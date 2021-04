Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96997046-1526-4da2-a810-761fab0f475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A javítóintézeti filmek egyik ikonikus darabját, a Pokoli leckét (Sleepers ) elevenítette fel a Netflix. Sztárparádé a huszonöt éve készült alkotásban és örök kérdések bűnről, büntetésről, kegyetlenségről, pedofíliáról.","shortLead":"A javítóintézeti filmek egyik ikonikus darabját, a Pokoli leckét (Sleepers ) elevenítette fel a Netflix. Sztárparádé...","id":"202115_film__drama_sztarparadeval_sleepers__pokoli_lecke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96997046-1526-4da2-a810-761fab0f475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91185249-94fe-4b99-985c-505a448dce7e","keywords":null,"link":"/360/202115_film__drama_sztarparadeval_sleepers__pokoli_lecke","timestamp":"2021. április. 19. 12:00","title":"Szadista őrök, gyerekkorú gyilkosok: a bűn újraértelmezése - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486af9b8-d65c-4673-bf79-099acf4af91f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt támogatottsága a legutóbbi mérések alapján 20–23 százalékos volt, csak a CDU/CSU előzte meg őket.","shortLead":"A párt támogatottsága a legutóbbi mérések alapján 20–23 százalékos volt, csak a CDU/CSU előzte meg őket.","id":"20210419_Kancellarjelolt_nemet_Zoldek_szovetsegi_parlamenti_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486af9b8-d65c-4673-bf79-099acf4af91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e5f3f3-a840-4ec3-abb2-14b11f64990a","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_Kancellarjelolt_nemet_Zoldek_szovetsegi_parlamenti_valasztas","timestamp":"2021. április. 19. 15:43","title":"Először állítanak kancellárjelöltet a német Zöldek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország meggyőződése, hogy a világ legnagyszerűbb játékának szépségét az adja, hogy nem sajátíthatják ki maguknak a leggazdagabbak – üzente a miniszterelnök. ","shortLead":"Magyarország meggyőződése, hogy a világ legnagyszerűbb játékának szépségét az adja, hogy nem sajátíthatják ki maguknak...","id":"20210419_orban_foci_szuperliga_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e935d53-281f-4bd0-995d-a7adb714a0ac","keywords":null,"link":"/sport/20210419_orban_foci_szuperliga_ellen","timestamp":"2021. április. 19. 10:39","title":"Orbán is kiállt az új Szuperliga ellen, szerinte attól szép a foci, hogy nem lehet kisajátítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hosszú, folyamatos változás helyett háromszor kapcsol sebességbe az öregedést illetően a test – erősítették meg amerikai kutatók korábbi vizsgálatok eredményeit. Az ezzel kapcsolatos fontos küszöbértékek a 34., a 60. és a 78. életév. ","shortLead":"Hosszú, folyamatos változás helyett háromszor kapcsol sebességbe az öregedést illetően a test – erősítették meg...","id":"202115_kormeghatarozas_verbol_sebessegvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fad30f2-f444-45a8-98d6-cea874f1b0c2","keywords":null,"link":"/360/202115_kormeghatarozas_verbol_sebessegvaltas","timestamp":"2021. április. 18. 13:40","title":"34, 60 és 78 évesen történik korszakváltás a szervezetünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73342907-fe62-4481-9297-e7bf47d8c310","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lecsengőben a járvány harmadik hulláma, de minden egyes enyhítés lassítja a folyamatot, és végső soron több fertőzöttet eredményez. ","shortLead":"Lecsengőben a járvány harmadik hulláma, de minden egyes enyhítés lassítja a folyamatot, és végső soron több fertőzöttet...","id":"20210419_rost_gergely_nyitas_virus_reprodukcios_szam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73342907-fe62-4481-9297-e7bf47d8c310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ce6c1d-ba0b-4c6d-a82f-f4c198f96977","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_rost_gergely_nyitas_virus_reprodukcios_szam","timestamp":"2021. április. 19. 12:31","title":"Járványügyi szakértő a nyitásról: Most egy kis türelem nagy nyereséget hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült, sohasem felejti el: a sárkány folyamatos emelkedéssel felszáll a magasba, a fejünk fölé, és ott – ha ügyesek vagyunk – egy idő után megáll a levegőben. Kezünkben a kötél végét tartjuk, és azon, akár egy köldökzsinóron keresztül, érezzük a sárkányt, mint egy élőlényt. Bármeddig maradnánk vele így, együtt – mintha mi is lebegnénk.","shortLead":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült...","id":"20210419_Jo_sarkanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444662a2-d481-44d7-9b34-08c8adf3aeee","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Jo_sarkanyok","timestamp":"2021. április. 19. 11:37","title":"Jó sárkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közérdekű keresettel érte el a GVH, hogy két, üdülési jogok miatt elmarasztalt cég ügyfeleinek elég csak a szerződést bemutatniuk a bíróságon.","shortLead":"Közérdekű keresettel érte el a GVH, hogy két, üdülési jogok miatt elmarasztalt cég ügyfeleinek elég csak a szerződést...","id":"20210419_birosag_gvh_udulesi_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ceff781-6035-42fc-a303-feb5a8e28fa8","keywords":null,"link":"/kkv/20210419_birosag_gvh_udulesi_jog","timestamp":"2021. április. 19. 13:41","title":"Könnyebben és gyorsabban kaphatnak kártérítést az üdülési joggal pórul járt vevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b09b63-faeb-4dd2-86cb-cc757e44cbef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","shortLead":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","id":"20210418_Szorgalmasan_szedi_aldozatai_Nagyvarad_teri_ideiglenes_buszfordulo__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b09b63-faeb-4dd2-86cb-cc757e44cbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785f8c91-d693-4417-a232-b1a0b627c2c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Szorgalmasan_szedi_aldozatai_Nagyvarad_teri_ideiglenes_buszfordulo__video","timestamp":"2021. április. 18. 09:07","title":"Szorgalmasan szedi áldozatait a Nagyvárad téri ideiglenes buszforduló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]