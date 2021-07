Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Balázs szerint 500 ezer forint lesz a határ, ameddig mégis lehet majd névtelenül adományozni.","shortLead":"Orbán Balázs szerint 500 ezer forint lesz a határ, ameddig mégis lehet majd névtelenül adományozni.","id":"20210705_civil_szervezetek_nevtelen_adomany_500_ezer_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153283fb-366b-444f-a59c-2ade7138b99b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_civil_szervezetek_nevtelen_adomany_500_ezer_forint","timestamp":"2021. július. 05. 11:26","title":"A kormány máris változtat a névtelen adományozást megtiltó rendeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3487075-9a1a-43c4-a0c7-9e9fe145c3d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentley Motors, a Volkswagen-csoport 102 éves, ultraluxus autógyártója bemutatta legújabb hibrid modelljét. ","shortLead":"A Bentley Motors, a Volkswagen-csoport 102 éves, ultraluxus autógyártója bemutatta legújabb hibrid modelljét. ","id":"20210706_Mar_a_Bentley_Flying_Suprbol_plugin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3487075-9a1a-43c4-a0c7-9e9fe145c3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bcec90-2ae0-4624-8298-fdd9dc530b6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Mar_a_Bentley_Flying_Suprbol_plugin","timestamp":"2021. július. 07. 07:10","title":"Már a Bentley Flying Spurből is van konnektoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a 2022 közepén érkező Snapdragon 895+ már nem a Samsung, hanem a tajvani TSMC gyártási technológiájával készül majd.","shortLead":"A pletykák szerint a 2022 közepén érkező Snapdragon 895+ már nem a Samsung, hanem a tajvani TSMC gyártási...","id":"20210706_qualcomm_snapdragon_895_processzor_4nm_gyartasi_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a199cefa-e78b-4da1-977f-2918b5a76e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_qualcomm_snapdragon_895_processzor_4nm_gyartasi_technologia","timestamp":"2021. július. 06. 15:08","title":"Visszatér a tajvani gyártóhoz a Qualcomm, bivalyerős csúcsprocesszor jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég engedélyezték az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég...","id":"20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d4de4b-773f-4544-8195-1a4da212406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","timestamp":"2021. július. 05. 08:33","title":"Görényeket, pumákat és medvéket oltottak be a koronavírus ellen az oaklandi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat. A nyugati társadalmakban a népesség mintegy 30 százalékának életét – zömében a nőkét – nehezíti a deformitás.\r

","shortLead":"A nyári, nyitott lábbelikben láthatóvá váló bütyök fájdalmat, funkcionális és lábstatikai problémákat is okozhat...","id":"20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4de9a9b-57bc-49c4-b3d8-be80fef8ee67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81d37dc-08e7-411e-bf83-c0209913c99b","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Egyaltalan_nem_csak_esztetikai_problema_a_butyok","timestamp":"2021. július. 06. 09:30","title":"Egyáltalán nem csak esztétikai probléma a bütyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Érdemrend Középkeresztje csillaggal kitüntetés új tulajdonosa Gyenyisz Manturov.","shortLead":"A Magyar Érdemrend Középkeresztje csillaggal kitüntetés új tulajdonosa Gyenyisz Manturov.","id":"20210706_Szijjarto_Peter_orosz_miniszter_vakcina_kituntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f902c468-8b67-4643-a1cb-5f2da3ab3562","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_Szijjarto_Peter_orosz_miniszter_vakcina_kituntetes","timestamp":"2021. július. 06. 07:23","title":"Szijjártó Péter kitüntette az orosz kereskedelmi minisztert a vakcinákért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A produkciós cég végül a lagzi teljes költségét kifizette. ","shortLead":"A produkciós cég végül a lagzi teljes költségét kifizette. ","id":"20210706_Gordon_Ramsay_eskuvo_forgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57b085-4073-4771-b468-5e9f41a1e28e","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Gordon_Ramsay_eskuvo_forgatas","timestamp":"2021. július. 06. 17:01","title":"Gordon Ramsay és a stábja belegyalogolt egy esküvőbe, a pár szerint tönkretették a nagy napjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester elképzelhetőnek tartja, hogy politikai presztízs miatt rejtegetik az információkat.","shortLead":"A főpolgármester elképzelhetőnek tartja, hogy politikai presztízs miatt rejtegetik az információkat.","id":"20210706_karacsony_gergely_vakcina_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f14e9-681f-4bf1-ab74-57112672acc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_karacsony_gergely_vakcina_vizsgalat","timestamp":"2021. július. 06. 19:19","title":"Karácsony: A kormány ül a vakcinavizsgálatok eredményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]