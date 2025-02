Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dac0b407-2fd7-4adf-a26c-f37bf384a26e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetemen tárolt, a Vezúv által elpusztított tekercset sikerült úgy megvizsgálni a gépi látás segítségével, hogy a felnyitása nélkül legyen róla leolvasható a szöveg.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetemen tárolt, a Vezúv által elpusztított tekercset sikerült úgy megvizsgálni a gépi látás segítségével...","id":"20250206_papirusz-tekercs-pompeji-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dac0b407-2fd7-4adf-a26c-f37bf384a26e.jpg","index":0,"item":"10bc74a0-875e-4423-bbbc-2edf6d31cd5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_papirusz-tekercs-pompeji-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 06. 13:03","title":"Szénné égetett tekercset „nyitott ki” a mesterséges intelligencia, 2000 éve nem látott szöveget sikerült elolvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db9bbfa-488c-47e1-bb3a-ba379ad6d868","c_author":"HVG","category":"360","description":"A regényben a kisember, négy pomerániai nő szemszögéből tárul fel a XX. század. ","shortLead":"A regényben a kisember, négy pomerániai nő szemszögéből tárul fel a XX. század. ","id":"20250206_hvg-Martyna-Bunda-konyv-Ridegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3db9bbfa-488c-47e1-bb3a-ba379ad6d868.jpg","index":0,"item":"c88d2502-58fa-44a9-8e54-93cff683aa26","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-Martyna-Bunda-konyv-Ridegseg","timestamp":"2025. február. 06. 16:00","title":"Történelmi traumák feldolgozásáról szól Martyna Bunda lengyel írónő most magyarul is megjelent regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány jogi eszközöket vegyen át az Isztambuli Egyezményből, Magyarországon még mindig nincs rendszerszintű képzés, ahol a rendőrök megtanulhatnák, hogyan reagáljanak a nők elleni erőszak áldozatainak szükségleteire. Amíg az állam nem hallja meg a nők segélykiáltását, nem is lesz előrelépés. Nőjogi szakemberekkel beszélgettünk az V. kerületi tragédia tanulságairól. ","shortLead":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány...","id":"20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581.jpg","index":0,"item":"ab5a4c53-1df7-4ae7-b640-86d855d3ff4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","timestamp":"2025. február. 06. 18:00","title":"Amilyen a társadalom, olyan a rendőrség - miért fordulhat elő, hogy relativizálják a bántalmazást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság folyamatosan vonja le a magyar pénzekből az Európai Bíróság tavaly júniusi ítélete nyomán felhalmozódott adósságot. Már 117,2 milliárd forinttal csökkent a Magyarország számára elérhető forrás emiatt. Mindent egybevetve pár hét alatt mintegy 520 milliárd forintnyi uniós pénzt bukott az ország.","shortLead":"Az Európai Bizottság folyamatosan vonja le a magyar pénzekből az Európai Bíróság tavaly júniusi ítélete nyomán...","id":"20250207_unios-forrasok_europai_bizottsag_korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"aa0eae53-77c2-4267-9b2a-36c1609e06f3","keywords":null,"link":"/eurologus/20250207_unios-forrasok_europai_bizottsag_korrupcio-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 17:11","title":"Az elmúlt hetekben 520 milliárd uniós forrást bukott Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt akarja a finn kormány megakadályozni, hogy a megszerzett épületeket kémtevékenységre vagy szabotázsakciók szervezésére használják.","shortLead":"Azt akarja a finn kormány megakadályozni, hogy a megszerzett épületeket kémtevékenységre vagy szabotázsakciók...","id":"20250207_oroszo-ingatlan-vasarlas-finnorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685.jpg","index":0,"item":"5163b4c8-c872-4ea5-85f8-f1d48e9e6aa3","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_oroszo-ingatlan-vasarlas-finnorszag","timestamp":"2025. február. 07. 05:14","title":"Helsinki megtiltaná az oroszoknak, hogy ingatlant vegyenek Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába a biztonsági intézkedések, a hackerek is aktívan keresik a kiskapukat, és kihasználják a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket. Ugyan nem támadások indítására használják az MI-t, de így is hatékony eszköz lehet a támadások megtervezéséhez.","shortLead":"Hiába a biztonsági intézkedések, a hackerek is aktívan keresik a kiskapukat, és kihasználják a mesterséges...","id":"20250208_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalata-hackerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"335e4b79-cd46-4d70-9f81-4f1c618207e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalata-hackerek","timestamp":"2025. február. 08. 08:03","title":"Már a Google is erről beszél: államilag támogatott bűnözők használják az MI-jét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32801cbc-3b99-45aa-8e15-6848321e1c78","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mártha Imre egy angol nyelvű nyílt levélben Donald Trump legidősebb fiától kért tanácsot a terület fejlesztéséhez.","shortLead":"Mártha Imre egy angol nyelvű nyílt levélben Donald Trump legidősebb fiától kért tanácsot a terület fejlesztéséhez.","id":"20250206_Donald-Trump-Jr-tol-var-otleteket-Rakosrendezohoz-az-elovasarlasi-jogaval-elo-fovarosi-ceg-vezere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32801cbc-3b99-45aa-8e15-6848321e1c78.jpg","index":0,"item":"dfe95898-3175-49fc-ba9a-4f227c8af909","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Donald-Trump-Jr-tol-var-otleteket-Rakosrendezohoz-az-elovasarlasi-jogaval-elo-fovarosi-ceg-vezere","timestamp":"2025. február. 06. 19:07","title":"Donald Trump Jr-tól vár ötleteket Rákosrendezőhöz az elővásárlási jogával élő fővárosi cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bodor József eddig, két éven át díjazás nélkül működött.","shortLead":"Bodor József eddig, két éven át díjazás nélkül működött.","id":"20250206_kormanyzati-informatika-miniszteri-biztos-kinevezes-meghosszabbitas-bodor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13043463-ba8f-406f-a8d9-dc34b9ac83ae.jpg","index":0,"item":"94c2efc1-2cc7-4ea8-ad2f-709330aac8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_kormanyzati-informatika-miniszteri-biztos-kinevezes-meghosszabbitas-bodor","timestamp":"2025. február. 06. 21:16","title":"Marad a kormányzati informatika miniszteri biztosa, de most már pénzt kap a munkájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]