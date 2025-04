Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Miközben az elektromos autók piaca jelentősen nőtt, addig a Teslák népszerűsége jelentősen csökkent Németországban.","shortLead":"Miközben az elektromos autók piaca jelentősen nőtt, addig a Teslák népszerűsége jelentősen csökkent Németországban.","id":"20250407_tobb-mint-60-szazalekkal-estek-a-tesla-eladasok-a-nemeteknel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf.jpg","index":0,"item":"7acf99b2-9c9d-42eb-95e7-1aefbfb6861c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_tobb-mint-60-szazalekkal-estek-a-tesla-eladasok-a-nemeteknel","timestamp":"2025. április. 07. 08:41","title":"Több mint 60 százalékkal estek a Tesla-eladások a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf13510-4203-4dc6-8936-17e96147e8f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügy egy év után is csupán felderítési szakaszban van.","shortLead":"Az ügy egy év után is csupán felderítési szakaszban van.","id":"20250407_k-endre-nyomozas-kenyszerites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaf13510-4203-4dc6-8936-17e96147e8f4.jpg","index":0,"item":"cb95c1e7-eba4-48f0-bd46-3c49936df742","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_k-endre-nyomozas-kenyszerites","timestamp":"2025. április. 07. 11:29","title":"Még mindig nem hallgatták ki K. Endrét, aki tavaly az RTL kamerái előtt próbált manipulálni egy bicskei áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749a8943-1ff6-4d89-a8be-115964a99ef1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Török Áramlat folytatásán jelenleg évi 16 milliárd köbméter gáz érkezik Európába.","shortLead":"A Török Áramlat folytatásán jelenleg évi 16 milliárd köbméter gáz érkezik Európába.","id":"20250405_Bulgaria-es-Torokorszag-novelni-az-orosz-gazszallitasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/749a8943-1ff6-4d89-a8be-115964a99ef1.jpg","index":0,"item":"d403d16c-78b5-425f-8b68-e06bd72b3868","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Bulgaria-es-Torokorszag-novelni-az-orosz-gazszallitasokat","timestamp":"2025. április. 05. 15:38","title":"Bulgária és Törökország növelné az orosz gázszállításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég, amitől azóta Papcsák csendben megvált, több százmilliós bevételt produkált.","shortLead":"A cég, amitől azóta Papcsák csendben megvált, több százmilliós bevételt produkált.","id":"20250406_Papcsak-cegenek-nem-volt-engedelye-arra-hogy-az-Uzsoki-Korhazban-VIP-tevekenyseget-vegezzen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e.jpg","index":0,"item":"047d5c7c-dc05-4cad-a80a-660cb7f8594d","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Papcsak-cegenek-nem-volt-engedelye-arra-hogy-az-Uzsoki-Korhazban-VIP-tevekenyseget-vegezzen","timestamp":"2025. április. 06. 12:00","title":"Papcsák cégének nem volt engedélye arra, hogy az Uzsoki Kórházban VIP tevékenységet végezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268bb1a0-b118-42b3-acf3-b37c5060549d","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Hamarosan visszajárnak az államnak azok a laptopok, amelyeket három éve a kampányban osztottak szét a diákok között. De ki fogja a visszaadást lebonyolítani? Egyáltalán mit lehet még kezdeni ezekkel a gépekkel? Érnek bármit? És volt-e ennek az egésznek értelme?","shortLead":"Hamarosan visszajárnak az államnak azok a laptopok, amelyeket három éve a kampányban osztottak szét a diákok között. De...","id":"20250407_iskolai-laptopok-oktatas-kompetenciameres-rrf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268bb1a0-b118-42b3-acf3-b37c5060549d.jpg","index":0,"item":"8670b802-a7d9-432d-a84d-221662b97fa0","keywords":null,"link":"/360/20250407_iskolai-laptopok-oktatas-kompetenciameres-rrf","timestamp":"2025. április. 07. 06:30","title":"Az ön gyereke is kapott a választás előtt iskolai laptopot? Lassan itt az ideje visszaadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Mindent elkövetünk azért, hogy a vírus ne tudjon onnan kijutni” – mondta Nagy István.","shortLead":"“Mindent elkövetünk azért, hogy a vírus ne tudjon onnan kijutni” – mondta Nagy István.","id":"20250406_A-szaj--es-koromfajas-betegseggel-erintett-telepeket-a-leheto-legszigorubb-ellenorzes-alatt-tartjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"db37f2eb-799c-457c-90f4-869d87f7470d","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_A-szaj--es-koromfajas-betegseggel-erintett-telepeket-a-leheto-legszigorubb-ellenorzes-alatt-tartjak","timestamp":"2025. április. 06. 14:35","title":"A száj- és körömfájás betegséggel érintett telepeket a lehető legszigorúbb ellenőrzés alatt tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","shortLead":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","id":"20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21.jpg","index":0,"item":"e51e6360-0a50-4a41-bf75-28605aef1de6","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","timestamp":"2025. április. 06. 12:55","title":"Ferenc pápa először lépett hívei elé, mióta kiengedték a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az emelkedő árak ellenére nagyon élénk a kereslet. ","shortLead":"Az emelkedő árak ellenére nagyon élénk a kereslet. ","id":"20250407_rekord-a-hasznaltauto-piacon-munkashitel-hajtotta-a-keresletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f.jpg","index":0,"item":"80398e8b-3a17-407e-acd8-cc94eabfc077","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_rekord-a-hasznaltauto-piacon-munkashitel-hajtotta-a-keresletet","timestamp":"2025. április. 07. 08:18","title":"Márciusi rekord a használtautó-piacon: a munkáshitel is hajtotta a keresletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]