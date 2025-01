Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium leállította az Egyesült Államok legtöbb külföldi segélyprogramjának végrehajtását és finanszírozását pénteken.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium leállította az Egyesült Államok legtöbb külföldi segélyprogramjának végrehajtását és...","id":"20250125_Trump-tobb-milliard-dollar-kulfoldi-segelyt-fagyasztott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"bf6102fc-542b-4478-a8be-924d7e19829c","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Trump-tobb-milliard-dollar-kulfoldi-segelyt-fagyasztott-be","timestamp":"2025. január. 25. 09:44","title":"Trump több milliárd dollár külföldi segélyt fagyasztott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Branüllel a karjában hagyta el a kórházat a férfi, másnap a testvére talált rá egy bozótosban.","shortLead":"Branüllel a karjában hagyta el a kórházat a férfi, másnap a testvére talált rá egy bozótosban.","id":"20250124_koponyaserult-ferfi-ajka-korhaz-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184.jpg","index":0,"item":"2f527b46-e4c4-4c06-b65d-ab8295ae1a58","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_koponyaserult-ferfi-ajka-korhaz-halaleset","timestamp":"2025. január. 24. 17:41","title":"Holtan találtak egy koponyasérült férfit Ajkán, aki korábban kisétált a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf147925-3b01-46ed-ae98-9cd4558cb499","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Liverpool menedzsere úgy fogalmazott: a magyar játékos hihetetlen munkabírású.","shortLead":"A Liverpool menedzsere úgy fogalmazott: a magyar játékos hihetetlen munkabírású.","id":"20250126_szoboszlai-dominik-liverpool-ipswich-premier-league-ertekeles-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf147925-3b01-46ed-ae98-9cd4558cb499.jpg","index":0,"item":"4991c351-e376-4b67-86e7-dfa1bad346af","keywords":null,"link":"/sport/20250126_szoboszlai-dominik-liverpool-ipswich-premier-league-ertekeles-arne-slot","timestamp":"2025. január. 26. 12:12","title":"Szoboszlait dicséri a sportsajtó, Slot szerint nem kapja meg a kellő elismerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f76c9-d0c5-4821-8e41-98dea3939f60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendőrök és tűzszerészek siettek a helyszínre.","shortLead":"Rendőrök és tűzszerészek siettek a helyszínre.","id":"20250125_Granattal-a-kezeben-varakozott-egy-ferfi-egy-kassai-buszmegalloban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e9f76c9-d0c5-4821-8e41-98dea3939f60.jpg","index":0,"item":"ba082e52-2fe2-435f-8483-b3ae5336cac9","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Granattal-a-kezeben-varakozott-egy-ferfi-egy-kassai-buszmegalloban","timestamp":"2025. január. 25. 16:28","title":"Éles gránáttal a kezében várakozott egy férfi egy kassai buszmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40947062-1c65-4643-9fdc-804a64e097cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter pártjának fővárosi képviselője elfogadhatatlannak tartja, hogy a helyiek beleszólása nélkül döntött a kormány a Mini-Dubaj-projektről.","shortLead":"Magyar Péter pártjának fővárosi képviselője elfogadhatatlannak tartja, hogy a helyiek beleszólása nélkül döntött...","id":"20250124_A-Tisza-Part-szerint-is-esszerutlen-eladni-Rakosrendezot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40947062-1c65-4643-9fdc-804a64e097cb.jpg","index":0,"item":"01370e98-2df1-429f-a8b9-4bee08137204","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_A-Tisza-Part-szerint-is-esszerutlen-eladni-Rakosrendezot","timestamp":"2025. január. 24. 19:01","title":"A Tisza Párt szerint is észszerűtlen eladni Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Pénteken beszámoltunk arról, hogy az Európai Parlamentben tárgyalták az uniós külső határok védelmének uniós finanszírozásának lehetőségét. Tudósításunkban tévesen azt írtuk, hogy a fideszes felszólaló 10 milliárd eurós magyar költséggel számol, valóságban azonban csak kétmilliárd eurót említett László András képviselő.","shortLead":"Pénteken beszámoltunk arról, hogy az Európai Parlamentben tárgyalták az uniós külső határok védelmének uniós...","id":"20250125_europai_parlament_migracio_hatarvedelem_fidesz_kerites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325.jpg","index":0,"item":"0c0a24c8-0d13-4b81-998c-2e17a3fb673a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250125_europai_parlament_migracio_hatarvedelem_fidesz_kerites","timestamp":"2025. január. 25. 12:41","title":"Nem tízmilliárd, hanem kétmilliárd euró határvédelmi költség megtérítését kéri a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezúttal is nők szabadulhatnak ki a Gázai övezetből.","shortLead":"Ezúttal is nők szabadulhatnak ki a Gázai övezetből.","id":"20250124_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-izraeli-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8cac568-4191-4b5f-820e-8acf715d1395.jpg","index":0,"item":"4ac4bc8f-e3e7-4e95-a36f-d16b405db2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-izraeli-tuszok","timestamp":"2025. január. 24. 15:08","title":"Újabb négy izraeli túszt enged szabadon a Hamász a fogolycsere keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e6fbe6-017b-43f9-873b-7bddc29654fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos fejlesztéssel álltak elő a kutatók, mely voltaképpen a bőrt használja az elektromosság vezetésére, így a viselhető eszközök energiaellátására. ","shortLead":"Hasznos fejlesztéssel álltak elő a kutatók, mely voltaképpen a bőrt használja az elektromosság vezetésére...","id":"20250124_power-over-skin-carnegia-mellon-egyetem-boron-at-energiaatvitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89e6fbe6-017b-43f9-873b-7bddc29654fc.jpg","index":0,"item":"d4823363-0f1f-4406-98ac-0724c4962100","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_power-over-skin-carnegia-mellon-egyetem-boron-at-energiaatvitel","timestamp":"2025. január. 24. 19:03","title":"Akkumulátor minden eszközben? Felejtse el – hamarosan csak egyet kell viselnie, ami a bőrén át működteti az eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]