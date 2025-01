Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Látványos csillaghullással kezdődik az év, érkeznek a Quadrantidák, az egyik legbőségesebb meteorzáport hozó raj – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.","shortLead":"Látványos csillaghullással kezdődik az év, érkeznek a Quadrantidák, az egyik legbőségesebb meteorzáport hozó raj –...","id":"20250103_quadrantidak-meteorraj-csillaghullas-meteorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965.jpg","index":0,"item":"f22c1212-40e9-4882-bea7-85213809071c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_quadrantidak-meteorraj-csillaghullas-meteorok","timestamp":"2025. január. 03. 12:03","title":"Nézzen az égre péntek este: jönnek a Quadrantidák, fényes tűzgömbök is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január elsejével a Gazprom nem exportál tovább gázt Ukrajnán keresztül, így a magát Dnyeszter Menti Köztársaságnak nevező orosz bábállamba sem küld többet, bár ha akarna, megtehetné.","shortLead":"Január elsejével a Gazprom nem exportál tovább gázt Ukrajnán keresztül, így a magát Dnyeszter Menti Köztársaságnak...","id":"20250103_moldova-transznisztria-gazellatas-gazprom-moszkva-tiraszpol-chisinau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9.jpg","index":0,"item":"dfcbf621-379b-47a0-b400-156d283840db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_moldova-transznisztria-gazellatas-gazprom-moszkva-tiraszpol-chisinau","timestamp":"2025. január. 03. 18:05","title":"A moldovai orosz kamuállam vezetői nem kérnek az uniós gázból, pedig nekik semmilyen sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b1edb7-b8aa-4100-9629-4e35e2f9fb4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokféle egészségügyi problémát kimutat, de igen körülményesen használható eljárás az EEG-vizsgálat. 