Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"62d24177-1ec6-45fc-a934-2bc45c3356c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bowie főszereplésével készült film nyugatnémet produkció volt, és olyan sztárok játszottak benne, mint Marlene Dietrich és Kim Novak.","shortLead":"A Bowie főszereplésével készült film nyugatnémet produkció volt, és olyan sztárok játszottak benne, mint Marlene...","id":"20210622_david_bowie_film_foszerep_marlene_dietrich_kim_novak_just_a_gigolo_kiadjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d24177-1ec6-45fc-a934-2bc45c3356c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5282ed5e-e3d7-4133-9303-9bbb89d7e19d","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_david_bowie_film_foszerep_marlene_dietrich_kim_novak_just_a_gigolo_kiadjak","timestamp":"2021. június. 22. 16:48","title":"Filmsztárok mellett volt főszereplő David Bowie, most kiadják az elveszett filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","shortLead":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","id":"20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08457a-0763-4260-9e5a-7e2211ad7c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","timestamp":"2021. június. 22. 14:32","title":"Észak-Korea egy csoda: állítólag még mindig nem találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2c6f58-43d6-4a04-a281-9ffdd06ba8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg kevésnek találják az 585 lóerős alapmodellt. ","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg kevésnek találják az 585 lóerős alapmodellt. ","id":"20210623_900_loerovel_tamad_a_brabusfele_mercedes_gosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2c6f58-43d6-4a04-a281-9ffdd06ba8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1758725-f1b6-438a-a9c3-b78d5f13b227","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_900_loerovel_tamad_a_brabusfele_mercedes_gosztaly","timestamp":"2021. június. 23. 07:59","title":"900 lóerővel támad a Brabus-féle Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kansasi rendőröknek néha óránként 250 olyan segélyhívást kell lekezelniük, ami tévesen fut be hozzájuk.","shortLead":"A kansasi rendőröknek néha óránként 250 olyan segélyhívást kell lekezelniük, ami tévesen fut be hozzájuk.","id":"20210621_apple_watch_segelyhivo_alvasmero_911","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f0073d-73f0-4eda-b73e-de38dd85c686","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_apple_watch_segelyhivo_alvasmero_911","timestamp":"2021. június. 21. 09:33","title":"Sokan viselik alvás közben az Apple Watchot, és ez egyre nagyobb gond Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég korábban 2 százalékos emelést javasolt, de végül 4-ben állapodtak meg.","shortLead":"A cég korábban 2 százalékos emelést javasolt, de végül 4-ben állapodtak meg.","id":"20210622_ge_aviation_veresegyhaz_beremeles_sztrajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4faa7eef-14e2-495b-b701-d18576b33bb4","keywords":null,"link":"/kkv/20210622_ge_aviation_veresegyhaz_beremeles_sztrajk","timestamp":"2021. június. 22. 19:33","title":"Megegyeztek a béremelésről a GE veresegyházi gyárában, nem lesz sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8540466-f511-4ab7-92b7-104f4500cfaa","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Afrika legnagyobb gazdaságában a Boko Haram terrorszervezet csak egy a problémák közül. Elárasztották a rablóbandák, az egyre önkényesebb központi hatalom tehetetlen, az ország a szétesés szélén áll.","shortLead":"Afrika legnagyobb gazdaságában a Boko Haram terrorszervezet csak egy a problémák közül. Elárasztották a rablóbandák...","id":"202124__szeteso_nigeria__fegyverek__visszatero_diktatura__katonas_reflexek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8540466-f511-4ab7-92b7-104f4500cfaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80a8f6a-f342-4d9e-bc26-330d824b4105","keywords":null,"link":"/360/202124__szeteso_nigeria__fegyverek__visszatero_diktatura__katonas_reflexek","timestamp":"2021. június. 22. 14:00","title":"Nigéria bemutatja, milyen az, amikor egy állam megbukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fc6afa-5f48-49db-af2a-fd96a349152f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szűkült az eladó éttermi ingatlanok kínálata, miközben az árak folyamatosan emelkedtek.","shortLead":"Szűkült az eladó éttermi ingatlanok kínálata, miközben az árak folyamatosan emelkedtek.","id":"20210623_koronavirus_jarvany_nyitas_ettermek_berbeadas_eladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fc6afa-5f48-49db-af2a-fd96a349152f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fd8c51-6117-4263-84af-bf53b2bdc9fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_koronavirus_jarvany_nyitas_ettermek_berbeadas_eladas","timestamp":"2021. június. 23. 06:09","title":"Beárazták a járvány utáni nyitást az éttermek tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a7b06e-9739-4e35-a6a1-ce5348b77674","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Országos érettségi eredmények még nincsenek, de az Alternatív Közgazdasági Gimnázium már közzétette az eredményeit. Ott 13 éve nem szereztek ilyen jó jegyeket a végzősök.","shortLead":"Országos érettségi eredmények még nincsenek, de az Alternatív Közgazdasági Gimnázium már közzétette az eredményeit. Ott...","id":"20210621_Tenyleg_konnyu_volt_iden_az_erettsegi_Az_AKGsok_eredmenyei_mar_megvannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a7b06e-9739-4e35-a6a1-ce5348b77674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2b38b6-d96e-4b8a-900f-10496c7e6553","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Tenyleg_konnyu_volt_iden_az_erettsegi_Az_AKGsok_eredmenyei_mar_megvannak","timestamp":"2021. június. 21. 09:54","title":"Tényleg könnyű volt idén az érettségi? Az AKG-sok eredményei már megvannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]