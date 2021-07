Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német Lieven L. Litaer lefordított a földönkívüliek nyelvére.","shortLead":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német...","id":"20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f377c-0d8d-4e92-9bd7-fc98c6a749a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","timestamp":"2021. július. 04. 15:29","title":"Star Trek-rajongók figyelmébe: klingon nyelven is olvasható az Alice Csodaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd46dc-460e-40a0-92a6-eef4c12aa3a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közút osztotta meg a felvételt.","shortLead":"A Magyar Közút osztotta meg a felvételt.","id":"20210705_magyar_kozut_illegalis_szemetlerakas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd46dc-460e-40a0-92a6-eef4c12aa3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41133d6-7339-4d44-88eb-929e8ce36a45","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_magyar_kozut_illegalis_szemetlerakas_video","timestamp":"2021. július. 05. 10:29","title":"Kamerával kaptak rajta egy autóst, aki 20 zsák szemetet rakott le az M3-as autópályánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712cbdb9-fcca-426d-9ff8-790f632a2580","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Akárcsak a lengyel kormány, Orbán is jó ideje rátette kezét a sajtóra, írja a német lap vendégszerzője.","shortLead":"Akárcsak a lengyel kormány, Orbán is jó ideje rátette kezét a sajtóra, írja a német lap vendégszerzője.","id":"20210706_Frankfurter_Rundschau_Szegyenbillog_Orbannak_amiert_a_sajtoszabadsag_ellensege_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712cbdb9-fcca-426d-9ff8-790f632a2580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cbdcaf-6931-4090-a676-6bb02331f77f","keywords":null,"link":"/360/20210706_Frankfurter_Rundschau_Szegyenbillog_Orbannak_amiert_a_sajtoszabadsag_ellensege_lett","timestamp":"2021. július. 06. 07:30","title":"Frankfurter Rundschau: Szégyenbillog Orbánnak, hogy a sajtószabadság ellensége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ec63f2-e7af-4393-a660-6f713346b6d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elvben beleegyeztek a kormányerőkkel kötendő tűzszünetbe a tigréi felkelők Etiópiában, ám egy sor olyan feltételt szabtak, amelyek megnehezítik a fegyvernyugvás tényleges megvalósítását.","shortLead":"Elvben beleegyeztek a kormányerőkkel kötendő tűzszünetbe a tigréi felkelők Etiópiában, ám egy sor olyan feltételt...","id":"20210704_Elvi_beleegyezesuket_adtak_a_tuzszunetre_a_tigrei_felkelok_Etiopiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ec63f2-e7af-4393-a660-6f713346b6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b5225c-6488-4b84-920a-bf24171234ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_Elvi_beleegyezesuket_adtak_a_tuzszunetre_a_tigrei_felkelok_Etiopiaban","timestamp":"2021. július. 04. 19:31","title":"Elvi beleegyezésüket adták a tűzszünetre a tigréi felkelők Etiópiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffac6af7-d995-47ea-8bf0-c1873024fe39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosság mellett az egyediség is egyre fontosabb az alapvetően munkaeszköznek használt autóknál is. ","shortLead":"A környezettudatosság mellett az egyediség is egyre fontosabb az alapvetően munkaeszköznek használt autóknál is. ","id":"20210624_Par_ev_es_a_furgonok_pickupok_is_teljesen_zoldek_lesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffac6af7-d995-47ea-8bf0-c1873024fe39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144400ef-6033-499c-b5f9-4b0f261320e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Par_ev_es_a_furgonok_pickupok_is_teljesen_zoldek_lesznek","timestamp":"2021. július. 05. 05:14","title":"Pár év és a furgonok, pickupok is zöldek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a371fd-14ae-4248-a0b0-351dfaefa683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagymama nevelőszülői vizsgát is tett.","shortLead":"A nagymama nevelőszülői vizsgát is tett.","id":"20210704_Rengetegen_segitettek_hogy_a_nagyszulok_nevelhessek_5_unokajukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a371fd-14ae-4248-a0b0-351dfaefa683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1048d2d1-f729-4310-8c2f-af87da8476eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Rengetegen_segitettek_hogy_a_nagyszulok_nevelhessek_5_unokajukat","timestamp":"2021. július. 04. 20:28","title":"Rengetegen segítettek, hogy a nagyszülők nevelhessék az öt unokájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tervezett operációról van szó.","shortLead":"Tervezett operációról van szó.","id":"20210704_ferenc_papa_tervezett_operacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b38867-30b0-4122-abbe-2f003c6cf56e","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_ferenc_papa_tervezett_operacio","timestamp":"2021. július. 04. 18:31","title":"Meg kell műteni Ferenc pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8716bed-78d1-405b-8139-069d2b30fad6","c_author":"Muharay Katalin","category":"elet","description":"Portugália kontinentális része már a koronavírus-járvány negyedik hullámával küzd, közben Madeira szigete közölte, fogadnak minden beoltott turistát, akkor is, ha az EU-ban nem elfogadott vakcinát kapták. ","shortLead":"Portugália kontinentális része már a koronavírus-járvány negyedik hullámával küzd, közben Madeira szigete közölte...","id":"20210705_Madeira_felulbiralta_az_Europa_Uniot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8716bed-78d1-405b-8139-069d2b30fad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3a1b79-1091-4597-badf-aaf75997bf77","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Madeira_felulbiralta_az_Europa_Uniot","timestamp":"2021. július. 05. 15:20","title":"Madeira felülbírálta az Európa Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]