[{"available":true,"c_guid":"8b84fad4-fc4b-4e3d-9303-383d780a1639","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami tévé hallgat a díjról, a közösségi médiás posztokat cenzúrázzák.\r

\r

","shortLead":"Az állami tévé hallgat a díjról, a közösségi médiás posztokat cenzúrázzák.\r

\r

","id":"20210426_Kina_nem_szeretne_ha_tul_sokan_hallananak_a_kinai_rendezo_Oscardijarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b84fad4-fc4b-4e3d-9303-383d780a1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc918629-139c-46ba-9cf4-c43189bb8311","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Kina_nem_szeretne_ha_tul_sokan_hallananak_a_kinai_rendezo_Oscardijarol","timestamp":"2021. április. 26. 14:12","title":"Kína nem szeretné, ha túl sokan hallanának a kínai rendező Oscar-díjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","shortLead":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","id":"20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f6203c-923c-4003-a05b-3073b8fbbfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","timestamp":"2021. április. 25. 14:35","title":"Gyurcsány is beszállt a politikai teraszbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ vezető podcastterjesztője akar lenni a Spotify, és e cél érdekében (illetve az Apple ellenében) akár komoly bevételről is hajlandó lemondani.","shortLead":"A világ vezető podcastterjesztője akar lenni a Spotify, és e cél érdekében (illetve az Apple ellenében) akár komoly...","id":"20210427_spotify_apple_podcast_elofizetesi_rendszer_jutalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce577b21-6742-40c9-b29f-692c198d5614","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_spotify_apple_podcast_elofizetesi_rendszer_jutalek","timestamp":"2021. április. 26. 17:33","title":"Ehhez mit szólsz, Apple? A Spotify nem fog turkálni a podcastkészítők zsebében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiúnak örökletes betegsége is volt. Meghalt két olyan huszonéves is, akiknek nem volt ismert alapbetegségük.","shortLead":"A kisfiúnak örökletes betegsége is volt. Meghalt két olyan huszonéves is, akiknek nem volt ismert alapbetegségük.","id":"20210425_Egy_harom_honapos_csecsemo_is_szerepel_a_koronavirusos_elhunytak_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643a5ef6-4800-4420-bf21-7ffe19ba01e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Egy_harom_honapos_csecsemo_is_szerepel_a_koronavirusos_elhunytak_kozott","timestamp":"2021. április. 25. 10:42","title":"Egy három hónapos csecsemő is szerepel a koronavírusos elhunytak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab62a20e-4912-4918-b0fe-69f8a3e8ff02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alacsony tömeg, erős motor, hátsókerék-hajtás, kézi váltó – ez lehet az újdonság sikerreceptje. ","shortLead":"Alacsony tömeg, erős motor, hátsókerék-hajtás, kézi váltó – ez lehet az újdonság sikerreceptje. ","id":"20210426_modern_elmenyauto_allit_emleket_a_legendas_ferrari_250_gtonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab62a20e-4912-4918-b0fe-69f8a3e8ff02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c953d1-691b-403d-80ca-7988a6b60483","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_modern_elmenyauto_allit_emleket_a_legendas_ferrari_250_gtonak","timestamp":"2021. április. 26. 09:21","title":"Élményautó állít emléket a legendás Ferrari 250 GTO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68db3d9e-8927-444e-8d6e-a5bb560ea943","c_author":"HVG","category":"360","description":"A poplegenda szabadjára engedte az alkotók fantáziáját - nem szabott semmilyen határt. A végeredmény ennek megfelelően színes és különleges.","shortLead":"A poplegenda szabadjára engedte az alkotók fantáziáját - nem szabott semmilyen határt. A végeredmény ennek megfelelően...","id":"202116_lemez__postafordultaval_paul_mccartney_iii__imagined","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68db3d9e-8927-444e-8d6e-a5bb560ea943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac61e571-54ff-4e90-bfcd-b2369f4a96c0","keywords":null,"link":"/360/202116_lemez__postafordultaval_paul_mccartney_iii__imagined","timestamp":"2021. április. 26. 12:30","title":"Világsztárok készítettek fantáziadús változatokat Paul McCartney új dalaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 93. Oscar-gála legfontosabb díjait Chloé Zhao rendezése kapta, a legjobb női főszereplő Frances McDormand, a legjobb férfi főszereplő Anthony Hopkins lett. Nyert a Még egy kört mindenkinek is. ","shortLead":"A 93. Oscar-gála legfontosabb díjait Chloé Zhao rendezése kapta, a legjobb női főszereplő Frances McDormand, a legjobb...","id":"20210426_Oscar_gala_2021_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2df3a4-c7c5-4702-999a-1acfa40c0851","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Oscar_gala_2021_percrol_percre","timestamp":"2021. április. 26. 00:10","title":"A nomádok földje kapta a legjobb filmnek járó díjat - Oscar 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","shortLead":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","id":"20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de259ff-2118-4e4b-89a8-45a71901362c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","timestamp":"2021. április. 26. 10:07","title":"Rémhírterjesztés miatt feljelentettek egy \"orvos végzettségű üzletembert\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]