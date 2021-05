1997-et írtunk, amikor boltokba került az első Lego Ferrari szett, és az azóta eltelt időkben több mint 50 ilyen autós tematikájú modell bukkant fel a dán játékgyártó kínálatában. Ezek közül az egyik leginkább emlékezetes a 8653-as Ferrari Enzo volt, mely 1360 darabos 2005-ös évjáratú szett 1:10 méretaránnyal rendelkezett.

Nem sokkal később jött egy 1:8-as F1-es autó 1246 elemmel, illetve egy 1326 alkatrészes 1:10-es Ferrari 599 GTB, melyek mindegyike a 10-16 éves korosztálynak készült a Racers sorozat keretein belül.

Az első komolyabb Technic Ferrarira egészen mostanáig kellett várnunk: mintegy 10 óra alatt megépítettük a 42125-ös Legót, melynek dobozán sokatmondó 18+ jelölés található.

© László Ferenc

Az alapok

A Ferrari 2015-ben mutatta be a 488 GTB nevezetű utcai sportkocsiját, mely a 80-as évek végén kijött legendás F40 után a gyártó első turbós középmotoros V8-as modellje. Sokan kapásból fújtak az olasz cégre, mondván, hogy az elődben lévő 4,5 literes szívó V8-as egységnek nyomába sem érhet a 3,9 literes biturbó V8 motor, de az idő végül a Ferrarit igazolta.

A teljesítmény 570 lóerőről 670 lóerőre nőtt, a nyomaték pedig 540 Nm-ről nem kevesebb, mint 760 Nm-re katapultált, miközben a motor nem sokat veszített jellegzetes karakteréből és hangjából. A számháború kedvelőinek még annyit, hogy a 488 GTB 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-at és 8,3 másodperc alatt a 0-200-at, a végsebessége pedig 330 km/h.

© Ferrari

© Ferrari

2016-ban rajtvonalhoz állt az utcai autó versenyváltozata, a 488 GTE, mely ugyan még a legerősebb kivitelében is "csak" 600 lóerős és 700 Nm nyomatékú, a jelentősen alacsonyabb tömegnek és a különleges aerodinamikai csomagnak köszönhetően a gyakorlatban sokkal gyorsabb a 488 GTB-nél.

A hétfokozatú DSG automata váltó helyett hatfokozatú szekvenciális váltóval, illetve 18 colos Michelin versenygumikkal szerelt 488 GTE megannyi időmérőt, versenyt és bajnokságot nyert az elmúlt években. A Lego konkrétan azt az 51-es rajtszámú autót dolgozta fel, mely a Ferrari AF Corse színeiben versenyzett a következő három pilótával: James Calado (brit), Alessandro Pier Guidi (olasz), Daniel Serra (brazil).

© Ferrari

Technikás

Míg az igazi autót egy olasz mérnök, Marco Fainello tervezte, addig a kicsinyített mását az a Lars Krogh Jensen alkotta meg, aki már több mint 28 éve dolgozik tervezőként a Legónál. A dánnak ezáltal egy gyermekkori álma vált valóra, és nem titkolja, hogy komoly kihívást jelentett számára a finoman ívelt vonalvezetésű autó Lego elemekből történő megalkotása.

A méretes dobozban megannyi átlátszó zacskóban összesen 1677 darab kisebb-nagyobb műanyag építőelem található. A 327 oldalas leírás szokás szerint rendkívül informatív, de nem túlzás a dobozon lévő 18+ jelölés, mert egyes összeépítéseknél extra figyelmet kell fordítani arra, hogy pontosan mit és hova csatlakoztatunk.

© László Ferenc

Két lapon összesen közel 60 matricát kapunk, ami vélhetően új rekord a gyártó háza táján. Ezen persze nem igazán lepődhetünk meg, ugyanis a kiindulási alapnak tekinthető versenyautó is rogyásig fel van matricázva. Ha esetleg nem jön be a túlszponzorált külcsín, természetesen nem kell felragasztani a matricákat, és ha a nagy hátsó szárnyat és néhány kisebb légterelőt is elhagyjuk, akkor végül akár az utcai változat, vagyis a 488 GTB is a polcra tehető.

Első körben a hátsó-belső szekció készül el, vagyis a hátsó felfüggesztés és az előtte levő motor, majd pedig ehhez kapcsolódnak hozzá az elöl található további részegységek, illetve a karosszéria.

