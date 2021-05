Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfe834eb-2143-4041-b344-21a4a1a692e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 52 éves szakályi férfi a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az 52 éves szakályi férfi a helyszínen meghalt.","id":"20210503_munkagep_tolatas_regoly_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfe834eb-2143-4041-b344-21a4a1a692e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e7860d-0e93-4d4d-b274-faba95d28ec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_munkagep_tolatas_regoly_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 03. 19:04","title":"Tolató munkagép gázolt halálra egy embert Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a96990-6ffe-4647-bd6d-b9366d5a04cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A lila-fehérek 2018 után hódították el újra a trófeát.","shortLead":"A lila-fehérek 2018 után hódították el újra a trófeát.","id":"20210503_mol_fehervar_ujpest_fc_labdarugo_magyar_kupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a96990-6ffe-4647-bd6d-b9366d5a04cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5849849-bab9-4f0c-8dc1-484b30aa48d6","keywords":null,"link":"/sport/20210503_mol_fehervar_ujpest_fc_labdarugo_magyar_kupa","timestamp":"2021. május. 03. 23:10","title":"Fehérvári piros lapok után az Újpesté a Magyar Kupa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","shortLead":"Olvassa el itt a legfontosabb tudnivalókat a magyar nyelv és irodalom érettségiről!","id":"20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3b68e69-35ce-490c-8387-57fd9e98c399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea70ac0-39f0-46d7-8277-8e951c0edc9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_magyarerettsegi_feladatok_eduline","timestamp":"2021. május. 03. 09:59","title":"Magyarérettségi: nem okozhatott meglepetést a feladatsor a vizsgázóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693b11e3-f163-447f-8d89-34357c5e125e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belföldi turizmus népszerűsítésére indítják a kampányt plakátokon és a sajtóban. 