[{"available":true,"c_guid":"44d047a3-a0cd-4157-a267-ff8e2aad5769","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament delegációja elismeréssel szólt arról, hogy Ukrajnában az egészségügy terén előrehaladott állapotban van az uniós joganyag átvétele. A csatlakozási tárgyalások tényleges megkezdését azonban a magyar kormány blokkolja.","shortLead":"Az Európai Parlament delegációja elismeréssel szólt arról, hogy Ukrajnában az egészségügy terén előrehaladott...","id":"20250416_Ukrajna_unios-csatlakozas_egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d047a3-a0cd-4157-a267-ff8e2aad5769.jpg","index":0,"item":"64eed4d4-d8af-4ebf-8f09-e27b852b1b92","keywords":null,"link":"/eurologus/20250416_Ukrajna_unios-csatlakozas_egeszsegugy","timestamp":"2025. április. 16. 12:32","title":"Ukrajna folyamatosan veszi át az uniós jogot az egészségügy területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megafonos influenszer módosított képet közölt a Tisza Párt elnökéről.","shortLead":"A megafonos influenszer módosított képet közölt a Tisza Párt elnökéről.","id":"20250415_Magyar-Peter-Bohar-Daniel-alhir-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"c156e2cf-4713-4c62-bfb7-361fe107135b","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Magyar-Peter-Bohar-Daniel-alhir-Tisza-Part","timestamp":"2025. április. 15. 13:45","title":"Magyar Péter bűncselekménnyé nyilvánítaná a hírhamisítást, miután Bohár Dániel ukrán zászlót adott a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az S&P Global Ratings szerint az erős nemzetközi jelenlét csökkenti a bank kitettségét a negatív magyarországi folyamatokkal szemben.","shortLead":"Az S&P Global Ratings szerint az erős nemzetközi jelenlét csökkenti a bank kitettségét a negatív magyarországi...","id":"20250415_Az-OTP-nek-mar-jobb-az-adosbesorolasa-mint-a-magyar-allame","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c.jpg","index":0,"item":"02418ca7-15f5-4b71-9d35-12d0f9e3ecb7","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Az-OTP-nek-mar-jobb-az-adosbesorolasa-mint-a-magyar-allame","timestamp":"2025. április. 15. 09:01","title":"Az OTP-nek már jobb az adósbesorolása, mint a magyar államé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ivan Popovot csalás gyanújával le is tartóztatták tavaly, de most nem börtönbe, hanem a frontra kell mennie.","shortLead":"Ivan Popovot csalás gyanújával le is tartóztatták tavaly, de most nem börtönbe, hanem a frontra kell mennie.","id":"20250416_oroszorszag-ukrajna-haboru-ivan-popov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"e5045fd8-42aa-470e-8355-b09beb85fa3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_oroszorszag-ukrajna-haboru-ivan-popov","timestamp":"2025. április. 16. 13:52","title":"Kritizálta a hadvezetést, öngyilkos alakulat vezetőjeként vezényelték vissza Ukrajnába a volt orosz tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec44f485-2602-43bf-9fe9-411d4f43ff40","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Novák Katalin egykori tanácsadója elárulta, hogy a köztársasági elnök velük sem egyeztetett lemondásáról, mindössze annyit közölt, hogy figyeljék a híreket.","shortLead":"Novák Katalin egykori tanácsadója elárulta, hogy a köztársasági elnök velük sem egyeztetett lemondásáról, mindössze...","id":"20250416_toman-szabina-novak-katalin-kegyelmi-ugy-lemondas-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec44f485-2602-43bf-9fe9-411d4f43ff40.jpg","index":0,"item":"183ab52f-ef5a-4a2d-a0e6-76d4d19e7dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_toman-szabina-novak-katalin-kegyelmi-ugy-lemondas-pride","timestamp":"2025. április. 16. 12:52","title":"Tomán Szabina: Saját vállalkozásaimon éreztem meg a kegyelmi botrányt, egy üzletünk kirakatát betörték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa1d668-0087-42b1-94e6-cc9201f0c1f1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jó évet zárt Rúzsa Magdi, 29 millióval keresett többet, mint 2023-ban.","shortLead":"Jó évet zárt Rúzsa Magdi, 29 millióval keresett többet, mint 2023-ban.","id":"20250415_ruzsa-magdi-plagiguel-ceg-bevetel-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9aa1d668-0087-42b1-94e6-cc9201f0c1f1.jpg","index":0,"item":"b392564a-63be-41ac-9f32-f30d353e9d90","keywords":null,"link":"/elet/20250415_ruzsa-magdi-plagiguel-ceg-bevetel-profit","timestamp":"2025. április. 15. 19:03","title":"Rúzsa Magdi idén 424 milliós bevétel mellett 88 milliót vett ki a cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038025ed-e9f4-48a9-b15a-c43e98ba8eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két rendőr megsérült a biztosítás során.","shortLead":"Két rendőr megsérült a biztosítás során.","id":"20250415_tuntetes-demonstracio-budapest-eljaras-rendorseg-testi-kenyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038025ed-e9f4-48a9-b15a-c43e98ba8eff.jpg","index":0,"item":"151db7cd-bfd0-4197-90bf-0e5779e879dd","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_tuntetes-demonstracio-budapest-eljaras-rendorseg-testi-kenyszer","timestamp":"2025. április. 15. 10:37","title":"A rendőrség 64 ember ellen indított eljárást a hétfői budapesti tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b388c1-a5f1-44c3-89ef-d2305be0e895","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft 15 évre előre vásárolt magának kvótát egy olyan létesítményben, amely megköti a szén-dioxidot, ezzel tehermentesítve a környezetet.","shortLead":"A Microsoft 15 évre előre vásárolt magának kvótát egy olyan létesítményben, amely megköti a szén-dioxidot, ezzel...","id":"20250416_microsoft-atmosclear-szen-dioxid-kornyezetvedelem-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b388c1-a5f1-44c3-89ef-d2305be0e895.jpg","index":0,"item":"3b63b283-f92e-489b-835a-248d796031fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_microsoft-atmosclear-szen-dioxid-kornyezetvedelem-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. április. 16. 16:03","title":"Történelmi megállapodást kötött a Microsoft, 6,75 millió tonnával kevesebb szén-dioxid lesz a légkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]