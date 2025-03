Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e2bf2dc-719e-4164-91de-3e45b5fe9d8e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A földrész biztonsága túl komoly téma ahhoz, hogy olyasvalakivel tárgyaljanak róla, aki szögesen ellentétesen vélekedik róla, mint az összes többi tagállam.","shortLead":"A földrész biztonsága túl komoly téma ahhoz, hogy olyasvalakivel tárgyaljanak róla, aki szögesen ellentétesen vélekedik...","id":"20250327_Le-Figaro-Lassan-tele-az-EU-hocipoje-Orbannal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e2bf2dc-719e-4164-91de-3e45b5fe9d8e.jpg","index":0,"item":"cb869a95-4ec1-4c08-aa88-7f01eb24adf7","keywords":null,"link":"/360/20250327_Le-Figaro-Lassan-tele-az-EU-hocipoje-Orbannal","timestamp":"2025. március. 27. 07:30","title":"Le Figaro: Lassan tele az EU hócipője Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4edeee-f2a3-4b61-af26-22c25650ff0a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az uralkodó elnézést kért azoktól, akiket kellemetlenül érint programjainak elhalasztása.","shortLead":"Az uralkodó elnézést kért azoktól, akiket kellemetlenül érint programjainak elhalasztása.","id":"20250328_iii-karoly-korhaz-rak-mellekhatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d4edeee-f2a3-4b61-af26-22c25650ff0a.jpg","index":0,"item":"b13f09e8-4949-4f26-ab14-6b73d57c393c","keywords":null,"link":"/elet/20250328_iii-karoly-korhaz-rak-mellekhatas","timestamp":"2025. március. 28. 06:16","title":"Bent tartották a kórházban III. Károlyt a rákkezelés mellékhatásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Washington egyelőre nem teljesíti hozzájárulásait a kereskedelmi (például vámügyi) vitákat rendezni hivatott WTO felé. ","shortLead":"Washington egyelőre nem teljesíti hozzájárulásait a kereskedelmi (például vámügyi) vitákat rendezni hivatott WTO felé. ","id":"20250328_Trump-kihereli-a-birot-mikozben-vamvilaghaborut-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"96857465-24fa-42c2-b257-e22162f882de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Trump-kihereli-a-birot-mikozben-vamvilaghaborut-indit","timestamp":"2025. március. 28. 07:32","title":"B-tervet dolgoz ki a Világkereskedelmi Szervezet arra az esetre, ha az USA végleg kiszállna belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea02f972-7259-4b86-b524-16f809c9047c","c_author":"Cabrera Martin","category":"360","description":"Váratlan lendülettel robbant be tavaly a magyar közéletbe a Különös történések a Szondi utcából című YouTube-csatorna, amelyet azóta politikai oldalakon átívelő népszerűségre tett szert. Az rajzfilmek készítője autodidakta módon tanult meg animálni, és örül annak, hogy sokan sokfélét látnak bele a videóiba. Interjú Roznár Leventével, a Különös történések a Szondi utcában alkotójával. ","shortLead":"Váratlan lendülettel robbant be tavaly a magyar közéletbe a Különös történések a Szondi utcából című YouTube-csatorna...","id":"20250326_kulonos-tortenesek-szondi-utca-roznar-levente-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea02f972-7259-4b86-b524-16f809c9047c.jpg","index":0,"item":"6b09b04f-f4ae-45ed-a0db-891af81f2a88","keywords":null,"link":"/360/20250326_kulonos-tortenesek-szondi-utca-roznar-levente-interju","timestamp":"2025. március. 26. 19:30","title":"„Feldob, ha arra gondolok, hogy Pottyondy Edina és Trombitás Kristóf ugyanazon a videón nevet” – interjú a Különös történések a Szondi utcában alkotójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a185300-35bf-433a-b65d-ffe44b335b39","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jogszabály súlyosan sérti a véleménynyilvánítás szabadságához, a tisztességes hatósági, illetve bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz fűződő jogot a Transparency International szerint.","shortLead":"A jogszabály súlyosan sérti a véleménynyilvánítás szabadságához, a tisztességes hatósági, illetve bírósági eljáráshoz...","id":"20250326_strasbourgi-emberi-jogi-birosag-transparency-international-szuverenitasvedelmi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a185300-35bf-433a-b65d-ffe44b335b39.jpg","index":0,"item":"28f9ce54-2c74-497e-bdcb-f339e6def1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_strasbourgi-emberi-jogi-birosag-transparency-international-szuverenitasvedelmi-torveny","timestamp":"2025. március. 26. 16:45","title":"A strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordult a Transparency International a szuverenitásvédelmi törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c30fb39-72c5-410a-aeb8-9b5e6527a2de","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Tesla eladásainak nem használt, hogy Donald Trump és Elon Musk egymásra talált, és így a techmilliárdosból politikai tényező lett. Persze nem ez az első eset a történelemben, hogy egy ország vezetője és egy iparmágnás összefog. Elek Péter össze is gyűjtött néhány példát a Duma Aktuál közönségének, és felmerült, lehet, hogy Magyarországot egy finn rendszergazda irányítja.","shortLead":"A Tesla eladásainak nem használt, hogy Donald Trump és Elon Musk egymásra talált, és így a techmilliárdosból politikai...","id":"20250326_duma-aktual-elon-musk-tesla-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c30fb39-72c5-410a-aeb8-9b5e6527a2de.jpg","index":0,"item":"ba14df80-ba68-4148-8784-e7465edc280a","keywords":null,"link":"/360/20250326_duma-aktual-elon-musk-tesla-eladas","timestamp":"2025. március. 26. 17:30","title":"Hosszú út vezet a Tesla bukásától a Magyarországot irányító titkos hatalomig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mi az, ami eldörrent az óriástüntetésen?","shortLead":"Mi az, ami eldörrent az óriástüntetésen?","id":"20250327_Dokumentumfilmen-mutatjak-be-a-belgradi-egyetemistak-a-hatalom-mukodeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7.jpg","index":0,"item":"85a7a6d3-fba4-4a39-b3b9-3ca3949012ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Dokumentumfilmen-mutatjak-be-a-belgradi-egyetemistak-a-hatalom-mukodeset","timestamp":"2025. március. 27. 11:12","title":"Dokumentumfilmen mutatják be a belgrádi egyetemisták, hogyan félemlíti meg a tüntetőket a hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Rendkívül veszélyes, hogy Trump rendszere átment idiokráciába. Arra lehet számítani, hogy Amerika, Kína és Oroszország felosztja egymás közt a világot. Összecsomagolt bőröndökkel és teletankolt autókkal várják a lengyelek, ha netán jönnek az oroszok? Mit keresnek kínai álturisták Alaszkában? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Rendkívül veszélyes, hogy Trump rendszere átment idiokráciába. Arra lehet számítani, hogy Amerika, Kína és Oroszország...","id":"20250327_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"36d3f166-3058-4c24-857a-b5be6aaf8435","keywords":null,"link":"/360/20250327_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 27. 10:30","title":"Szijjártó tizenharmadik moszkvai útja már tényleg gyanús EU-s kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]