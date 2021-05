Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsonyi ajándéknak adott csoki volt az utolsó csepp a pohárban a szakszervezet szerint.","shortLead":"A karácsonyi ajándéknak adott csoki volt az utolsó csepp a pohárban a szakszervezet szerint.","id":"20210525_belugyi_dolgozok_palyaelhagyas_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7914ce0-5b89-457c-a798-c02eac760d04","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_belugyi_dolgozok_palyaelhagyas_felmeres","timestamp":"2021. május. 25. 07:17","title":"A belügyi dolgozók kétharmada a pályaelhagyáson gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi média sejteni véli, hogy miként kerülhetett a holttest a dinoszauruszba. ","shortLead":"A helyi média sejteni véli, hogy miként kerülhetett a holttest a dinoszauruszba. ","id":"20210524_Holttestet_talaltak_egy_kulteri_dinoszauruszszoborban_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea801c7c-1605-4329-81ff-d2f9128491be","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Holttestet_talaltak_egy_kulteri_dinoszauruszszoborban_Spanyolorszagban","timestamp":"2021. május. 24. 14:33","title":"Holttestet találtak egy kültéri dinoszauruszszoborban Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c288286-72c4-4615-a8c8-f7a67fc3f66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét a Pest megyei Nagykőrösön.","shortLead":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét...","id":"20210524_Puspokke_szenteltek_Balog_Zoltant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c288286-72c4-4615-a8c8-f7a67fc3f66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab45f45-f634-41fb-a67c-fab14befac19","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Puspokke_szenteltek_Balog_Zoltant","timestamp":"2021. május. 24. 19:27","title":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630a9d33-3661-4242-a659-2d63773f9d22","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pandémiás év ihlette filmes alkotások egyenesen külön szekciót kaptak a május 27-én kezdődő rendezvényen.","shortLead":"A pandémiás év ihlette filmes alkotások egyenesen külön szekciót kaptak a május 27-én kezdődő rendezvényen.","id":"202120_filmarzenal__jarvanyreakciok_friss_hus_rovidfilmfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=630a9d33-3661-4242-a659-2d63773f9d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ba2a38-31c4-497b-8a8c-bbe25f806f80","keywords":null,"link":"/360/202120_filmarzenal__jarvanyreakciok_friss_hus_rovidfilmfesztival","timestamp":"2021. május. 25. 14:00","title":"A közélet és a Covid is központban van a Friss Hús Rövidfilmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az Eternals (Örökkévalók) filmelőzetese Angelina Jolie-val a főszerepben.","shortLead":"Kijött az Eternals (Örökkévalók) filmelőzetese Angelina Jolie-val a főszerepben.","id":"20210524_Ilyen_amikor_a_Nomadland_Oscardijas_rendezojere_szuperhosfilmet_biznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c721589-f6b9-4849-a774-b6f14f55d873","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Ilyen_amikor_a_Nomadland_Oscardijas_rendezojere_szuperhosfilmet_biznak","timestamp":"2021. május. 24. 21:32","title":"Ilyen, amikor a Nomadland Oscar-díjas rendezőjére szuperhősfilmet bíznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de megoldási javaslatot nem kínál. Jogálom című cikksorozatunk 4. része.","shortLead":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de...","id":"20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a318f5-936d-4579-8510-ddffd7449e0d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","timestamp":"2021. május. 25. 11:00","title":"PR-fogásnak pont jó lesz: júliusban jelenik meg a második jogállamisági jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz csábítani a képzett munkaerőt, illetve megtartani a régit. A figyelem anyagilag is megtérül.","shortLead":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz...","id":"202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b5264d-048f-47a6-bdf2-3c0da210beb2","keywords":null,"link":"/360/202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","timestamp":"2021. május. 24. 11:10","title":"A csocsó és az ingyenkávé jó, de van még mit újragondolniuk a cégeknek a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315b28e0-34ee-40cd-b6eb-862d8b5eefe2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még kérdőjeles, hogy lesznek-e idén olimpiai játékok, a Samsung ezúttal sem maradna ki, azonban ezúttal, érthetően, óvatosabb a szokottnál.","shortLead":"Bár egyelőre még kérdőjeles, hogy lesznek-e idén olimpiai játékok, a Samsung ezúttal sem maradna ki, azonban ezúttal...","id":"20210524_samsung_galaxy_s21_olimpiai_kiadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=315b28e0-34ee-40cd-b6eb-862d8b5eefe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704a9052-816d-459d-9d0c-2bad2f9f93a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_samsung_galaxy_s21_olimpiai_kiadas","timestamp":"2021. május. 24. 14:03","title":"Ha olimpia nem is lesz, az olimpiai telefon már elkészült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]