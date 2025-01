Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik, hogy miért.","shortLead":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik...","id":"20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"8255074d-8b65-409b-9c7d-59ef43c131c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","timestamp":"2025. január. 11. 10:35","title":"Négy perccel a légi katasztrófa előtt leálltak a dél-koreai gép adatrögzítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ed3ed9-9219-47ea-91d7-88945b4b4014","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy menekült el az otthonából, hogy közben forró parázs hullott az égből. ","shortLead":"Úgy menekült el az otthonából, hogy közben forró parázs hullott az égből. ","id":"20250111_gary-hall-los-angeles-tuzvesz-olimpiai-erem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72ed3ed9-9219-47ea-91d7-88945b4b4014.jpg","index":0,"item":"369c61ed-90b9-433d-b43f-5aec13d1d29a","keywords":null,"link":"/elet/20250111_gary-hall-los-angeles-tuzvesz-olimpiai-erem","timestamp":"2025. január. 11. 13:50","title":"„Azt hittem, több időm van” – 10 olimpiai érme veszett oda a Los Angeles-i tűzben az amerikai bajnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fda0a8-e272-446d-8b6f-2072cc27745c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az olajszállító hajó pénteken vált irányíthatatlanná.","shortLead":"Az olajszállító hajó pénteken vált irányíthatatlanná.","id":"20250112_Orosz-arnyektanker-rekedt-a-Balti-tengeren-nemet-kikotobe-vontattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fda0a8-e272-446d-8b6f-2072cc27745c.jpg","index":0,"item":"59fe311d-0e7f-4325-97f8-9cfb36df61e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Orosz-arnyektanker-rekedt-a-Balti-tengeren-nemet-kikotobe-vontattak","timestamp":"2025. január. 12. 10:41","title":"Orosz árnyéktanker rekedt a Balti-tengeren, német kikötőbe vontatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8.jpg","index":0,"item":"1c4f7295-0888-4e13-b4bd-0b60becf6718","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 12. 15:45","title":"Egy rejtélyes norvég szerző felettébb titokzatos művét láthatjuk a Vígszínház színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal nyilvánosságra hozta a személyes adatait","shortLead":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal...","id":"20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5.jpg","index":0,"item":"aa39072c-482e-41ed-9a27-69213e93241f","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","timestamp":"2025. január. 12. 16:39","title":"A kutyapártos aktivisták már közel 30 vasútállomás környékére festették fel, hogy milyen messze van Lázár János batidai kastélya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07900063-a758-4278-ab71-ba256f31e99c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Az Emmy-díjra jelölt színésznő olyan sorozatokból lehet ismerős, mint a Kártyavár és a Deadwood, de láthattuk Szabó István és Mundruczó Kornél egy-egy filmjében is. Új sorozata, a Doki a MAX-on debütál hamarosan. Zoomon beszélgettünk. ","shortLead":"Az Emmy-díjra jelölt színésznő olyan sorozatokból lehet ismerős, mint a Kártyavár és a Deadwood, de láthattuk Szabó...","id":"20250112_Molly-Parker-Szabo-Istvanrol-Mundruczo-Kornelrol-es-a-Doki-cimu-korhazsorozatarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07900063-a758-4278-ab71-ba256f31e99c.jpg","index":0,"item":"774bd5e8-62f1-4080-ac6e-58294bd1dade","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Molly-Parker-Szabo-Istvanrol-Mundruczo-Kornelrol-es-a-Doki-cimu-korhazsorozatarol","timestamp":"2025. január. 12. 17:30","title":"„Ez számomra a rendezés magasiskolája” – Molly Parker Szabó Istvánról, Mundruczó Kornélról és a Doki című új orvosos sorozatáról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más egyszerűen feledésbe merül. Kanadai szakemberek több tízezer történet elemzése után megtalálták a választ.","shortLead":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más...","id":"20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41.jpg","index":0,"item":"fdd47399-aa53-483a-97e0-ae17e81b6e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","timestamp":"2025. január. 11. 12:03","title":"Úgy néz ki, sikerült rájönni, mitől lesz sikeres egy könyv vagy egy film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került mikroműanyagok. ","shortLead":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került...","id":"20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a.jpg","index":0,"item":"2b6ae126-a157-4432-8e84-4d75b2e6b959","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","timestamp":"2025. január. 12. 16:03","title":"Egyre több ételben ott vannak, pedig bél- és tüdőproblémákat, sőt meddőséget is okozhatnak a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]