[{"available":true,"c_guid":"7e626965-43f4-47f6-94b4-77be570b41d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint Halász Júlia nem tudta igazolni, hogy Szabó László valóban erőszakosan viselkedett vele.","shortLead":"A bíróság szerint Halász Júlia nem tudta igazolni, hogy Szabó László valóban erőszakosan viselkedett vele.","id":"20210513_Masodfok_fideszes_kepviselo_444_ujsagiro_ragalmazasi_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e626965-43f4-47f6-94b4-77be570b41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205f745b-e928-4294-a487-2cb09d14272e","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Masodfok_fideszes_kepviselo_444_ujsagiro_ragalmazasi_per","timestamp":"2021. május. 13. 17:50","title":"Másodfokon is nyert a fideszes képviselő a 444.hu újságírója elleni rágalmazási perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db6bf3-c2a4-4b0c-8439-c71266886968","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Asus szakított a trendekkel, és a hatalmas képernyő helyett egy jóval kisebb panellel, ezzel együtt pedig sokkal könnyebben használható csúcsmobillal rukkolt elő. A ZenFone 8 legerősebb változatában a Snapdragon 888-as processzor mellett 16 GB RAM-ot találhatunk, az akkumulátorral pedig akár másfél-két napig is kihúzhatjuk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az Asus szakított a trendekkel, és a hatalmas képernyő helyett egy jóval kisebb panellel, ezzel együtt pedig sokkal...","id":"20210512_asus_zenfone_8_teszt_specifikacio_processzor_kamera_kompakt_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36db6bf3-c2a4-4b0c-8439-c71266886968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9377a1-b400-42cd-92a4-b2dbd709c509","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_asus_zenfone_8_teszt_specifikacio_processzor_kamera_kompakt_telefon","timestamp":"2021. május. 12. 19:30","title":"Mini atomreaktor: megérkezett az Asus új csúcsmobilja, a ZenFone 8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f491cf8-b8b4-4761-aba2-74b38ac178f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindössze háromtized másodpercen múlt az aranyérem.","shortLead":"Mindössze háromtized másodpercen múlt az aranyérem.","id":"20210513_olasz_anna_ezusterem_budapesti_vizes_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f491cf8-b8b4-4761-aba2-74b38ac178f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b284d521-4f6f-4885-8c01-a14022c97d02","keywords":null,"link":"/sport/20210513_olasz_anna_ezusterem_budapesti_vizes_eb","timestamp":"2021. május. 13. 13:29","title":"Olasz Anna ezüstérmes lett a budapesti vizes Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra és újra elcsodálkozhat a világ a tudományos élet híreit csak tisztes távolságból követők – vagy közelebbről sem értők – viselkedésén. Oltásellenesek egy csoportja most például ugyanúgy arcmaszkot visel, mint a többi ember, de ők egész más okból: így védik magukat a “kilökődő” vakcinadaraboktól.","shortLead":"Újra és újra elcsodálkozhat a világ a tudományos élet híreit csak tisztes távolságból követők – vagy közelebbről sem...","id":"20210514_oltas_vakcina_oltasellenesek_jarvanytagadok_arcmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac195edb-e363-498b-a66f-073f4419c116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_oltas_vakcina_oltasellenesek_jarvanytagadok_arcmaszk","timestamp":"2021. május. 14. 09:03","title":"Elkezdtek maszkot hordani a járványtagadók, hogy az oltottaktól védjék magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápoló súlyosan megsérült, a 69 éves nő ellen büntetőeljárás indult. ","shortLead":"Az ápoló súlyosan megsérült, a 69 éves nő ellen büntetőeljárás indult. ","id":"20210513_keseles_miskolc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3cc9cc-898e-479e-acb6-7c3fcb734da8","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_keseles_miskolc","timestamp":"2021. május. 13. 17:08","title":"Beteg szúrt meg egy ápolót a miskolci kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb funkciót tesztel a WhatsApp: mondhatni automatizálná a szöveghez passzoló matrica küldését.","shortLead":"Újabb funkciót tesztel a WhatsApp: mondhatni automatizálná a szöveghez passzoló matrica küldését.","id":"20210513_whatsapp_matrica_ajanlas_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1a1cb0-7e65-407d-837b-30eebd585d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_whatsapp_matrica_ajanlas_funkcio","timestamp":"2021. május. 13. 10:03","title":"Megkönnyíti a matricaküldést a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961e68a1-4547-4ea5-89c3-8b4e1849fd36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újabb cégmozgások révén könnyebben maradhatnak háttérben a tulajdonosok és irányítók.","shortLead":"Az újabb cégmozgások révén könnyebben maradhatnak háttérben a tulajdonosok és irányítók.","id":"20210512_andy_vajna_timea_cinergi_llc_cegugyek_offhsore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=961e68a1-4547-4ea5-89c3-8b4e1849fd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d47c2e-96aa-4137-8c2d-c990410d9589","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_andy_vajna_timea_cinergi_llc_cegugyek_offhsore","timestamp":"2021. május. 12. 11:35","title":"Lassan árnyékba húzódnak Andy Vajna cégeinek örökösei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Coviddal takarózik a kormány, amikor betiltja a politikai rendezvényeket, akár egyetlen stand felállítását közterületen. A vírust a stadionokban, éttermekben, mozikban nem tartja veszélyesnek.","shortLead":"A Coviddal takarózik a kormány, amikor betiltja a politikai rendezvényeket, akár egyetlen stand felállítását...","id":"20210513_Az_elovalasztasokon_tamad_a_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd13dba-b588-4347-bd2d-f03b2841d39e","keywords":null,"link":"/360/20210513_Az_elovalasztasokon_tamad_a_covid","timestamp":"2021. május. 13. 11:10","title":"Gyülekezés az, amit a Fidesz annak mond, így trollkodja szét az ellenzéki előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]