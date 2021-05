Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9b478cda-8686-4e48-849a-672547a4355b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyvennél is több sérültet vittek kórházba a kabuli bombatámadás után.","shortLead":"Negyvennél is több sérültet vittek kórházba a kabuli bombatámadás után.","id":"20210508_Bombatamadas_afgan_kabul_robbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b478cda-8686-4e48-849a-672547a4355b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebe6575-e85b-4d02-b2d5-63fe35f4fa34","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_Bombatamadas_afgan_kabul_robbanas","timestamp":"2021. május. 08. 17:00","title":"Bombatámadás történt egy afgán lányiskolánál, legalább húszan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mintegy 16 ezer tavaly vásárolt lélegeztetőgépből 425-öt ajándékoztak el.","shortLead":"A mintegy 16 ezer tavaly vásárolt lélegeztetőgépből 425-öt ajándékoztak el.","id":"20210508_lelegeztetogep_ajandek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe4cd3f-55f6-4b49-a575-5941527e5035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_lelegeztetogep_ajandek_koronavirus","timestamp":"2021. május. 08. 20:09","title":"Eddig 425 lélegeztetőgépet ajándékozott el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","shortLead":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","id":"20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4f639a-f277-4a06-a572-0205a154d5b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","timestamp":"2021. május. 09. 08:55","title":"30 milliárdos pályázatot hirdetnek meg cégeknek versenyképesség növelésére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8006f21-b57f-4027-b6e8-1973a6619d8e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Új fejezetet kezdene az EU Indiával, amely hamarosan a világ legnépesebb országa lesz. A portói csúcstalálkozó a kapcsolatok erősítésére vonatkozóan konkrét eredményeket hozott. Közben az EU elfogadott még egy nyilatkozatot, amelyben ismét szerepel az Orbán Viktor által sikertelenül támadott \"nemek közötti egyenlőség\" kifejezés.","shortLead":"Új fejezetet kezdene az EU Indiával, amely hamarosan a világ legnépesebb országa lesz. A portói csúcstalálkozó...","id":"20210508_eu_portoi_csucs_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8006f21-b57f-4027-b6e8-1973a6619d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4b7a3a-b2d7-4a92-ae89-89e1449a7a6e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210508_eu_portoi_csucs_india","timestamp":"2021. május. 08. 17:39","title":"Hiába támadta Orbán, még egy EU-s nyilatkozatba került be a nemek közötti egyenlőtlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286234ff-8782-480d-9514-dad8d3f430c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szovjetunió utolsó éveinek meghatározó politikusa lehetett volna a most elhunyt Jegor Ligacsov, de szembefordult Gorbacsovval, a reformokat bírálva.","shortLead":"A Szovjetunió utolsó éveinek meghatározó politikusa lehetett volna a most elhunyt Jegor Ligacsov, de szembefordult...","id":"20210508_Jegor_Ligacsov_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286234ff-8782-480d-9514-dad8d3f430c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acfea49-4c4b-452e-8547-b0685fb55692","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Jegor_Ligacsov_halal","timestamp":"2021. május. 08. 16:26","title":"Százéves korában meghalt Jegor Ligacsov, a szovjet alkoholtilalom ötletgazdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz minőségű térfigyelőkamera-felvételeken a sértett is felismerni vélt. Be is gyűjtötték őket, de nem stimmelt minden: a sértett által négy középkorú férfiként leírt támadók helyett három tinédzser fiú és egy lány került az őrszobára. ","shortLead":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz...","id":"20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4003f928-f8f6-4bbe-85b5-4680d0681caa","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","timestamp":"2021. május. 09. 20:00","title":"Rosszkor voltak rossz helyen Békásmegyeren, a Gyorskocsi utcában kötöttek ki a tinik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579c9566-392a-4e3d-835a-863ff0fac2c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nyár előtt így adnának lökést az éledező turizmusnak.","shortLead":"A nyár előtt így adnának lökést az éledező turizmusnak.","id":"20210509_Ujabb_olasz_falvak_fizetnenek_a_bekoltozoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=579c9566-392a-4e3d-835a-863ff0fac2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31185af8-8b84-40de-bde0-3f0dae699020","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_Ujabb_olasz_falvak_fizetnenek_a_bekoltozoknek","timestamp":"2021. május. 09. 17:48","title":"Újabb olasz falvak fizetnének a beköltözőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötöslottó számait.","shortLead":"Kihúzták az ötöslottó számait.","id":"20210508_lotto_sorsolas_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49597427-734f-4c9d-a0fc-264da8707edd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_lotto_sorsolas_szamok","timestamp":"2021. május. 08. 20:15","title":"Ha a Kőbánya alsónál közlekedő villamosok számait tette meg a lottón, minimum hármasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]