[{"available":true,"c_guid":"2e2f80fa-2835-4cbd-a429-a305affd76f6","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Praktizált orvosként, ügyvédként, szolgált papként, igaz, egyik hivatáshoz sem volt papírja Bósa Istvánnak. Fél életét börtönben töltötte, de szeretett dicsekedni tetteivel. Ha mérleget vonunk karrierjéről, inkább mennyiséget, mintsem minőséget találunk: ellentétben a nagymenő szélhámosokkal, stiklijeivel csak \"aprópénzt\" keresett. Dezső András cikksorozatának újabb epizódja.","shortLead":"Praktizált orvosként, ügyvédként, szolgált papként, igaz, egyik hivatáshoz sem volt papírja Bósa Istvánnak. Fél életét...","id":"20210505_Magyar_svindlerek_9_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e2f80fa-2835-4cbd-a429-a305affd76f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb7ae66-c4cb-44e3-8e64-92c68cc2ba60","keywords":null,"link":"/360/20210505_Magyar_svindlerek_9_resz","timestamp":"2021. május. 05. 19:00","title":"A csalókirály, aki eladta a Nyugati pályaudvar tetejét – Magyar svindlerek, 9. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed89439-48f2-409f-ae32-0f603bd984a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Lászlótól korábban Áder János és Gulyás Gergely is elhatárolódott.","shortLead":"Gulyás Lászlótól korábban Áder János és Gulyás Gergely is elhatárolódott.","id":"20210505_magyarsagkutato_intezet_gulyas_laszlo_szegedi_tudomanyegyetem_oktato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ed89439-48f2-409f-ae32-0f603bd984a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc897593-e585-46ec-87d7-23c806f8d48c","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_magyarsagkutato_intezet_gulyas_laszlo_szegedi_tudomanyegyetem_oktato","timestamp":"2021. május. 05. 20:10","title":"A Magyarságkutató Intézet is megválik a bepanaszolt szegedi professzortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67270a1-c39b-4181-82ff-a3a30ab702db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyol márka új motorja már ismerős lehet a VW konszern különböző típusaiból.","shortLead":"A spanyol márka új motorja már ismerős lehet a VW konszern különböző típusaiból.","id":"20210504_190_loeros_benzinmotort_kapott_az_uj_seat_leon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67270a1-c39b-4181-82ff-a3a30ab702db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6a9f9-e8ee-46fe-8345-b439fb28aeda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_190_loeros_benzinmotort_kapott_az_uj_seat_leon","timestamp":"2021. május. 04. 11:21","title":"190 lóerős benzinmotort kapott az új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch egy sokak számára igen hasznos funkciót hozhat magával.","shortLead":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch...","id":"20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a036ac8-a151-4c7e-99b7-2f5baa4d5942","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","timestamp":"2021. május. 05. 12:03","title":"Ha ezt tényleg meglépi az Apple, viszik majd az okosóráját, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jótékonysági gálaestet vezet majd.","shortLead":"Jótékonysági gálaestet vezet majd.","id":"20210504_Varkonyi_Andrea_ismet_a_TV2n","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e611d4-4690-4099-b5e4-2f5ed0c72d0c","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Varkonyi_Andrea_ismet_a_TV2n","timestamp":"2021. május. 04. 14:59","title":"Várkonyi Andrea ismét a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK politikusa szerint ahogy bejelentette, hogy miniszterelnök-jelölt lesz, nyomozást indított vele szemben az ügyészség. ","shortLead":"A DK politikusa szerint ahogy bejelentette, hogy miniszterelnök-jelölt lesz, nyomozást indított vele szemben...","id":"20210505_Legfobb_Ugyeszseg_Dobrev_Klara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa3cb1-d61f-4cad-a38f-3cd7c45bf947","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_Legfobb_Ugyeszseg_Dobrev_Klara","timestamp":"2021. május. 05. 14:43","title":"A Legfőbb Ügyészség szerint nem Dobrev ellen nyomoznak, hanem \"ismeretlen tettes ellen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azok is, akik már kaptak oltást.","shortLead":"Azok is, akik már kaptak oltást.","id":"20210505_oltas_vakcina_szerbia_dinar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf4166a-1490-43bd-9986-a86e00070678","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_oltas_vakcina_szerbia_dinar","timestamp":"2021. május. 05. 11:04","title":"9 ezer forintnyi dinárt kap Szerbiában, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz, de idén inkább nem rendezik meg az írónő transzneműekról szóló megjegyzései miatt.","shortLead":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz...","id":"20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba2e1c7-b54c-4abb-86e5-8ac4d80b76e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","timestamp":"2021. május. 04. 12:43","title":"Lefújtak egy népszerű Harry Potter-kvízt J. K. Rowling transzfóbiájára hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]