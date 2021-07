Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy kisfiú kért tőle egy fényképet, a dán válogatott csapatkapitánya pedig pózolt.","shortLead":"Egy kisfiú kért tőle egy fényképet, a dán válogatott csapatkapitánya pedig pózolt.","id":"20210704_christian_eriksen_szelfi_tengerpart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b760a1-eed4-441b-92d3-f3f5a135f316","keywords":null,"link":"/sport/20210704_christian_eriksen_szelfi_tengerpart","timestamp":"2021. július. 04. 09:36","title":"Cristian Eriksen már annyira jól van, hogy a tengerparton fotózkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75be8e1a-bedb-45ae-9085-d0f8babc5c9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem várt aktualitást kapott a Pixar stúdió új animációs filmje, a Luca azzal, hogy Magyarországon elfogadták a homofób elemekkel kiegészített úgynevezett pedofiltörvényt. A Luca arról mesél ugyanis a legkisebbeknek, hogy a kirekesztés nemcsak annak rossz, akit kiközösítenek, hanem annak is, aki ezt teszi.","shortLead":"Nem várt aktualitást kapott a Pixar stúdió új animációs filmje, a Luca azzal, hogy Magyarországon elfogadták a homofób...","id":"202126_film__atvaltozasok_luca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75be8e1a-bedb-45ae-9085-d0f8babc5c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7198b96c-3e96-4c01-8ae3-7e4de32b86e6","keywords":null,"link":"/360/202126_film__atvaltozasok_luca","timestamp":"2021. július. 03. 11:10","title":"A homofóbtörvény ad aktualitást a Pixar új filmjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egyszer lehet majd megtekinteni egy fotót vagy videót, ami utána azonnal eltűnik, ha élessé válik a WhatsApp újdonsága. Egyelőre az androidos bétatesztelők próbálgathatják az új funkciót.","shortLead":"Csupán egyszer lehet majd megtekinteni egy fotót vagy videót, ami utána azonnal eltűnik, ha élessé válik a WhatsApp...","id":"20210703_azonnal_eltuno_fotok_es_videok_androidos_whatsapp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a2ca84-786a-417b-82f3-2731cc5f9efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_azonnal_eltuno_fotok_es_videok_androidos_whatsapp","timestamp":"2021. július. 03. 14:03","title":"Érkeznek a WhatsAppba az azonnal eltűnő fotók és videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni róluk. Legutóbb a kijelzőik méretei szivárogtak ki, megerősítve a korábbi értesüléseket.","shortLead":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni...","id":"20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a82b53a-4cf7-4d47-8687-6703bdd0604e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","timestamp":"2021. július. 04. 16:03","title":"Mekkorák lesznek a Samsung új összehajtható telefonjainak képernyői?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt még nem tudni, hogy a fejlesztés mibe kerül.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy a fejlesztés mibe kerül.","id":"20210705_bortonok_magyarorszag_bortonbovites_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a03af9-cedb-4836-8ea5-f066ba1989a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_bortonok_magyarorszag_bortonbovites_magyar_kormany","timestamp":"2021. július. 05. 06:10","title":"Börtönbővítésről döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Olaszország és Svájc határán húzódó Pennini-Alpokban történt a tragédia.","shortLead":"Az Olaszország és Svájc határán húzódó Pennini-Alpokban történt a tragédia.","id":"20210704_Megfagyott_ket_hegymaszono_az_Alpokban_hoviharba_kerultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a32c66-3b48-417f-9064-a9c73021b2ae","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_Megfagyott_ket_hegymaszono_az_Alpokban_hoviharba_kerultek","timestamp":"2021. július. 04. 18:32","title":"Megfagyott két hegymászónő az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet, a fővárosban néhány hónappal később, november 9-én álltak át az új közlekedési rendre. \r

","shortLead":"Magyarországon 1941. július 6-án vezették be a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet...","id":"20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023352c-39f4-4ee2-8c30-7fb7f93ea3e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","timestamp":"2021. július. 04. 11:30","title":"Nyolcvan éve kellett újratanulni a közlekedést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070d3d22-0ed0-4fd7-8500-9ba5f8e2a821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magasabb jövedelemadóra számíthatnának az egymillió forint felett keresők, de több jogot kapnának a munkavállalók. A kkv-k adóját békén hagynák, de jönnének a zöld adók és illetékek a szennyezőknek, valamint a nettó 200 ezres minimálbér.\r

\r

","shortLead":"Magasabb jövedelemadóra számíthatnának az egymillió forint felett keresők, de több jogot kapnának a munkavállalók...","id":"20210703_99_mozgalom_gazdasagpolitika_karacsony_gergely_ellenzek_ado_illetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070d3d22-0ed0-4fd7-8500-9ba5f8e2a821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f118a-c3fc-4880-aab3-90d876883de0","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_99_mozgalom_gazdasagpolitika_karacsony_gergely_ellenzek_ado_illetek","timestamp":"2021. július. 03. 13:30","title":"Adót vetne ki az 500 millió forint feletti vagyonokra az igazságosság jegyében Karácsonyék mozgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]