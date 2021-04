Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","shortLead":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","id":"20210421_dardai_hertha_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e00067c-f1ab-4dfd-99ee-c63857deb847","keywords":null,"link":"/sport/20210421_dardai_hertha_szerzodes","timestamp":"2021. április. 21. 12:25","title":"Egy német lap szerint a nyáron elküldhetik Dárdai Pált a Herthától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb402471-03b1-43b7-a2a6-643b49e53908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valószínűleg nem voltak felkészülve az ötletgazdák ekkora felháborodásra: két angol csapat fontolgatja biztosan a visszalépést, gondolkoznak a spanyolok is, a német klubok pedig lendületből utasították el az indulást.","shortLead":"Valószínűleg nem voltak felkészülve az ötletgazdák ekkora felháborodásra: két angol csapat fontolgatja biztosan...","id":"20210420_Repedeziik_a_Szuperliga_a_Chelsea_mar_szinte_biztosan_visszamondja_a_reszvetelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb402471-03b1-43b7-a2a6-643b49e53908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac68098-e465-4314-ba37-12ef9bf8a453","keywords":null,"link":"/sport/20210420_Repedeziik_a_Szuperliga_a_Chelsea_mar_szinte_biztosan_visszamondja_a_reszvetelt","timestamp":"2021. április. 20. 20:52","title":"Repedezik a Szuperliga, a Chelsea már szinte biztosan visszamondja a részvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844cbd09-9a2a-436c-a252-5741566239ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Előregyártott családi házat is ígér a kínai weboldal, de azért senkinek sem ajánlott innen intézni álmai otthonát.","shortLead":"Előregyártott családi házat is ígér a kínai weboldal, de azért senkinek sem ajánlott innen intézni álmai otthonát.","id":"20210420_aliexpress_csaladi_haz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844cbd09-9a2a-436c-a252-5741566239ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ae1a7b-df7c-411c-8918-6498aa290d12","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210420_aliexpress_csaladi_haz","timestamp":"2021. április. 20. 16:31","title":"Ha már mindene megvan, akár házat is rendelhet az Aliexpressről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5a5939-49c0-42cb-a7b4-868c3163d289","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Siófokon van az egyetlen olyan terület a Balatonnál, amelyen megengedett az akár 24 méter magas toronyház építése is. Van olyan befektető, aki élne a lehetőséggel, a helyiek tiltakoznak a beépítés ellen. Az önkormányzat pedig nem szeretne fellépni ellene, mert fél, hogy olyan kártérítést kapna a nyakába, hogy anyagilag az eddiginél is jobban legatyásodna. Mára lényegében minden talpalatnyi földet beépítettek a Balatonnál, az ingatlanárak pedig az egekben.","shortLead":"Siófokon van az egyetlen olyan terület a Balatonnál, amelyen megengedett az akár 24 méter magas toronyház építése is...","id":"20210420_siofok_ingatlan_balaton_beruhazas_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd5a5939-49c0-42cb-a7b4-868c3163d289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f0ac5d-c8d4-4e0b-ada8-d11625bc2aa8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210420_siofok_ingatlan_balaton_beruhazas_onkormanyzat","timestamp":"2021. április. 20. 12:20","title":"„Ez a békásmegyeri lakótelep a Balaton-parton” – új lakópark ellen tiltakoznak a helyiek Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már csak négy csapat maradt a 12 alapítóból.","shortLead":"Már csak négy csapat maradt a 12 alapítóból.","id":"20210421_Atletico_Madrid_Internazionale_Europai_Szuperliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1aaf18-800c-4b9e-ad39-de3049d90ee8","keywords":null,"link":"/sport/20210421_Atletico_Madrid_Internazionale_Europai_Szuperliga","timestamp":"2021. április. 21. 13:23","title":"Az Atlético Madrid és az Internazionale is visszalép az Európai Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat körülötte, de Erzsébet hű marad ahhoz a fogadalomhoz, amelyet még 21 évesen tett: mint a házassága, a munkája is egy életre szól. Az utódok pedig már rég elszalasztották a lehetőséget, hogy méltó módon a nyomába lépjenek, ami magát a monarchiát hozhatja bizonytalan helyzetbe. ","shortLead":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat...","id":"20210421_Erzsebet_kiralyno_95","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df064db-d279-40d3-82a4-f8a024ca626c","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Erzsebet_kiralyno_95","timestamp":"2021. április. 21. 20:00","title":"Erzsébet nem azért lett királynő, hogy lemondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e2a255-3102-4b39-9510-dceb8c3dba29","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi korlátozás még azért marad.","shortLead":"Némi korlátozás még azért marad.","id":"20210420_gyermekvedelmi_intezmeny_latogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9e2a255-3102-4b39-9510-dceb8c3dba29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2048e6af-12a9-4745-a474-c75d02852a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_gyermekvedelmi_intezmeny_latogatas","timestamp":"2021. április. 20. 16:49","title":"Megszűnik a látogatási tilalom a gyermekvédelmi intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple több új eszközt is bejelentett kedden este, melyek magyar listaárai azonnal felkerültek a vállalat weboldalára.","shortLead":"Az Apple több új eszközt is bejelentett kedden este, melyek magyar listaárai azonnal felkerültek a vállalat weboldalára.","id":"20210420_ipad_pro_m1_magyar_arak_imac_24_apple_tv_4k_mennyibe_kerul_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf6897a-6d98-4917-991d-9c1d96c04cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_ipad_pro_m1_magyar_arak_imac_24_apple_tv_4k_mennyibe_kerul_forint","timestamp":"2021. április. 20. 20:34","title":"950 ezer forint egy iPad – íme az Apple új gépeinek hivatalos magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]