[{"available":true,"c_guid":"81194a78-4079-486e-ad5a-734545f3e5b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitteren könnyű belefutni leegyszerűsítő válaszokra, de a minszki orosz nagykövetség üzenetének stílusa eddig nem volt jellemző diplomáciai körökben.","shortLead":"A Twitteren könnyű belefutni leegyszerűsítő válaszokra, de a minszki orosz nagykövetség üzenetének stílusa eddig nem...","id":"20210424_oroszorszag_smalldickenergy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81194a78-4079-486e-ad5a-734545f3e5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5d7e1-80ea-49ed-9f61-70c84f2bb02c","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_oroszorszag_smalldickenergy","timestamp":"2021. április. 24. 15:18","title":"Megdöbbentő kifejezéssel reagáltak az oroszok arra, hogy a balti államok támogatják Csehországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újonnan megrendelt oltóanyag már a második generációból való.","shortLead":"Az újonnan megrendelt oltóanyag már a második generációból való.","id":"20210423_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df1d139-827e-44ec-9a6f-7e47a1687509","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","timestamp":"2021. április. 23. 16:38","title":"1,8 milliárd Pfizer-vakcinát vásárol az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy belső jelentés szerint a Facebook nem akadályozta meg, hogy szélsőjobboldali csoportok az amerikai Capitoliumban történt zavargásokat a platformján tervezzék.","shortLead":"Egy belső jelentés szerint a Facebook nem akadályozta meg, hogy szélsőjobboldali csoportok az amerikai Capitoliumban...","id":"20210425_Talan_megakadalyozhatta_volna_a_Facebook_a_Capitolium_elleni_tamadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982933b6-3292-4914-b08b-59c870cf562d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Talan_megakadalyozhatta_volna_a_Facebook_a_Capitolium_elleni_tamadast","timestamp":"2021. április. 25. 09:15","title":"Talán megakadályozhatta volna a Facebook a Capitolium elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fff76b-97e0-4396-8860-e2f47bd02d2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"40 fokos lázzal ment be dolgozni a férfi, majd egy edzőterembe is elment betegen. ","shortLead":"40 fokos lázzal ment be dolgozni a férfi, majd egy edzőterembe is elment betegen. ","id":"20210424_Letartoztattak_Mallorcan_egy_ferfit_aki_velhetoen_22_embert_fertozott_meg_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9fff76b-97e0-4396-8860-e2f47bd02d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b2b101-4328-4f53-9e54-fdce1e524577","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Letartoztattak_Mallorcan_egy_ferfit_aki_velhetoen_22_embert_fertozott_meg_koronavirussal","timestamp":"2021. április. 24. 21:45","title":"Letartóztattak Mallorcán egy férfit, aki vélhetően 22 embert fertőzött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1eaa659-5397-46ae-bb7a-3531c630f24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nádori Péter a lapmenedzsment fontos tagja volt.","shortLead":"Nádori Péter a lapmenedzsment fontos tagja volt.","id":"20210423_telex_nadori_peter_munk_veronika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1eaa659-5397-46ae-bb7a-3531c630f24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0643f6bd-e680-4041-bbcc-8eddabdba19b","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_telex_nadori_peter_munk_veronika","timestamp":"2021. április. 23. 16:42","title":"Távozik a Telextől Nádori Péter, a társfőszerkesztő férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint szabad a sör.","shortLead":"A miniszterelnök szerint szabad a sör.","id":"20210424_Nem_csak_igergetett_Orban_Viktor_megivott_egy_sort_egy_teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a90ff59-84c6-4ab8-9930-7651a18904cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Nem_csak_igergetett_Orban_Viktor_megivott_egy_sort_egy_teraszon","timestamp":"2021. április. 24. 16:15","title":"Nem csak ígérgetett: Orbán Viktor megivott egy sört egy teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187b3f0-0b9d-45a1-bc7d-c04fb7a7e0bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a piros sportkompakt a Lancia talán legszebb éveibe repítheti vissza új tulajdonását.","shortLead":"Ez a piros sportkompakt a Lancia talán legszebb éveibe repítheti vissza új tulajdonását.","id":"20210424_elado_egy_alig_200_kilometert_futott_31_eves_ralilegenda_lancia_delta_hf_integrale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6187b3f0-0b9d-45a1-bc7d-c04fb7a7e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3ce681-7e87-4599-90e2-3549daa21682","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_elado_egy_alig_200_kilometert_futott_31_eves_ralilegenda_lancia_delta_hf_integrale","timestamp":"2021. április. 24. 06:41","title":"Eladó egy alig 200 kilométert futott 31 éves ralilegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931774c0-9584-4765-815f-ad5e28782792","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kormányzati kommunikációban eddig szóba sem került, hogy meddig akarják fenntartani az oltással és védettségi igazolással járó (még csak most bevezetendő) plusz jogosítványokat. Most még alkotmányosan megáll a különbségtétel, azonban Karsai Dániel ügyvéd azt mondja, a járványszámok javulásával idővel egyre nehezebben lesz ez védhető. ","shortLead":"A kormányzati kommunikációban eddig szóba sem került, hogy meddig akarják fenntartani az oltással és védettségi...","id":"20210424_karsai_daniel_tasz_jarvany_koronavirus_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931774c0-9584-4765-815f-ad5e28782792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c04ed0-d9b2-4d1d-a7c2-22f0e1e51210","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_karsai_daniel_tasz_jarvany_koronavirus_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. április. 24. 13:00","title":"Akkor sem mehetek védettségi igazolvány nélkül fürdőbe vagy szállodába, ha már lecsengett a járvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]