","title":"Az UEFA közleményéből értesült Budapest, hogy telt házas Eb-meccsek lehetnek a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még csak néhány hónapja érhető el az iOS 14, az alkalmas okostelefonok 90 százaléka már azt futtatja.","shortLead":"Bár még csak néhány hónapja érhető el az iOS 14, az alkalmas okostelefonok 90 százaléka már azt futtatja.","id":"20210412_apple_iphone_ios14_adaptacio_mixpanel_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10f1c9a-1c0f-4fab-a8bd-f5292519a068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_apple_iphone_ios14_adaptacio_mixpanel_felmeres","timestamp":"2021. április. 12. 12:03","title":"Tízből kilenc: ennyire nagy a frissítési kedv az iPhone-osoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b847ce-3ac5-4758-9d0e-417ff5f08950","c_author":"","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó egyik legkomolyabb vezetési élménnyel kecsegtető modellje most minden korábbinál erősebb lett.","shortLead":"A bajor gyártó egyik legkomolyabb vezetési élménnyel kecsegtető modellje most minden korábbinál erősebb lett.","id":"20210412_740_loeros_lett_a_kis_bmw_m2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b847ce-3ac5-4758-9d0e-417ff5f08950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9f812e-5fea-44af-a156-20285c0f59f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_740_loeros_lett_a_kis_bmw_m2","timestamp":"2021. április. 12. 07:59","title":"740 lóerős lett a kis BMW M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd515394-1534-4129-9cd9-574422873649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyre is ki kellett vonulniuk a rendőröknek az elmúlt napokban, mert az emberek nem tartották be a védelmi intézkedéseket. Egy fővárosi helyszínen 22-en voltak egy kerti partin, Zalaegerszegen 25-en diszkóztak.","shortLead":"Több helyre is ki kellett vonulniuk a rendőröknek az elmúlt napokban, mert az emberek nem tartották be a védelmi...","id":"20210412_operativ_torzs_diszko_kerti_parti_rendorseg_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd515394-1534-4129-9cd9-574422873649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28450adf-f091-4ab3-b358-d87eab61ad8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_operativ_torzs_diszko_kerti_parti_rendorseg_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 12:31","title":"Operatív törzs: házi diszkóra, kerti partira, zenekari próbára csapott le a rendőrség a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]