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

Forza Ferrari

A hosszútávú pályaversenyek olasz sztárjának mintegy 1:10 méretarányú modellje 592 lépésben készül el. A szettben 13 olyan építőelem található, mellyel eddig még egyetlen más Lego csomagban sem találkozhattunk. Ilyen például a kerekek feletti ívelt sárvédő elem, ami a Lamborghini Sián FKP 37-éhez hasonló, de annál két egységgel rövidebb.

Ahogy már említettük, rengeteg felületre kerül matrica az összeépítés során, és csak két olyan alkatrészhez van szerencsénk, mely gyárilag nyomtatott, ráadásul részben átlátszó kivitelű. Ez pedig nem más, mint a két fényszóró.

A mini pilóta nem része a szettnek, csak a méreteket demonstrálja © László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

A végeredmény egy 48 centiméter hosszú, 21 centiméter széles és 13 centiméter magas négykerekű, mely nem kevesebb, mint 2,3 kilogrammot nyom a mérlegen. Szélvédő és oldalablakok nincsenek, a középmotorra szabad rálátásunk van, a két ajtó könnyen nyitható.

A kagylóülés és a műszerfal szépen le lett modellezve és természetesen tekerhető a kormány, melynek hatására szépen el is fordulnak az első kerekek. Egyes más Lego szettektől eltérően külső kormányzási lehetőség nincs, de jobb is, mert így valósághűbb az autó.

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

A négy független felfüggesztés és a működő rugózás mellett említést érdemel többek közt a hátsó differenciálmű és a kerekek forgatásának hatására szépen fel-le mozgó dugattyúkat felvonultató V8-as motor. A légbeömlők, a kisebb-nagyobb spoilerek, a nagy hátsó szárny, a diffúzor és a hátsó lámpák mind-mind remekül sikerültek.

A felfüggesztés magassága sajnos nem túl élethű, a modell láttán olyan érzésünk támad, mintha enyhén divatterepjárósra faragták volna ezt a versenyautót. A 36 milliméter széles kerekek és a sárvédő közé befér az ujjunk, a kocsi sokkal jobban mutat, ha fél centimétert lenyomjuk a karosszériát.

© László Ferenc

© László Ferenc

© László Ferenc

Alternatívák

Jelen tesztalanyunk legközelebbi testvérmodellje a 2019-ben kijött 42096-os szett, melynek 1580 eleméből egy Porsche 911 RSR szerelhető össze. Ezt a 10+ besorolású Technic 55 ezer forintos listaáron jegyzik.

© Lego

A 16+-os Lego 42083 már eggyel magasabb ligában versenyez, mind méret, mind ár tekintetében. Ez a 135 ezer forintos Bugatti Chiron 3599 alkatrészt vonultat fel.

© Lego

A fentebb már említett Lamborghini Sián FKP 37 a 42115-ös csomag 3696 eleméből építhető össze, vagyis kétszer szofisztikáltabb, mint a Ferrari 488 GTE. Ez a 18+-os Lego autó az érte elkért nem kevesebb, mint 140 ezer forint ellenében már 60 centiméter hosszúságú, és nemcsak a V12-es motorja, hanem a 8-fokozatú váltója is működőképes.

© Lego

Konklúzió, ár

A Ferrari 488 GTE versenyautó kicsinyített másának megépítése jó néhány órányi időt vesz igénybe, és ez idő alatt mind felnőtt, mind gyermek garantáltan kiszakad a valóságból.

A 18+ besorolás elsőre talán picit ijesztő lehet, de van benne valami, ez tényleg inkább felnőtt, semmint gyerekjáték. Kisebb gyermekeknek érdemes a szüleikkel közösen belefogniuk a projektbe, de az ügyesebbek és kicsit idősebbek akár egyedül is nekivághatnak a feladatnak – legfeljebb időnként némi szülői segítséget, ellenőrzést vesznek majd igénybe.

© László Ferenc

A főtervezőnek nem volt egyszerű feladata, de összességében remek munkát végzett, ugyanis a gyönyörű vonalvezetésű olasz járgány még a relatíve szögletes építőelemekből összelegózva is igen jól mutat. A felfüggesztésen nem ártott volna egy picit tuningolni, úgy kicsit még élethűbb lenne az összhatás.

A 42125-ös Lego szett hivatalos listaára 66 ezer forint, de akciósan akár 50 ezer forint alatt is kifogható az első Technic Ferrari, mely remélhetőleg folytatásra talál majd a közeljövőben.