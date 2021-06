Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A kedd este megjelent kormányhatározat ezt „visszarendezésnek” nevezi.

","shortLead":"A kedd este megjelent kormányhatározat ezt „visszarendezésnek” nevezi.

","id":"20210609_egyetemek_kormanyhatarozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86a90b-75b3-44ea-93e6-db1d452a5088","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_egyetemek_kormanyhatarozat","timestamp":"2021. június. 09. 07:15","title":"155 milliárd forintot vettek el az egyetemektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az unió jogrendje érinthetetlen, így amit az EU megkövetel Magyarországtól és Lengyelországtól, azt számon kell kérnie a német kormányon is – írja külföldre sugárzó német közszolgálati média, a Deutsche Welle. Merthogy minden tagállamra azonos jogok vonatkoznak. És ha Brüsszel teljes joggal szóvá teszi a demokratikus hiányosságokat Budapestnél és Varsónál, akkor nem hallgathat akkor sem, amikor történetesen Berlinnel van gond.\r

","shortLead":"Az unió jogrendje érinthetetlen, így amit az EU megkövetel Magyarországtól és Lengyelországtól, azt számon kell kérnie...","id":"20210610_Deutsche_Welle_Az_EU_jogrendje_a_tet_a_BrusszelBerlin_csorteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62291076-2e21-4a41-bd1a-db1f27193ce2","keywords":null,"link":"/360/20210610_Deutsche_Welle_Az_EU_jogrendje_a_tet_a_BrusszelBerlin_csorteben","timestamp":"2021. június. 10. 07:33","title":"Deutsche Welle: Az EU jogrendje a tét a Brüsszel-Berlin csörtében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a járvány évében is mesés bérek és persze osztalékok születtek a kormánybarát cégeknél – derül ki a nyomtatott HVG címlapsztorijából.","shortLead":"Még a járvány évében is mesés bérek és persze osztalékok születtek a kormánybarát cégeknél – derül ki a nyomtatott HVG...","id":"20210609_hvg_NERbol_es_fizetesbol_elok_kormanybarat_cegek_nyeresege_es_osztalekai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf64e639-257b-4681-b038-c43e9ade14fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_hvg_NERbol_es_fizetesbol_elok_kormanybarat_cegek_nyeresege_es_osztalekai","timestamp":"2021. június. 09. 18:20","title":"Jól fialtak a kormánybarát cégek, de a foglalkoztatást mégsem ők fogják megoldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d40db33-d4aa-4a3e-801d-990caaffc6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a pár hete indított 99 Mozgalomnak már közel 50 ezer tagja van.","shortLead":"A főpolgármester szerint a pár hete indított 99 Mozgalomnak már közel 50 ezer tagja van.","id":"20210609_karacson_gergely_interju_index_orban_tarlos_fudan_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d40db33-d4aa-4a3e-801d-990caaffc6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3745424a-80f6-4d3a-a220-9e0bb6743a08","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_karacson_gergely_interju_index_orban_tarlos_fudan_ellenzek","timestamp":"2021. június. 09. 20:47","title":"Orbánnak nem adna úgy elismerést Karácsony, mint Tarlósnak két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs média\" és a \"számítógépes játékok\" kategóriák iránt enyhén csökkent a gyerekek érdeklődése az elmúlt egy évben – derül ki a Kaspersky jelentéséből. A legnépszerűbb alkalmazások listáját a TikTok, a YouTube és a WhatsApp vezeti. Időközben a TikTok csaknem kétszer akkora népszerűségre tett szert, mint az Instagram.","shortLead":"A \"szoftver, audió és videó\", valamint az \"e-kereskedelem\" kategóriák iránt nőtt, míg az \"internetes kommunikációs...","id":"20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=632d4eab-a3d3-46af-986d-52afcf944d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b6405-b833-478c-8abb-149b3d47eaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_gyerekek_keresesi_szokasai_alkalmazasok_jatekok","timestamp":"2021. június. 09. 11:03","title":"Mire keresnek a gyerekek az interneten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyhangú döntés született.","shortLead":"Egyhangú döntés született.","id":"20210608_debbie_hewitt_angol_futballszovetseg_elnok_valasztas_elso_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9340aed-6226-47d4-80c4-fd54a800de5e","keywords":null,"link":"/sport/20210608_debbie_hewitt_angol_futballszovetseg_elnok_valasztas_elso_no","timestamp":"2021. június. 08. 13:36","title":"157 évet kellett várni, mire nőt választottak az angol futballszövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő beleszeretett az országba, nem győzi méltatni a magyar látványosságokat és a magyar filmes szakembereket.","shortLead":"A színésznő beleszeretett az országba, nem győzi méltatni a magyar látványosságokat és a magyar filmes szakembereket.","id":"20210608_Jamie_Lee_Curtis_Amikor_elutaztam_Mateszalkara_az_volt_az_igazi_meglepetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d740cb-6128-40ce-bd22-ada4e81be45a","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Jamie_Lee_Curtis_Amikor_elutaztam_Mateszalkara_az_volt_az_igazi_meglepetes","timestamp":"2021. június. 08. 10:05","title":"Jamie Lee Curtis: Amikor elutaztam Mátészalkára, az volt az igazi meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4650ad9e-136d-4d9a-9e5e-1c95310d97f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ígéretekkel ellentétben mégsem kerül forgalomba a Model S Plaid+.","shortLead":"Az ígéretekkel ellentétben mégsem kerül forgalomba a Model S Plaid+.","id":"20210608_a_tesla_elkaszalta_az_1100_loeros_csucsvillanyautot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4650ad9e-136d-4d9a-9e5e-1c95310d97f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee1f56-73c0-4f9d-b4e0-6e1a3c6267cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_a_tesla_elkaszalta_az_1100_loeros_csucsvillanyautot","timestamp":"2021. június. 08. 09:21","title":"A Tesla elkaszálta az 1100+ lóerős csúcs-villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]