Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9abe79f8-c61b-479a-8da4-63c73dfc775c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egyelőre az állami koncessziók, a bírósági végrehajtók és a felszámolók ura lesz a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A kormánypárt célja ezzel is egy jövőbeli nem fideszes vezetés gyengítése.","shortLead":"Egyelőre az állami koncessziók, a bírósági végrehajtók és a felszámolók ura lesz a Szabályozott Tevékenységek...","id":"202115__koncessziok__allami_funkciok__hatalmi_machinaciok__allamkiszervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9abe79f8-c61b-479a-8da4-63c73dfc775c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118c9fe6-46af-42c6-9db7-85f95c77af67","keywords":null,"link":"/360/202115__koncessziok__allami_funkciok__hatalmi_machinaciok__allamkiszervezes","timestamp":"2021. április. 16. 11:00","title":"Vészjósló nevű hatósághoz \"szervezi ki az államot\" a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8370e7-0810-413d-9eb4-f8f25d495369","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az átalakított menetrend egyrészt a járványügyi előírásokat veszi figyelembe, de tükrözi Fülöp herceg kívánságait is.","shortLead":"Az átalakított menetrend egyrészt a járványügyi előírásokat veszi figyelembe, de tükrözi Fülöp herceg kívánságait is.","id":"20210415_fulop_herceg_temetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a8370e7-0810-413d-9eb4-f8f25d495369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8125f5-e8ec-445f-af38-e05d776cd149","keywords":null,"link":"/elet/20210415_fulop_herceg_temetes","timestamp":"2021. április. 15. 21:55","title":"Harmincan lesznek jelen Fülöp herceg szombati temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b5d2f2-8278-4ab8-85c3-12f562c79805","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV összesen 60 embert hallgatott ki gyanúsítottként az üggyel kapcsolatban.","shortLead":"A NAV összesen 60 embert hallgatott ki gyanúsítottként az üggyel kapcsolatban.","id":"20210416_6_milliard_forintos_kart_okozott_egy_szamlagyarat_mukodteto_bunbanda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b5d2f2-8278-4ab8-85c3-12f562c79805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e71038-04bd-4fa7-81e8-3f1362eec541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_6_milliard_forintos_kart_okozott_egy_szamlagyarat_mukodteto_bunbanda","timestamp":"2021. április. 16. 11:26","title":"6 milliárd forintos kárt okozott egy számlagyárat működtető bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ nagyhatalmai közül valójában senki nem szeretné? Ken Follett a következő regényéről beszélt egy sajtótájékoztatón, amelyen a hvg.hu is jelen volt.","shortLead":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ...","id":"20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3896bdf1-d1f6-4a43-bb4a-8d9551210c94","keywords":null,"link":"/elet/20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","timestamp":"2021. április. 15. 16:47","title":"Ken Follett: Putyin jobban tenné, ha elolvasná a következő könyvemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202115_ha_acsend_beszelni_tudna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c59228-1464-4316-9b0b-37364ab182df","keywords":null,"link":"/itthon/202115_ha_acsend_beszelni_tudna","timestamp":"2021. április. 15. 10:30","title":"Jakus Ibolya: Ha a csend beszélni tudna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezett a vádlott és a védője, így az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezett a vádlott és a védője, így az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.","id":"20210416_varpalotai_kettos_gyilkossag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c126d2cb-912f-4a66-8a4a-7b32799ce3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_varpalotai_kettos_gyilkossag_itelet","timestamp":"2021. április. 16. 17:51","title":"Életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott a várpalotai kettős gyilkossággal vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Sokkal többet lehet tudni a Covid elleni vakcinák következményeiről, mint amennyit a kormány elárul, holott az átláthatóság az oltáskedvet is fokozná. A HVG által összegyűjtött adatok alapján a keleti oltóanyagokkal kapcsolatban sem érkezik több bejelentés, mint a három nyugati vakcinatípus esetében.","shortLead":"Sokkal többet lehet tudni a Covid elleni vakcinák következményeiről, mint amennyit a kormány elárul, holott...","id":"202115__vakcinak_es_kockazatok__gyogyszereszeti_hatosag__habony_es_tarsai__mellekhatasvadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de8e39e-f859-4c4f-bdb4-c8fd2a8ef4f7","keywords":null,"link":"/360/202115__vakcinak_es_kockazatok__gyogyszereszeti_hatosag__habony_es_tarsai__mellekhatasvadaszat","timestamp":"2021. április. 15. 06:30","title":"Ha a kormány nem titkolná az oltásokra érkezett panaszokat, kevésbé tartanánk a keletiektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a197e2a8-44ff-4104-bebc-c908b49ebf8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legrangosabb olaszországi filmfesztivál életműdíjjal jutalmazza szeptemberben a saját országa színészét és filmrendezőjét, Roberto Benignit.","shortLead":"A legrangosabb olaszországi filmfesztivál életműdíjjal jutalmazza szeptemberben a saját országa színészét és...","id":"20210415_Roberto_Benigni_eletmuve_vegre_kierdemelte_az_Arany_Oroszlant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a197e2a8-44ff-4104-bebc-c908b49ebf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfc61bf-6a1a-4146-b3f8-d39c15f94006","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Roberto_Benigni_eletmuve_vegre_kierdemelte_az_Arany_Oroszlant","timestamp":"2021. április. 15. 14:03","title":"Roberto Benigni életműve végre kiérdemelte az Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]