Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan hangsúlybeli különbségekkel – ugyanazt mondták a képviselő a szélsőjobbtól a szélsőbalig, Portugáliától Litvániáig, a Jobbiktól a Fideszig. A 28 felszólaló abban azért nem volt egységes, hogy Moszkvát mennyire kell támadni, miközben Minszkről van szó.","shortLead":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan...","id":"20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d40f75-8faa-4103-ad30-216804c8cf68","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","timestamp":"2021. június. 09. 08:37","title":"A belarusz diktatúra egyesítette az Európai Parlamentet, a Fidesz is beállt a sorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén több mint 6 ezer új építésű lakást adnak át a fővárosban, ami lassíthatja az albérletárak növekedését.","shortLead":"Idén több mint 6 ezer új építésű lakást adnak át a fővárosban, ami lassíthatja az albérletárak növekedését.","id":"20210608_Kezd_magahoz_terni_a_budapesti_alberletpiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8d70b3-cb3e-4294-ae19-c2b09abccf4f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210608_Kezd_magahoz_terni_a_budapesti_alberletpiac","timestamp":"2021. június. 08. 13:27","title":"Budapesti albérletpiac: élesedhet a verseny a bérbeadók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté vált Habony.","shortLead":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté...","id":"20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d410788-782f-4aa3-a211-33ade3c99571","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","timestamp":"2021. június. 08. 19:30","title":"Habony Árpád felbukkant egy toszkánai vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét 10 alatt a halálos áldozatok száma, és 58-an vannak már csak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Ismét 10 alatt a halálos áldozatok száma, és 58-an vannak már csak lélegeztetőgépen.","id":"20210609_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df564cb-e87d-4927-8746-2c1c7d9ab45a","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2021. június. 09. 09:06","title":"Hatan hunytak el az elmúlt 24 órában, 179 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúrián folytatódik a Tiborcz-adó elnevezése miatti per Karácsony Gergely és Tiborcz István között. A főpolgármester azt ígérte, hogy a legdrágább ingatlanok tulajdonosaitól beszedik ezt az adót, Schiffer András pedig, aki Karácsonyt képviseli az eljárásban, a hvg.hu-nak elmondta, a bíróság szerint is közszereplő a miniszterelnök veje, a róla elnevezni kívánt adónem pedig közügy.","shortLead":"A Kúrián folytatódik a Tiborcz-adó elnevezése miatti per Karácsony Gergely és Tiborcz István között. A főpolgármester...","id":"20210608_Karacsony_Tiborcz_Schiffer_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e29174-85ad-431a-9bb0-8a4c5fbd9530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_Karacsony_Tiborcz_Schiffer_birosag","timestamp":"2021. június. 08. 16:17","title":"Karácsony Gergely: Tiborcz István nem győzött a bíróságon, csak döntetlenre mentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce702ea-7d82-4676-9dc8-da350049a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben mindegy lehet, hogy milyen böngészőt használunk, ha megtetszik egy bővítmény – legalábbis e nemes cél érdekében állt össze az Apple, a Google, a Mozilla és a Microsoft.","shortLead":"A jövőben mindegy lehet, hogy milyen böngészőt használunk, ha megtetszik egy bővítmény – legalábbis e nemes cél...","id":"20210608_apple_google_microsoft_mozilla_univerzalis_bongeszobovitmenyek_w3c_wecg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fce702ea-7d82-4676-9dc8-da350049a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d81377-bd51-40ac-a99b-110a48764ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_google_microsoft_mozilla_univerzalis_bongeszobovitmenyek_w3c_wecg","timestamp":"2021. június. 08. 09:03","title":"Összeáll az Apple, a Google, a Microsoft és a Mozilla, hogy jobban járjunk böngészés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az engedély nélküli tüntetések résztvevőit és az interneten a kormány ellen agitálókat is súlyosan büntetik ez után Fehéroroszországban.","shortLead":"Az engedély nélküli tüntetések résztvevőit és az interneten a kormány ellen agitálókat is súlyosan büntetik ez után...","id":"20210608_Belarusz_feherorosz_tuntetes_lukasenka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c015b1-7d9a-4589-a605-fb509b387f38","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_Belarusz_feherorosz_tuntetes_lukasenka","timestamp":"2021. június. 08. 18:23","title":"Fehéroroszországban ezután három év börtön jár tiltott tüntetésért, kettő azért, ha kormány elmozdításáról ír valaki a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A francia versenyhivatal elnöke történelminek nevezte a döntést.","shortLead":"A francia versenyhivatal elnöke történelminek nevezte a döntést.","id":"20210607_google_birsag_franciaorszag_versenyhatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c41dcb-06a2-46be-b009-1f5912a178da","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_google_birsag_franciaorszag_versenyhatosag","timestamp":"2021. június. 07. 21:50","title":"Hatalmas bírságot kapott a Google Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]