[{"available":true,"c_guid":"9d2f0114-1f4c-4ae6-9ef6-a456256a5edb","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"További négy ember ügye még nincs lezárva. A tranzitzónák egy évvel ezelőtti bezárása óta szinte kizárólag két magyar nagykövetségen lehet jelentkezni menedékkérelem ügyében, de közülük is csak az egyiknél volt mozgás. A rendszer tökéletes hatékonysággal riasztja el a menekülteket attól, hogy Magyarországon keressenek menedéket.","shortLead":"További négy ember ügye még nincs lezárva. A tranzitzónák egy évvel ezelőtti bezárása óta szinte kizárólag két magyar...","id":"20210525_menekultugy_tranzitzonak_nagykovetseg_idegenrendeszet_bevandorlas_helsinki_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d2f0114-1f4c-4ae6-9ef6-a456256a5edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d25edd-c6dd-437e-b0da-7062e3058b6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_menekultugy_tranzitzonak_nagykovetseg_idegenrendeszet_bevandorlas_helsinki_bizottsag","timestamp":"2021. május. 25. 14:00","title":"Mindössze négy menekültet fogadott be Magyarország az egy éve bevezetett rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"George Floyd halálának évfordulóján jelent meg az a jelentés, amely azt vizsgálta: az európai országokban mennyire jellemző, hogy a kisebbségekkel szemben másképp viselkednek a rendőrök.","shortLead":"George Floyd halálának évfordulóján jelent meg az a jelentés, amely azt vizsgálta: az európai országokban mennyire...","id":"20210525_Az_EUban_is_rendori_diszkriminacio_sujtja_a_kisebbseghez_tartozokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cfd772-f145-49fa-892f-50ac6f96b65d","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Az_EUban_is_rendori_diszkriminacio_sujtja_a_kisebbseghez_tartozokat","timestamp":"2021. május. 25. 12:00","title":"Az EU-ban is rendőri diszkrimináció sújtja a kisebbséghez tartozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lengyelország, Ukrajna és Litvánia is bejelentette, hogy leállítja a légi forgalmat Fehéroroszországgal. A Belavia légitársaság tehetetlen.","shortLead":"Lengyelország, Ukrajna és Litvánia is bejelentette, hogy leállítja a légi forgalmat Fehéroroszországgal. A Belavia...","id":"20210525_Feheroroszorszag_jarat_europai_orszagok_Ryanair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468d9101-e09a-4d64-8523-6db0b70a730c","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Feheroroszorszag_jarat_europai_orszagok_Ryanair","timestamp":"2021. május. 25. 13:08","title":"Nagy bajban van a fehérorosz légitársaság az országot érintő repülési tilalmak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dfc154-8452-4dc2-9c67-c2db7928806b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Negyven éve vannak versenyben, kormányok jöttek-mentek, a KÉSZ Csoport maradt. Az alapító Varga Mihály szerint a hitelesség és a tudás a legfontosabb - a vagyon mellett ezt is örökségül szánja a cégbirodalom alapítója, ezt a Varga Családi Alkotmánnyal kőbe is vésték. Rendszerváltókból generációváltók sorozatunk következő részében azt mutatjuk be, milyen módon igyekszik egyben tartani a négy évtized alatt felépített cégét az alapító.","shortLead":"Negyven éve vannak versenyben, kormányok jöttek-mentek, a KÉSZ Csoport maradt. Az alapító Varga Mihály szerint...","id":"20210524_Varga_Mihaly_a_KESZ_Csoport_csaladi_alkotmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dfc154-8452-4dc2-9c67-c2db7928806b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7a3337-5832-4507-9e28-393f05d477e9","keywords":null,"link":"/kkv/20210524_Varga_Mihaly_a_KESZ_Csoport_csaladi_alkotmany","timestamp":"2021. május. 24. 17:00","title":"Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója: „Nem baj, ha edzésen sírunk, ha utána a meccsen nevetünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A nyugat-balkáni térség több országában javult a független média helyzete az elmúlt időszakban. Szerbia kivétel.","shortLead":"A nyugat-balkáni térség több országában javult a független média helyzete az elmúlt időszakban. Szerbia kivétel.","id":"20210525_Szeretettel_a_Vajadsagbol_Szerbia_esete_a_sajtoszabadsaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32e6d86-da7e-42b8-a3da-1c43b1862c9e","keywords":null,"link":"/360/20210525_Szeretettel_a_Vajadsagbol_Szerbia_esete_a_sajtoszabadsaggal","timestamp":"2021. május. 25. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nem dicsekedhet a sajtószabadság helyzetével a szerb elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb5b824-a663-46ac-8896-88216cc4787c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Eurovíziós Dalfesztivált szervező European Broadcasting Union (EBU) szerint nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy az olasz Måneskin zenekar frontembere kokaint szippantott volna a finálékor.","shortLead":"Az Eurovíziós Dalfesztivált szervező European Broadcasting Union (EBU) szerint nincs semmilyen bizonyíték arra...","id":"20210524_Negativ_lett_az_Euroviziogyoztes_zenekar_enekesenek_drogtesztje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5b824-a663-46ac-8896-88216cc4787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697f7d6-3cd2-4926-b1b6-353406c840e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Negativ_lett_az_Euroviziogyoztes_zenekar_enekesenek_drogtesztje","timestamp":"2021. május. 24. 19:16","title":"Negatív lett az Eurovízió-győztes zenekar énekesének drogtesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2993abfb-849c-4187-8181-09d7a8e43a86","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sedat Peker állításai tovább ronthatják a török államfő népszerűségét.","shortLead":"Sedat Peker állításai tovább ronthatják a török államfő népszerűségét.","id":"20210525_Erdogan_hatalmat_veszelyeztetik_a_torok_maffiavezer_videoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2993abfb-849c-4187-8181-09d7a8e43a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e77cbfa-f52f-4864-bfee-5b0e851d8e0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Erdogan_hatalmat_veszelyeztetik_a_torok_maffiavezer_videoi","timestamp":"2021. május. 25. 19:44","title":"Erdogan hatalmát veszélyeztetik a török maffiavezér videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12243f46-9d9d-4c98-8a42-10f0591af4ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járműveken továbbra is kötelező a maszk.","shortLead":"A járműveken továbbra is kötelező a maszk.","id":"20210525_maszkviseles_mav_hev_volanbusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12243f46-9d9d-4c98-8a42-10f0591af4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3561ed63-e19d-4cd1-b4d7-b1325348daaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_maszkviseles_mav_hev_volanbusz","timestamp":"2021. május. 25. 09:58","title":"Már nem kötelező a maszkviselés a MÁV, a HÉV és a Volánbusz peronjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]